Uzun Zamandır Beklenen Apple Glass Ne Zaman Geliyor?

Apple ’ın CEO’su Tim Cook, dijital grafikleri gerçek dünyaya hiç olmadığı kadar gerçekçi bir deneyimle aktaran artırılmış gerçeklik (AR) kehanetiyle de tanınıyor. 2016 yılındaki bir röportajında Cook, AR teknolojilerinin gelecekte “yemek yemek kadar” sıradan hale geleceğini söylemişti.

Bu kehanetinden bu yana dört yıl geçti ve Apple'ın AR camiasına girmeye çalıştığı söylentileri giderek artmaya başladı. Apple Glass olarak adlandırılan yeni bir tür gözlük ile Apple oyunun kurallarını değiştirecek gibi duruyor.

Hepimizin bildiği gibi AR gözlükleri daha önce 2014 yılında Google tarafından da denenmişti. Ancak Google büyük bir başarısızlık yaşadı ve bir süre sonra gözlüklerin üretimini durdurdu. Google'ın başarısız girişiminden alınan derslerle ve teknolojinin bugün geldiği noktada Apple'ın gözlükleri fark yaratabilir.

Peki Nedir Bu Apple Glass'ın Özellikleri?

Apple Glass'ı iPhone'unuzun bir arkadaşı olarak düşünebilirsiniz. Akıllı telefonlar veya tabletler bazı durumlarda zaten ikinci bir ekran işlevi görüyor ve Apple Glass’ı üçüncü bir ekran olarak kabul edebiliriz. Yani telefonunuzdaki tüm olan biteni doğrudan gözünüzün önüne getirebilecek bir aksesuar olarak görmek mümkün.

Bloomberg’te çıkan bir habere göre, gözlük camları holografik bir ekrana sahip olacak. Bu camlar aracılığıyla Apple Glass, metinlerden e-postalara, haritalara veya oyunlara kadar her şeyi doğrudan karşınıza çıkaracak.

Birden fazla haberde de, Apple'ın Apple Glass için tamamen ayrı bir App Store ve muhtemelen glassOS olarak adlandırılan özel bir işletim sistemi oluşturmayı düşündüğü bilgisi yer alıyor. İşletim sistemi Apple Watch ve watchOS'un yanı sıra Apple TV ve tvOS ile de uyumlu olacak.

Ayrıca geçtiğimiz haziran ayında şirketin bir çeşit “optik görme düzeltme sistemi” üzerinde çalıştığını gösteren iki Apple patenti alındı. Yani Apple Glass numaralı gözlüklere veya kontak lenslere olan ihtiyacı ortadan kaldıracak. Patentleri ilk tespit eden Patently Apple'a göre, Apple Glass teknolojisiyle astigmat, miyop ya da hipermetrop kişilere de uygun olacak.

Apple Glass tasarım anlamında neye benzeyecek?

Apple Glass'ı iPhone'unuzun bir arkadaşı olarak düşünebilirsiniz © Apple

Tom's Guide'a göre Apple Glass ilk olarak tek tip ve tek renk olarak üretilecek. Gözlüklerin tasarımı ise Clark Kent’in klasik gözlüğünü andırıyor. İlerleyen dönemde iPhone ya da Apple Watch gibi daha fazla renk ve model seçeneği elbette ortaya çıkabilir. Gözlüğün sağ tarafında, 3D görüntüleri gerçekçi bir şekilde iletmek için ortamı taramaya yardımcı olacak bir lidar tarayıcı var, ancak şimdilik entegre bir kamerası yok. Zaten gözlükte kameranın varlığı Google Glass’te bayağı bir eleştiri konusu olmuştu.

Apple hakkında yaptığı sızıntılarla bilinen Ming-Chi Kuo, yakın zamanda Apple Glass'ın bu yılın eylül ayında gerçekleşecek olan şirket etkinliğinde tanıtılacağına inanmadığını tweetledi. Bunun yerine, gözlüklerin 2022'de ortaya çıkacağını düşünüyor. Umuyoruz fazla beklemek zorunda kalmayız.

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