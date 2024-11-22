League of Legends, Arcane'in Üçüncü Kısmı Hakkında Bize Neler Anlatıyor?

Arcane'in ikinci sezonu inanılmaz. Duygusal olarak yorucu ama yine de inanılmaz. Henüz izlemediysen, kendine bir iyilik yap ve hemen izle. Ve eğer izlediysen ama üçüncü kısmı hiçbir şey bilmeden izlemek istiyorsan, lütfen aşağıdakilerin spoiler içerebileceğini unutma!

Arcane'i izlemek için her an iyi bir zamandır. © Red Bull

İkinci sezonun üçüncü kısmı için bir haftadır süren bekleyiş, özellikle de bunların Riot Games'in ve Fortiche'nin başyapıtının son bölümleri olacağını bilmek dayanılmaz. Ve bu bekleyiş, Netflix dizisinin bizi bıraktığı yürek burkan uçurumla daha da acı verici hale geldi.

O kadar çok soru var ki... Warwick'e ne olacak? Viktor hayatta mı? Vi ve Jinx hala birlikte mi takılacaklar? Ekko hangi cehennemde?

Neyse ki LoL evreni bize bazı ipuçları verebilir.

01 Ekko günü kurtaracak mı?

Ekko çok özlendi © Netflix

Birden fazla sevilen karakterin ölme olasılığıyla birlikte, birçok LoL hayranı Ekko'nun yakınlaşacağını ve zamanı geri sarmak, günü kurtarmak için kendine özgü oyun içi yeteneğini kullanacağını umuyor. Böylece hepimiz Vander, Vi, Jinx ve Isha dörtlüsünün bir aile olarak bir arada olduğu günlere dönebilir ve Arcane'e mutlu bir son verebiliriz.

Ama bu pek olası görünmüyor.

Fragmanlardan biliyoruz ki Ekko, anomalinin içindeyken muhtemelen ikonik Z-Drive'ı icadını çözecek ve zamanı geri sarabilecek. Ve böyle bir yetenekle insanları kurtarabilir.

Ancak bu yetenek zamanı sadece altı saniye geri sarabilir. Bu da ona hemen bağlandığımız tüm karakterleri kurtarmak için büyük bir fırsat vermiyor. Ancak kesinlikle kahramanlıklara ve bazı inanılmaz sekanslara yol açacak, bu yüzden kaçınılmaz dönüşünde nasıl bir rol oynayacağını görmek büyüleyici olacak.

02 Viktor'un "Görkemli Evrimi"

Viktor gerçekten öldü mü? © Netflix

Viktor bu iki kelimeyi söylediğinde dünyanın dört bir yanındaki LoL hayranları yerlerinden fırladılar ve heyecanla ekranlarını işaret ettiler.

Bu, Viktor'un gerçek formuna, Arcane muadiliyle çok az benzerlik gösteren oyun içi versiyonuna yönelik ilk ipucuydu. Bu nedenle pek çok hayran Viktor'un ölmediğine inanıyor. Ya da en azından öldüyse tam dönüşümünü tamamlamak için bir kez daha diriltileceğine.

Sözde Makine Habercisi insandan çok makineye dönüşmek üzere olabilir. Viktor'un aşağıdaki resmine baktığında, güçlendirilmiş ve silahlandırılmış bir kıyafet içinde tepeden tırnağa çelikle kaplı bir adam göreceksin.

Viktor'un böyle görünmesi gerekiyordu. © Riot Games

Viktor, LoL ve Arcane'de aynı amaca sahip; Zaun'un yükselmesine yardımcı olmak amacıyla insanlığın ilerlemesi için çalışıyor. Hextech ve Arcane büyücülüğünü keşfettikten sonra, Viktor'un son zarı atma zamanı gelmiş olabilir: İnsan hatası olasılığını ortadan kaldırmak için herkesi teknolojik güçlendirmelerle cyborglara dönüştürmek.

Bu sözde evrim, Piltover'dan bağımsızlık için savaşan Zaun'un devrimine yardımcı olabilir. Viktor geri dönerse çiçekler arasında gezinen barışçıl bir mesih olmayacaktır.

03 Warwick'in kaderi

Warwick/Vander Arcane'in finalinde ölecek mi? © Netflix

Warwick'in efsanesinin yeniden canlandırılması inanılmazdı. Zalim bir bilim deneyinin ardından onu Vander'a dönüştürme kararı zalim olduğu kadar dahice de.

Yürek burkan karakter akışı ani bir sonla karşılaşmak üzere gibi görünüyor; Isha, Jinx'in aşırı sulu zap silahıyla onun ve kendisinin kafasını uçurmak üzere gibi görünüyor.

Warwick/Vander'ın muhtemelen kafasının uçacağını söylemekten üzüntü duyuyoruz. Ancak popüler bir hayran teorisi onun ölmeyeceğine inanıyor. Gördüğün gibi, dizide oyuna kıyasla çok farklı görünen tek şampiyon Viktor değil. LoL'de Warwick'in insansı bir yüzü değil, bir kurt kafası var.

Dolayısıyla Isha ile yaşanan bu olay, bunu düzeltmek için mükemmel bir fırsat gibi görünüyor. Warwick'in Vander'a benzerliği ve hatta muhtemelen bağlantısı burada sona erebilir. Singed savaş alanında ve laboratuvarında kurt kafaları olduğunu biliyoruz.

Singed'in kendi eserini hayata döndürmesi ve bunu yaparken Warwick'i daha da korkunç bir hale getirmesi tamamen mümkün görünüyor.

04 Singed, Arcane'e bir şampiyon daha getirmeye çalışıyor

İnsan Orianna © Netflix

Singed'in Riot'ın ve Fortiche'nin anlattığı hikayede çok önemli bir karakter olduğu ortaya çıktı. O, hikayesini LoL evreninden başka bir karakter olan Dr. Corin Reveck ile birleştirdikleri için geçmişi büyük ölçüde değiştirilen bir başka şampiyon.

Hikayede Reveck, genç kızını kaybetme trajedisini yaşayan dahi bir mucit. Onu kurtarmak için kızından geriye kalan tek şey insan kalbi olana kadar vücudunu makinelerle değiştirmeye başlar çaresizce. Kızı eskiden olduğu kişiden giderek daha da uzaklaşır ancak yine de ölmekte olan babasına kalbini naklederek ve kendi kalbini bir Hextech kristali içeren bir saat topuyla değiştirerek onu kurtarır.

Singed'in oyundaki kızı açıkça oyunda çok popüler bir şampiyon olan Orianna. Kızın fotoğrafındaki baletli müzik kutusu ve benzer saç modeli, onu yakında dizide veya hatta aynı yapımcıların gelecekteki bir projesinde görebileceğimizi gösteriyor.

05 Singed, Arcane'den sonraki serinin anahtarı olabilir

Singed'in Noxus ile ortaklık kurması felaketle sonuçlanabilir © Netflix

Cidden, Singed'in bu kadar etkili olacağını kim bilebilirdi?

Gördüğümüz gibi, Singed Noxus'a yardım ediyor ve Ambessa Medarda ile ortaklık kurdu. Singed'in orijinal hikayesini okuduysan, bunun oldukça feci olaylara yol açacağını bilirsin.

Orijinal hikayesinde Singed, Noxus'un Ionia'yı istila etmek için kullandığı zehirli bir madde üretir ve bu madde yıkıcı bir etki yaratır. Bu zehirli silah Master Yi köyünü yok eder, Irelia ve Karma güçlerini öldürür ve tüm bu olanları izleyen genç Riven'ı yaralar.

Bu ve Kara Gül'ün Le Blanc ve Mel Medarda ile olan alt konusu ile bir sonraki dizinin Noxus'a ve onların büyülü Ionia bölgesini işgaline odaklanması giderek daha olası görünüyor.

06 Heimerdinger savaşa katılabilir

Heimerdinger silah mı üretiyor? © Netflix

Elbette bu tuhaf Arcane/anomali olayında tek eksik Ekko değil. Heimerdinger da içeride ve önceki bölümlerden biliyoruz ki uzun yaşamı boyunca bu tehlikeli büyü türüyle daha önce de karşılaştı.

Muhtemelen orada mahsur kalmayı Jayce'den daha iyi idare edeceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Yine de Heimerdinger'ın dizinin bu son bölümüne nasıl uyum sağlayacağını düşünmek büyüleyici.

Zaun'daki insanların potansiyelini ve her gün yaşadıkları mücadeleleri gördükten sonra, Heimerdinger'ın bile Piltover veya Noxus'a karşı savaşmalarına yardımcı olması tamamen mümkün.

LoL bize Heimerdinger'ın yaratıcı kulelerini kendisi için savaşmak üzere kullanarak savaşta kendi başına kalabileceğini gösterdi. Ve ikinci kısımdan alınan yukarıdaki resimden, artık Heimerdinger'ın Arcane versiyonunun söz konusu kuleleri yapmaya başladığını biliyoruz.

Bu versiyon sadece çocukları eğlendirmek için baloncuklar çıkarıyor olsa da Heimerdinger'ın Piltover'ın ve Zaun'un mevcut durumu nedeniyle ihtiyaçtan doğan daha şiddetli niyetlerle bazılarını icat etmiş olması da mümkün.

Bölüm 3'te bizi nelerin beklediğine bir göz atın: