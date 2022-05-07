Anıl Altan: "İnsanların Çıkar Gözetmeden Bir Araya Gelmeleri Çok Anlamlı"

Anıl Altan: 2018’de katıldım yanlış hatırlamıyorsam, dört sene geçmiş. O zaman da çok heyecanlıydım çünkü insanların hiçbir çıkar gözetmeden, diğer insanların tedavisine katkıda bulunmak için bir araya gelmeleri çok çok anlamlı. Böyle şeylere çok önem veriyorum, kendi felsefem de bu, bulunduğun ana nasıl hizmet edebilirsin. Herkes birbirine yardımcı olabiliyorsa en kıymetli şey bu. Bunun için birlikte koşuyor olabilmek, tekerlekli sandalyeli kardeşlerimizle hep beraber coşku içinde yürümek çok keyifliydi. Tüm dünyada gerçekleşiyor olması da çok heyecanlı ve çok anlamlı.