Jinx'in Kötü Şöhreti: Zaun'un Kaos Ajanına Derinlemesine Bir Bakış

Yaramaz ve klinik bir suçlu olan Jinx, League of Legends'ın en ikonik şampiyonlarından biri. Bu yüzden onu Riot Games'in ilk dizisi Arcane'de görmek sürpriz olmadı.

Yüksek reytingli Netflix dizisi, kaotik Zaunite'i daha da sevilen bir karakter haline getirirken, LoL hayranları nihayet oyundaki orijinal sürümünden sekiz yıl sonra trajik arka planına dair fikir edindiler.

Söz konusu eskiden Powder olarak bilinen sanatçı olduğunda, ortaya çıkarılacak ve analiz edilecek çok şey var. Neyse ki bu yazıda, arka planının en derin kısımları, Jinx'in Arcane'deki karakter gelişimi ve ikinci sezonda ona ne olacağı dahil olmak üzere tüm bilgiler var.

01 Jinx'in Arcane'deki geçmişi

Jinx'in yürek parçalayan bir çocukluk dönemi oldu © Riot Games

Jinx'in asıl adı Powder'dı ve nehrin üst tarafındaki zengin Piltover şehrinin artıklarıyla beslenen bir atık havzası olan yoksul yeraltı şehri Zaun'da doğdu. O ve ablası Vi , Zaun'un zalimlerine karşı başarısız bir ayaklanma sırasında ebeveynlerinin her ikisi de Piltovan İnfazcıları tarafından öldürüldükten sonra genç yaşta yetim kaldılar.

O devrimin lideri Vander, savaşın kaosuna kapılmış iki genç kızı fark etti ve önceki eylemlerinden pişmanlık duyarken onları korumak için ayrıldı. İki kız kardeşin yanı sıra Vi'nin yaşlarında iki erkek çocuğu, Mylo'yu ve Claggor'u evlat edinmişti. Öfkeli Vi'nin liderliğindeki grup, Powder'ın peşlerine takılmasıyla düzenli olarak başlarını belaya sokuyor ancak büyük kardeşlerine ayak uydurmakta zorlanıyordu.

Grup Jayce Talis'in dairesine bir soygun girişiminde bulundu ancak Powder yanlışlıkla güçlü bir Hexgem düşürerek büyük bir patlamaya neden olunca plan korkunç bir şekilde ters gitti. Ayrıca daha sonra başka bir çete tarafından takip edilirken tüm ganimeti nehre atarak kaybedecekti. Olay, Piltover sakinlerini öfkelendirdi ve adalet için istekli hale getirdi. Bu da Vander'ın Vi'yi kurtarmak için suçu üstlenmesine yol açtı. Ancak İnfaz Memurları onu götürmek üzereyken, Zaun suç lordu Silco'nun uşakları tarafından katledildiler ve ardından Vander'i yakaladılar.

Çocuklar gidip Vander'i kurtarmaya karar verdi ancak Vi, Powder'a evde kalmasını emretti ve onu odalarında yalnız bırakıp ağladı. Ancak Powder, soygundan sakladığı Hexgem'lerin yıkıcı yeteneklerini fark etti ve bir tanesini kullanarak ölümcül bir bomba yarattı. Derme çatma aleti Vi'yi kurtarmak için kullandı ancak trajik bir şekilde Mylo, Claggor ve Vander üçlüsünden oluşan tüm aile öldü.

Vi uyanır ve bombayı öğrendikten sonra Powder'a öfkelenerek küçük kız kardeşini tokatlayıp oradan uzaklaşır. Bu durum Powder'ı yıkılmış ve yalnız bırakır, tamamen hatalı ve terk edilmiş hisseder, ta ki Silco onu bulup kanatları altına alana kadar.

02 Powder nasıl Jinx oldu?

Powder'ın yaşadığı travma yeni bir kişilik oluşturmasına neden oldu © Riot Games

Bombadan sonra Vi öfkeli bir tirat atar ve tıpkı Mylo'nun daha önce başarısız soygunlarından sonra yaptığı gibi Powder'a "uğursuz" der. Powder bu yorumları açıkça ciddiye aldı.

Travmanın etkisiyle Powder halüsinasyonlar görmeye başlar, düzenli olarak Mylo'nun ve Claggor'un ölü bedenlerini görür ve kafasının içinde onların seslerini duyar. Silco'nun suç çetesinde geçirdiği süre boyunca daha yıkıcı hale geldikçe, korkularını ve içsel acılarını gizlemek için kıkırdayan ve kabarcıklı bir dış görünüşle kendine Jinx takma adını yaratır, şiddete ve deliliğe daha da düşer.

Jinx'in Vi ile ilişkisi

Jinx ve Vi trajik bir hikayeye sahip © Riot Games

Powder ve Vi çocukken son derece yakındılar. Powder maceraları sırasında sürekli işleri berbat etmesine rağmen Vi her zaman onun sorumluluğunu üstlenir ve küçük kız kardeşine karşı çok korumacı davranırdı. İkisi canavar taklidi yaparak oyun oynadıklarında, Vi yanlışlıkla çok ileri gider ve Powder'ı korkuturdu ancak daha sonra "Ben buradayken hiçbir canavar seni yakalayamaz." diyerek onu teselli ederdi.

Ancak ne yazık ki durum böyle olmadı çünkü Powder'ın bombasının ardından Vi fırtınalar kopardı ve sonunda infazcılar tarafından uyuşturulup yakalandı. Vi yıllarca hapiste kaldı ve Powder onu terk ettiğine inandı.

Yıllar sonra Caitlyn, Silco ile ilgili araştırmalarına yardımcı olması için Vi'nin hapisten çıkmasına yardım eder ve Jinx bunu Sevika'yı sorgulayarak öğrenir. Daha önce kız kardeşinin hayatta mı yoksa ölü mü olduğunu bilmiyordu.

Jinx daha sonra Vi'nin çocukken kendisine verdiği ve acil bir durumda Vi'nin onu bulabilmesi için yakmasını söylediği mavi bir işaret fişeğiyle bir çatıya çıkar.

Bu, Vi'nin nerede olduğunu açıkladığı ve kız kardeşiyle uzlaşmaya çalıştığı, ikisi arasında duygusal bir yeniden birleşmeye yol açar. Ancak Jinx, İnfazcı Caitlyn'in Vi'yle birlikte olduğunu fark edince bu olumlu hava kısa sürede bozulur. Jinx'in paranoyası devreye girer ve tüm bunların kendisini tutuklamak için bir oyun olduğuna inanmaya başlar.

Kız kardeşlerin kavuşması planlandığı gibi gitmedi © Riot Games

Vi yardım etmek için elinden geleni yapmasına rağmen, kırılan güven ilişkileri daha da gerilir. Vi hala Jinx'i önemsemektedir ve kız kardeşinin kurtarılamayacak kadar kötü durumda olduğunu söyleyenleri dinlemez. Ve içten içe Jinx de onu hala önemsemektedir.

Jinx birinci sezonun sonunda Vi'yi kaçırır ve kimlik kriziyle mücadele ederken ona sırasıyla Powder ve Jinx olarak etiketlenmiş iki boş sandalye hediye eder. Vi hala kardeş olduklarını ve birlikte olabileceklerini söyler ancak Silco, Jinx'in ne kadar değiştiğini anladığında ayrılacağını söyler.

Sonunda her şey doruğa ulaşır ve Jinx, Vi'yi korumak için içgüdüsel olarak Silco'yu öldürür. Ancak başka bir evlat edinen ebeveyni öldürdüğü için çılgına döner ve yine de kız kardeşinin tarafını tutmaz. Bunun yerine Jinx sandalyesini seçer ve Piltover konseyine dev bir roket fırlatmadan önce kaderini kabul eder.

03 Jinx Arcane'de nasıl delirdi?

İçindeki şeytan ve Shimmer ile savaşmak Jinx'e fazla geldi © Riot Games

Hem ailesini küçük yaşta kaybetmenin hem de evlat edinen ailesini kazara öldürmenin yarattığı travma Jinx'i yıkar.

Çocukluğunda yaşadığı trajik olayların ardından gördüğü halüsinasyonlar ve yıllar süren duygusal eziyetler yüzünden zaten dengesiz olan Jinx, Silco'nun suç faaliyetlerine yardım etmekle daha da sadistleşir ve öyle bir noktaya gelir ki Jinx suçlu olmaktan zevk alır ve yaptıklarından hiç pişmanlık duymaz.

Daha sonra Ateş Işıkları ile acımasız bir dövüşün ardından Singed, Jinx'i hayatını kurtarmak için Shimmer ile uyuşturur ve bu da onu daha da çıldırtır. Bu onun daha güçlü ve daha hızlı olmasına neden olsa da zihinsel durumunun daha da kötüleşmesine neden olur.

Vi ile yeniden bir araya gelmesi Jinx'in daha da paranoyaklaşmasına ve İnfazcı Caitlyn'in kız kardeşini ondan çalmaya çalıştığına inanmasına neden oldu. Bu durum Jinx'in sonunda Vi'yi kaçırmasına ve onu, Caitlyn'i ve üvey babası Silco'yu bağlamasına yol açar. Vi, Silco ile yakınlaşmıştır ancak Silco'nun Zaun'u bağımsız kılma hedefine ulaşmak için Vi'yi Piltovalı yetkililere satmayı teklif ettiğini duymuştur.

Çekingen ve korkak Powder hala içinde bir yerlerdedir ve bu da Jinx'in gerçek kimliğiyle içsel bir mücadele yaşamasına neden olur. Daha önce de belirtildiği gibi, Vi'yi hala önemsemektedir. Öyle ki Silco kendini çözüp ablasını vurmaya çalıştığında Jinx içgüdüsel olarak hareket eder ve onu öldürür. Ancak daha sonra kaderini Jinx olarak kabul eder ve suç hayatına devam ederek kız kardeşlerin ilişkisini uzlaşmanın ötesinde bırakır.

04 Jinx'in Arcane'deki silahları

Jinx kendi eşsiz silahını yarattı © Riot Games

Powder çocukken bile çok yaratıcıydı. Kardeşleri gibi iyi bir dövüşçü değildi ama çok zeki bir mucitti ve başı belaya girdiğinde ona yardımcı olabilecek yeni aletlerle uğraşırdı.

Akıl sağlığını kaybetmesine ve resmi bir eğitimi olmamasına rağmen, Jinx yaratıcılığı ve sürekli deneyleri sayesinde dahi bir mucit oldu. Kendisi için birçok silah yarattı ve hatta daha ölümcül aletler yaratmak için Hextech kristallerini tersine mühendislikle üretmeyi başardı. LoL'deki silahlarının çoğu -Zap tabancası hariç- Arcane'de zaten yer aldı ancak fragmana bakılırsa ikinci sezonda bir rol oynayabilir.

Pow-Pow, tasarladığı ve inşa ettiği pembe mini silahın adıdır, bu onun tercih ettiği silahtır ve yüksek atış hızına sahiptir.

Ayrıca çocukluk tasarımlarından esinlenerek Chompers adında, oldukça ölümcül ve etkisiz hale getirilmesi çok zor olan büyük dişleri olan bombalar yaratıyor.

Ve son olarak gösterinin yıldızı, çocukluk çizimlerine dayanan bir başka tasarımda köpekbalığına benzeyen ikonik roketatar Fishbones. Chompers gibi, Chemtech ile çalışıyor ancak birinci sezonun sonunda Jinx, Zaun'daki konsey toplantısına ulaşmak için çok daha uzağa gitmesini sağlamak için bir roketi Hextech ile güçlendiriyor.

05 League of Legends'da Jinx

Jinx, LoL'de ciddi bir tehdit © Riot Games

LoL'de Jinx, keyifle kullandığı bir dizi ölümcül silahla kargaşa yaratmaya niyetli, akli dengesi yerinde olmayan bir suçludur.

Oyunda, uzun menzilli bir AD Carry (nişancı) olarak oynanır, genellikle güçlenmek ve sonunda bir takımın en büyük silahı olmak için zamana ihtiyaç duyan bir roldür. İlginç bir şekilde, ADC'ler genellikle alt koridorda, görevi ADC'yi hayatta tutmak olan bir Destek şampiyonunu kontrol eden başka bir oyuncuyla birlikte oynanır. Jinx'in Arcane'deki karakterini düşünürseniz, yardıma ihtiyaç duyması o kadar uygun görünüyor.

ADC'ler genellikle hasar için yetenek kullanmak yerine tıklayarak otomatik saldırılara güvenirler ve Jinx, Pow-Pow'un hızlı patlaması ile Fishbones'un ekstra menzili ve ateş gücü arasında geçiş yaparak birden fazla otomatik saldırı türüne sahip olması açısından nadir bir durumdur.

Sadist doğası ve can sıkıntısından nefret etmesi nedeniyle, Jinx her öldürme olayına karıştığında "heyecanlanır", bu da daha hızlı koşmasına ve muhtemelen saldırı hızı sınırını aşmasına neden olarak kaosu kartopu haline getirmesine ve düşmanları birbiri ardına parçalamasına izin verir.

Ve son olarak, tıpkı birinci sezonun sonunda olduğu gibi, Jinx'in ultisi bir düşmana çarpmadığı sürece tüm haritayı dolaşacak dev bir rokettir. Uzun menzilli bir öldürme yaptığında inanılmaz derecede tatmin edicidir.

06 Jinx'in League of Legends ve Arcane farklılıkları

Jinx'in oyundaki hikayesi arka planı hakkında çok az bilgi sunuyor © Riot Games

Tüm LoL şampiyonları, hayranlara oynadıkları karakterler hakkında daha iyi bir fikir vermek için zengin bir hikaye anlatımıyla piyasaya sürülür. Ancak Jinx'in hikayesinin Arcane'in hikayesinden ne kadar farklı olduğunu görünce şaşırabilirsin.

Aslında Arcane'in yayınlanmasından önce Jinx'in geçmişi hakkında kesinlikle hiçbir detaya sahip değildik. Öyle ki seriden önce Vi'nin kız kardeşi olduğu bile doğrulanmamıştı.

Buna rağmen, ikilinin ilişkisine dair teoriler topluluk içinde yayılmıştı. Jinx'in oyun içi alıntısı, "Deli olduğumu mu düşünüyorsun? Bir de kız kardeşimi görmelisin!" sözleri pek çok kişinin merakını uyandırmıştı ve bu spekülasyonlar Vi'ye yönelik yeni bir seslendirmesi ile daha da alevlenmişti: "Kız kardeşine benziyorsun! Bir dakika, bu konuda konuşmamam gerekiyor..."

Jinx'in oyun içi hikayesi geçmişini sadece ilk paragrafta ele alıyor ve Zaun vatandaşları onun sürekli icatlarla uğraşan, büyük fikirleri olan ama hiçbir zaman uyum sağlayamayan mavi saçlı tatlı bir kız olduğunu hatırlıyor.

Bu noktadan sonra, hikayesi Jinx'in Piltover'da düzenli olarak anarşi çıkaran efsanevi bir suçlu olmasına kadar ilerliyor. Piltovian sakinleri üzerinde anonim şakalar olarak başlayan şey, Jinx'in sonunda kimyasal punk çeteleriyle eşleştirildiği söylentilerinden uzaklaşmak için kendi çocuksu grafiti markasıyla işaretlemeye başladığı tehlikeli saçmalıklara hızla tırmandı, başkalarının çalışmaları için övgü almasından hoşlanmıyordu.

Vi ile ilişkisini açıklamamasına rağmen, efsane Jinx'in en büyük olayı sayesinde ikisi arasında bir kan davasından bahsediyor. Jinx, Piltover'ın en güvenli kasalarından birini daha fazla grafitiyle tahrif etti, bu sefer burayı soyma niyetiyle ve Vi'nin çok hoş olmayan bir çizimiyle.

Vi, Caitlyn ve diğer infazcılar ile Jinx'i tuzağa düşürmek amacıyla hazineyi korumaya geldi ancak çoktan alt edilmişlerdi. Jinx günler öncesinden büyük bir bozuk para sandığıyla kendini içeri soktuğu ve kimse içeri giremeden burayı harabeye çevirip kaçmayı başardığı için kasanın içinden patlamalar ve kargaşa sesleri duyuluyordu.

Jinx, Piltover için sürekli bir sıkıntı haline geldiğinden Zaun'da çok fazla kötü şöhret kazandı. Birçoğu onun maskaralıklarından ilham aldı ve Piltover'ın seçkinlerini alt ettiği için ona hayranlık duydu. Ancak diğerleri onu sadece iki şehir arasındaki mevcut gerilimleri tırmandıran tehlikeli bir deli olarak gördü.

07 Arcane'in ikinci sezonunda Jinx'i neler bekliyor?

Birinci sezon, Jinx'in yaratacağı kargaşanın sadece bir parçasıydı © Riot Games

İlginç bir şekilde, son paragrafta Zaun'un Jinx'e karşı tutumu hakkında bahsettiğimiz şey Arcane'in ikinci sezonunda büyük bir rol oynayacak.

Resmi fragmanda, Jinx'in Silco'nun ölümünün ardından Zaun halkı için bir umut işareti haline geldiği gösteriliyor. Birçok kişinin korktuğu gibi, onun eylemleri Piltover ile gerilimi tırmandıracak ve Jinx'in ebeveynlerini öldüren isyan gibi başka bir isyana yol açabilir.

Ve ironik bir şekilde, Vi bir Piltovan İnfazcısı olacak gibi görünüyor. Söz konusu infazcıların ailesini öldürdüğü düşünüldüğünde nefret ettiği şey haline geliyor.

Vi'nin nihayet Jinx'in çok ileri gittiğini kabul etmesiyle, ancak hala suçluluk duygusuyla yüklü olmasıyla, Jinx ve Vi arasındaki sürekli kedi - fare oyununu başlatmak için tekerlekler harekete geçiriliyor ve Vi, Jinx'i yakalamaya ve tehlikeli kaos markasını daha da büyük bir felakete dönüştürmesini engellemeye çalışıyor.

Vi başarılı olsun ya da olmasın, Jinx işin içine girdiğinde kargaşa çıkacağını biliyorsunuz.