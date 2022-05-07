Anıl Altan: "İnsanların Çıkar Gözetmeden Bir Araya Gelmeleri Çok Anlamlı"
Wings for Life World Run’a daha önce katıldığından bahsetmiştin. Ne zaman katıldın, Wings for Life World Run tecrüben nasıldı, anlatmak ister misin?
2018’de katıldım yanlış hatırlamıyorsam, dört sene geçmiş. O zaman da çok heyecanlıydım çünkü insanların hiçbir çıkar gözetmeden, diğer insanların tedavisine katkıda bulunmak için bir araya gelmeleri çok çok anlamlı. Böyle şeylere çok önem veriyorum, kendi felsefem de bu, bulunduğun ana nasıl hizmet edebilirsin. Herkes birbirine yardımcı olabiliyorsa en kıymetli şey bu. Bunun için birlikte koşuyor olabilmek, tekerlekli sandalyeli kardeşlerimizle hep beraber coşku içinde yürümek çok keyifliydi. Tüm dünyada gerçekleşiyor olması da çok heyecanlı ve çok anlamlı.
Bir bitiş çizgisi olmayan Wings for Life World Run'da koşuyu sonlandıran şey yakalama aracı oluyor. Sen bu araçtan ne kadar kaçabilmiştin?
Oldukça uzun bir mesafe koşmuştum, ilk koşuma göre önceden koşanları da geçmiştim. 10 kilometreyi geçtiğimi hatırlıyorum ve orada yakalandım. Komik bir anım var hatta. Eşim benden önce yorulup bırakmıştı parkuru, giyinirken birbirimizin numaralarını almışız meğer, o daha fazla koşmuş görünüyordu, herkes onu tebrik ediyordu.
Koşu geçmişin var mıydı öncesinde?
Var var, kısa mesafede derecelerim de var ama bu liseye kadar olan bir süreçti. Ondan sonra koşuyla çok fazla ilgilenmedim ama profesyonel basketbol oynadım, tenis oynadım, kendimi nerede yorup yormamam gerektiğini çözebiliyorum.
Wings for Life World Run’ı senin için özel kılan ne olmuştu?
Normalde de çok duygusal bir adamım ve bu tip etkinlikler bana çok anlamlı geliyor. Milyonlarca insanın aynı anda ve aynı amaç için bir araya gelmesi... Etkinliğe katılan sporcular var, atletler var ama onların önceliği de kendilerini denemek değil, gönüllü olarak böyle bir projenin parçası olmak. Üstelik bunun bir sonucu olduğunu da görüyorlar. Evet, çok neşeli ve keyifli bir proje ama ben güzel anlamda hep duygulanıyorum.
Bu koşuya ne şekilde hazırlandın?
Koşmaya karar verdikten sonra koşudan belli bir süre öncesinden itibaren tempomu kontrol etmeye başladım ve beslenmeme de dikkat ettim.
Son olarak bu yıl Wings for Life World Run'da neyi hedefliyorsun?
Öncelikli amacım bir öncekinden daha fazla koşmak ama daha da öncesinde maddi ve manevi ne katabilirsem katmak istiyorum. İşim gereği kamera önünde olduğumdan fazladan bir insana bile ulaşabilmek önemli. Burada bizim etkimiz çok küçük, asıl olay Wings for Life World Run.