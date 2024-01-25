Enis Kirazoğlu'dan Anomaly Agent

Bir platform oyununda, hele ki aksiyona dayalı ve etrafın düşmanlarla dolu olduğu bir platform oyununda en önemli konulardan biri akıcılıktır. Anomaly Agent bu konuda çok iyi iş ortaya çıkarmış. Oradan oraya zıplarken ve düşmanları avlarken

Ajan 70’in hareket kabiliyeti

işleri kolaylaştırıyor. Hele ki durmadan kaçmanın gerektiği bir sekansta bunu çok net hissetmek mümkün.