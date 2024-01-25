Bir Oyun Daha
© Phew Phew Games
OYUN
Enis Kirazoğlu'dan Anomaly Agent
Enis Kirazoğlu ve ekibi tarafından geliştirilen Anomaly Agent oyuncularla buluştu. Oyuna dair detayları bu yazıda bulacaksın.
Yerli yapımların üst üste çıkış yaptığı Ocak ayının belki de en çok beklenen oyunu Anomaly Agent idi. Türk oyuncu topluluğunun en popüler isimlerinden, aynı zamanda uzun yıllardır içerik üreten Enis Kirazoğlu’nun başında bulunduğu Phew Phew Games tarafından geliştirilen oyun 24 Ocak'ta çıkış yaptı. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden oyuna dair detaylara geçelim.
Enis Kirazoğlu'nun sunduğu Good Game Show'un tüm bölümlerini Red Bull Gamerszon kanalından izleyebilirsin.
01
Anomaly Agent nasıl bir oyun?
Siberpunk temalı Anomaly Agent iki boyutlu ve aksiyon platform türünde bir yapım. Oyunun başrolünde anomali olaylarını çözen Ajan 70 var ve oyuncuların amacı da Ajan 70’in görevini başarıyla yerine getirmesini sağlamak. Bunun için önüne çıkan düşmanları alt etmesi gerekiyor ve vereceği kararlar hem kendi geleceğini hem de oyunun gidişatını iyi ya da kötü yönde etkileyebilir.
Bir platform oyununda, hele ki aksiyona dayalı ve etrafın düşmanlarla dolu olduğu bir platform oyununda en önemli konulardan biri akıcılıktır. Anomaly Agent bu konuda çok iyi iş ortaya çıkarmış. Oradan oraya zıplarken ve düşmanları avlarken Ajan 70’in hareket kabiliyeti işleri kolaylaştırıyor. Hele ki durmadan kaçmanın gerektiği bir sekansta bunu çok net hissetmek mümkün.
Peki Ajan 70’in önüne kimler çıkıyor? Tabii ki sıradan değil, anomali etkisindeki düşmanlar. Üstelik birleşerek daha güçlü hale gelen düşmanlar oyun ilerledikçe işleri daha da zorlaştırıyor. Bu düşmanları alt etmek nispeten kolay olsa da belli noktalarda Ajan 70’in karşısına çıkan boss’ları da indirmesi gerekiyor. Neyse ki yetenekleri onun her türlü zorluğu aşmasını sağlıyor.
Ajan 70’in görevini başarıyla yerine getirmesi için farklı silahları ve yetenekleri mevcut. Başlarda yumruklar konuşuyor, daha sonra düşmanlardan düşen tabanca ve pompalı tüfek gibi silahlar, sonrasında anomali sopası ve dahası. Bunların yanına anomali güçleri eklenince Ajan 70 iyiden iyiye düşmanlarının korkulu rüyası haline geliyor.
Oyundaki ilginç detaylardan biri de “duygu” sistemi. Karakterlerle girilen diyaloglarda verilen cevaplar olumlu ya da olumsuz duygu puanı veriyor, bu puanlar ise sağlık artırmak ya da para kazanmak için kullanılıyor. Özetle atılacak her adım, yapılacak her aksiyon Ajan 70’i daha güçlü hale getiriyor. Ajan 70’e bu yolculukta rehberlik etmek istiyorsan Anomaly Agent seni bekliyor.
02
Anomaly Agent’ın fiyatı ne kadar?
Başta PC olmak üzere Xbox One, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch platformları için de çıkış yapan oyunun fiyatı makul düzeyde. Her ne kadar Steam’in Türk Lirası desteğini sonlandırması bütçeleri zorlasa da Anomaly Agent’ın yerel fiyatlandırması sayesinde oyunu Steam’den sadece 5$ karşılığında satın almak mümkün.
Konsol tarafına baktığımızda oyunu Xbox One ve Xbox Series X|S için satın almak isteyen oyuncuların 148,75 TL ödemeleri gerekiyor. Son olarak oyunu Nintendo Switch’te oynamak isteyen oyuncular Anomaly Agent’ı 15$ karşılığında satın alabilirler. 8 Şubat’a kadar geçerli %15 indirim fırsatı olduğunu da not düşelim.
03
Anomaly Agent sistem gereksinimleri neler?
İki boyutlu bir platform oyunu olarak Anomaly Agent’ın fazlasıyla sistem dostu olduğunu söylemek gerekiyor. Düşük sistemlerde dahi rahatça oynanabilen oyunun minimum sistem gereksinimlerini aşağıda görebilirsin.
- Intel i5 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870 ekran kartı
- 2 GB bellek
- 500 MB disk alanı
- Windows 7 işletim sistemi