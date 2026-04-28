Aras Kargo Spor Kulübü, koşamayanlar için koşacak

Hazal Selin Uygur: Yorgunlukbir tercih diye düşünüyorum ben. Herkes yoruluyor. Hani biz işimiz sebebiyle belki dışarıdan daha çok yoruluyoruz gibi gözüküyor insanlara. Öte yandan bazen biz öyle hissediyoruz, diğerlerine göre daha çok yoruluyoruz diye. Ama son noktaya geldiğini düşünmek ve ondan sonra ilerleyemeyeceğine inanmak tamamen bence bizim kafamızda oluşturduğumuz bir sınır ve bir tercih. Yorgun değiliz, yapabiliyoruz. Ben buna inanmak istiyorum. İleride zaten çok yorgun bir yerde kalacağız hepimiz. Ve bir adım daha atamayacak ya da birazcık daha devam edemeyecek halde olacağız. Ama şu an yorulmak bir tercih değil. Herkes yoruluyor ama herkes devam ediyor. Biz de bu aslında kolektif hareketin bir parçasıyız. Eğer bırakırsan bireysel olarak kendin durursun. Ben o tercihi yapmak istemiyorum. Bundan bir zorunlu bırakılmak başka, onu tercih edebilmek başka. Ben devam etmeyi seçiyorum öyle zamanlarda. Tercih olduğuna inanarak yani kendimi buna ikna ederek devam ediyorum.