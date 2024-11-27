Arcane'den sonra sırada ne var?

Arcane 'in son bölümlerini izledin ve evet, bu finaldi... Herhangi bir sebeple Arcane'i henüz bitirmediysen, bu yazısı sonraya sakla ve hemen kapat. İlerleyen satırlarda büyük spoiler'lar var.

Arcane'in ikinci sezonu bize nefes kesen bir hikaye anlatımı ve kaosla dolu saatler yaşattı. Dizi yürek burkan finaline kadar heyecanı her bölüm tırmandırmaya devam etti. Riot Games ve Fortiche, çoğu şampiyonun kaderini kasıtlı olarak ucu açık bıraktı ancak aynı zamanda olayları bir araya getirmemize izin verecek birçok ipucu bıraktı.

League of Legends evreninin, Arcane'deki sürprizlerin ve hayran teorilerinin derinliklerine indikten sonra bir sonraki Riot Games serisinde hangi hikayelerin yer alacağı da dahil olmak üzere tüm sorularının yanıtlarını bulduk.

01 Jinx, Arcane'in sonunda öldü mü?

Arcane'in en büyük gizemi: Jinx patlamadan sağ kurtuldu mu? En büyük sürpriz ve en tartışmalı an, Jinx'in sezonun sonunda Vi'yi kurtarmak için yaptığı cesur fedakarlık ve serinin en sevilen karakterlerinden birini öldürmesi idi.

Ancak birkaç önemli ayrıntı Jinx'in mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını gösteriyor.

Bu Jinx'i son görüşümüz mü? © Netflix

İlk olarak şahin gözlü birkaç izleyici patlamadan bir saniye önce küçük bir mor çizgi fark etti. Bu çizgi Jinx'in dizide koşarken arkasında bıraktığı parıltılı izine benziyor.

Ardından Caitlyn'i bir binanın planlarını araştırırken gördüğümüzde ve yan taraftaki hava kanallarını fark ettiğinde büyük bir ipucu daha elde ediyoruz. Jinx'in el bombasının bir parçasını tutarken sırıtarak gülümsemesiyle Caitlyn, Jinx'in bu havalandırma deliklerini kullanarak kaçtığına ve muhtemelen hala hayatta olduğuna inanıyor gibi görünüyor. Bu da Jinx'in neden sessiz kaldığını mantıklı kılıyor çünkü Vi'nin kendisi hakkında endişelenmeden hayatın tadını çıkarmasını istiyor.

Kapanış görüntüleri de Jinx'in hala hayatta olduğunu gösteriyor. Son karede yanıp sönen klasik Jinx tarzı “son” yazısını muhtemelen fark etmişsindir ama Piltovan gemisi göndermesini yakaladın mı? Arcane'in ilk bölümündeki aynı gemiye çok benzeyen bu karede genç Powder şöyle diyor: "Bir gün o şeylerden birine bineceğim."

Bu, Jinx'in yeni bir hayata başlamak için Piltover'ı tamamen terk ettiğini gösteriyor olabilir. Belki de bir sonraki dizide yeni bir bölgede görünecek? Her iki durumda da aslında hala hayatta olması kuvvetle muhtemel görünüyor.

02 Arcane'in finalinde Jayce'e ve Viktor'a ne oldu?

Jayce ve Viktor yaşıyor mu? © Netflix

Jayce'in ve Viktor'un kaderi daha belirsiz. Anomaliyi durdurmak ve hem Piltover'ı hem de Zaun'u kurtarmak için kendilerini feda ettikten sonra iki bilim insanı sırra kadem basıyor. Görünüşte ölmüş olsalar da bedenlerini göremiyoruz ve bu da spekülasyonlara yol açıyor.

Bazı hayranlar Ekko'nun, Heimerdinger'ın ve Jayce'in anomalinin içine çekildikten sonra yedinci bölümde yaşadıkları gibi, her ikisinin de hala hayatta olabileceğini ve sadece farklı bir zaman çizgisinde olabileceklerini düşünüyorlar. Her iki durumda da Riot, Jayce'in ve Viktor'un geri dönmesi için alan bıraktı ancak nasıl olacağını tahmin etmek zor.

03 Heimerdinger öldü mü?

İyi haber! Heimerdinger da muhtemelen hayatta.

Heimerdinger çok mutluydu. © Riot Games

LoL 15 yıldır piyasada olmasına rağmen, Yordle türü hakkında çok az şey biliniyor. Bununla birlikte gizemli bilgilerinin bir kısmı Yordle'ların ölümsüz olduğudur. Ölmek yerine evleri olan Bandle City'de yeniden doğarlar. Yine de Yordle'ların Runeterra'nın her yerine seyahat etmesini sağlayan çok sayıda portal olduğu gerçeği dışında bu bölge hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz.

Yani Heimerdinger'ın Piltover'a dönme ihtimali var. Ancak hangi zaman çizelgesinde olduğunu bilmek zor. En azından nerede olursa olsun, profesörün öğretecek ve rehberlik edecek yeni öğrenciler bulacağından emin olabilirsin.

04 Ambessa temelli mi gitti?

Ambessa Medarda, Mel'in tüm çabalarına rağmen son bölümde Le Blanc tarafından öldürüldü.

Ambessa, oyuna daha yeni girdiği düşünüldüğünde öldürmek için en güvenli seçimdi. Vi'ye ya da Warwick'e kıyasla ki Warwick'in rejeneratif güçleri sayesinde hala hayatta olması muhtemeldir, Ambessa'nın etrafında aynı duygusal bağ yok. Ayrıca Ambessa'nın tüm atılımlarıyla “solo queue”da nasıl terör estirdiği düşünüldüğünde çoğu LoL oyuncusu muhtemelen onu görmekten mutlu olmuştur.

Ambessa asla kavgadan kaçmadı. © Netflix

Ancak Ambessa'yı gerçekten sevenler şanslılar. Gelecek yıl Ambessa: Chosen of the Wolf adında özel bir roman çıkacağı için hikayesinin çok daha fazlası gelecek.

Ve asla asla demeyin. Riot'un bir sonraki serisinde bir şekilde yeniden canlandırılabilir. Daha fazla zaman akışı saçmalığı olabilir veya kızını hayata döndürmeyi başaran Singed ile müttefik olduğunu hatırlayalım, bu belirgin bir olasılık olabilir.

05 Daha fazla Arcane olacak mı?

Kötü haberi aradan çıkaralım: Riot Games, Arcane'in bir seri olarak bittiğini çoktan duyurdu, daha fazlasını yapmayacaklar.

Arcane'deki karakterlerden herhangi birini tekrar görecek miyiz? © Netflix

Bununla birlikte Riot, halihazırda birden fazla yeni seri üzerinde çalıştığını ve bir sonraki serinin yapımına bir yıl kaldığını da doğruladı.

Ayrıca Arcane sona ermiş olsa da Riot karakterlerinin hikayelerinin devam etmesi için açık bir kapı bıraktı. Singed ve Mel'in ikisi de Noxus'a gidecek. Orianna daha yeni tanıtıldı. Vi ve Caitlyn hala Piltover'ı ve Zaun'u korumak için mücadele ediyor olacak. Jinx ortaya çıkabilir ve başka bir yerde kargaşaya neden olabilir.

Kameolar ve Arcane'in bazı karakterlerinin hikayelerinin devam etmesi için pek çok fırsat var.

06 Arcane evreni genişliyor, gelecek dizilerde yeni bölgeler keşfediliyor

Noxus yakında ekranlarda. © Riot Games

Riot Games, gelecek serilerde üç yeni bölgeye odaklanılacağını doğruladı. İçerik üretici Necrit ile konuşan Arcane sorumlusu Christian Linke; Noxus'un, Ionia ve Demacia'nın da gelecek içeriklerde öne çıkacağını açıkladı.

Noxus, Arcane hayranlarına zaten tanıdık gelecektir. Güce ve genişlemeye aç savaş lordları ve savaşçılar tarafından yönetilen korkunç ve acımasız bir imparatorluk. Ambessa'nın da dediği gibi, Noxusluların temel inancı çoğu sorunun savaş alanında çözülebileceğidir.

Ionia ise çoğunlukla bunun tam tersi: Her yerde doğal büyünün olduğu ruhani bir ada. Bununla birlikte, LoL evreninde Noxus Ionia'yı işgal eder ve aşağıdaki sinematik videosunda bir anlığına görülen başka bir acımasız savaş başlatır.

Bu savaş muhtemelen bir sonraki serinin odak noktası olacak. Üçüncü kısım tahminlerimizde de belirttiğimiz gibi, Singed'in Noxus ile devam eden ortaklığı Ionia'da bazı korkunç olaylara yol açacak ve Arcane'in yeni diziyle bağlantıları burada başlayabilir.

Bu arada Demacia, büyüden kaçmak için kurulmuş bir krallık. Noxus ile tarihi bir rekabeti var ve iki ulus birbirlerine karşı çok sayıda savaş yaptı. Arcane'de bir tiyatro oyununun afişinde görülen Jarvan IV, babasının vefatından sonra kral olur ve bu gelecekteki bir dizinin anahtarı olabilir.

07 Runeterra'nın yükselen yıldızları, sonraki animasyon dizisi için potansiyel karakterler

Odaklanılacak üç yeni bölge ile ortaya çıkabilecek bir ton olası karakter var.

Onaylanmasa da büyük ölçüde ima edilenlerden biri Swain. Kendisi Raum adlı bir iblisten aldığı sihirli güçleri kullanarak Noxus'u ele geçiren bir general.

Dizi boyunca ortaya çıkan kuzgunlar Swain'in Piltover ve Zaun'daki olayları yakından izlediğini gösteriyordu. Dizinin kapanış anlarında Swain'in imzası niteliğindeki üç gözlü kuzgunu gördüğümüz için artık durumun gerçekten de böyle olduğunu biliyoruz. Bu aynı zamanda Raum'un güçlerine zaten sahip olduğunu gösteriyor. Ionia istilası çoktan başladıktan sonra gerçekleşmesi gereken bir şey, bu da bir sonraki dizinin zaman çizelgesini karmaşıklaştırabilir.

Swain bir süredir izliyor. © Netflix

Swain'in ana bölümlerinden birine liderlik eden savaşçı, bölgenin en korkulan savaşçılarından biri olan Darius'tur. Ve eğer ortaya çıkarsa kendini beğenmiş, gladyatör kardeşi Draven kesinlikle onu takip edecektir.

Arcane, Ionia ve Noxus çatışmasında çok önemli bir şampiyon olan Riven'a göndermeler içeriyordu zaten. Ambessa'nın savaşmak için kullandığı yeşil parlayan rünler, Legends of Runeterra kart oyununda yer alan Riven'ın kılıç parçalarına son derece benziyor.

Ionialılara gelince, Irelia ve Akali Noxus istilası için popüler ve önemli karakterler ve ayrıca Kinkou Order'dan ninjalar Shen, Zed ve Kennen'in yan hikayelerini de görebiliriz. Riot'un en popüler şampiyonlarından biri olan Ahri'yi de oyuna dahil etmek isteyeceğini tahmin edebilirsin.

Ambessa'nın rünleri Riven'ınkilere çok benziyor. © Riot Games

Bu arada Demacia'yı içeren herhangi bir şey kesinlikle ikonik kardeşler Garen ve Lux'ı içerecektir. Ve onların dahil edilmesiyle Sylas'ı ve onun krallığa ve büyücü karşıtı söylemine karşı isyanının iyi karşılanan hikayesini getirmek için harika bir fırsat olacaktır.

08 Arcane'i bitirdikten sonra ne yapmalı?

Böylesine sağlam bir seriyi bitirdikten sonra boşlukta hissetmemek zor ancak Riot'un dünyasını genişletmeye devam etmesi, bir sonraki seriyi beklerken Runeterra'nın tadını çıkarmanın birçok başka yolu olduğu anlamına geliyor.

Eğer daha önce fark etmediysen LoL, oyundaki 169 şampiyonun tümünün hikayelerini içeren inanılmaz derecede derin bir evrene sahip ve bunların hepsine Runeterra evreni internet sitesinden ücretsiz olarak erişilebilir.

Elbette Arcane'e ilham veren LoL'ü oynamaya da başlayabilirsin ve bunu yapman için pek çok neden var . Zorlu olsa da oyun son derece eğlenceli ve 15 yıl boyunca popülerliğini korumuş durumda.

Red Bull League of Its Own espor etkinliği yakında başlıyor. © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Son olarak oynamak yerine izlemeyi tercih ediyorsan, LoL'ün rekabetçi espor sahnesi senin için mükemmel olabilir. Zaten bir spor hayranı olsan da olmasan da hem bilgisayar başında hem de kalabalığın bir parçası olmak inanılmaz derecede heyecan verici olabilir.

Red Bull League of Its Own etkinliği, espor hayranlığın için mükemmel bir başlangıç noktası. Dünyanın en iyi takımları, 15 Aralık'taki etkinlikte profesyonel oyuncuların yeteneklerinin sınırlarını zorlayacak eğlenceli ve öngörülemeyen değişikliklerle normal rekabet sezonundan daha rahat bir ortamda yarışmak için bir araya gelecek.