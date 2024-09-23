Vi'nin Hikayesi: Zaun Üzerindeki Etkisine Derinlemesine Bir Bakış

Problemleri yumrukları ile çözmeyi seven, ateşli ve belalı Vi, League of Legends'ın en popüler şampiyonlarından biri ve Netflix fenomeni Arcane'in de başrol oyuncusu.

Pembe saçlı Zaunite, Arcane'de oldukça zorlu bir yolculuk geçirdi ve oyundaki karakterine dönüşmeden önce önünde atması gereken birçok adım olduğu için onun karakterini tam anlamıyla görmedik.

Bu yazıda Vi hakkında bilmen gereken her şey var: LoL geçmişi, Arcane'de şu ana kadar başına gelenlerin özeti ve ikinci sezonda onu nelerin beklediği...

01 Vi'nin Arcane'deki geçmişi

Vi trajik bir çocukluk geçirdi © Riot Games

Vi ve kız kardeşi Powder, yeraltı şehri Zaun'da doğdular. Ebeveynleri, çok daha zengin komşu şehir Piltover'a karşı şiddetli bir ayaklanma sırasında infazcılar tarafından trajik bir şekilde öldürüldü ve iki genç kız yetim kaldı.

Neyse ki ikisi isyan lideri Vander tarafından bulunmuştu ve Vander yaptıklarının ailelerine mal olmasından dolayı yıkılmıştı. Hemen onları evlat edinmeye karar verdi ve o andan itibaren daha huzurlu bir hayat sürmeye çalışarak The Last Drop olarak bilinen popüler bir bar işletti.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu travmatik olay Vi'nin infazcılara ve genel olarak Piltover'a karşı güçlü bir nefret geliştirmesine yol açtı. Bu yüzden Ekko'dan zengin bir Piltover sakininin adresini öğrendiğinde, Vander'in diğer evlatlık çocukları Mylo'nun ve Claggor'un yanı sıra Powder'ı da yanına alarak mekana baskın yapmakta tereddüt etmedi.

Ancak erken ayrılmak zorunda kaldıkları ve kaçışları sırasında kazara büyük bir patlamaya neden oldukları için işler planlandığı gibi gitmedi. Şehrin başındakiler öfkelenip suçlunun adalete teslim edilmesini talep ederken, bu durum Vi'nin başının umduğundan daha fazla belaya girmesine yol açacaktı...

02 Vi'nin Jinx ile ilişkisi

Vi ve Jinx ikilisinin karmaşık bir ilişkisi var © Riot Games

Vi ve Jinx (eski adıyla Powder) kardeştir ancak çocukluklarında yaşadıkları bir başka trajik olayın sonucu olarak eskisi kadar yakın değildirler.

Hexgem patlamasının ardından Piltover halkı adalet istedi ve Vi herkesi kurtarmak için teslim olmaya çalıştı. Vander onu derhal odasına kilitledi ve böylece onun yerine suçu üstlenebildi. Ancak onu tutuklamaya çalışan infaz memurları, Zaun'un suç lordu Silco'nun adamları tarafından katledildi ve ardından Vander'ın kendisini yakaladı.

Vi gizlice dışarı çıktı ve Powder'a evde kalmasını emrederek onu kurtarmaya çalıştı. Powder onu dinlemedi ve yukarıda bahsi geçen baskından kalan dengesiz ve patlayıcı Hexgem ile güçlendirilmiş son silahı ile onu takip etti.

Bombayı patlattı ve büyük patlama sonucu evlatlık ailesi Claggor, Mylo ve Vander öldü, Vander Vi'yi kurtarmak için kendini feda etti.

Bu Vi'nin kendini kaybetmesine neden olur, kız kardeşine vurur, tıpkı Mylo'nun daha önce yaptığı gibi ona "uğursuz" der ve ardından küçük kız kardeşi duygusal olarak harap olmuş bir halde oradan uzaklaşır. Vi daha sonra uyuşturulmuş, yakalanmış ve tutuklanmış, Powder ise yalnız ve kendini terk edilmiş hissetmiş, bu da onu doğrudan Silco'nun kollarına götürmüştür.

İki kız kardeş, prestijli bir aileden gelen çaylak Piltovan İnfazcısı Caitlyn, Vi'yi serbest bırakana kadar yıllarca birbirlerini bir daha görmez ama artık birlikte Silco'yu alaşağı etmek için yeterli kanıt bulabilirler.

Bunu yaparken Vi, artık Jinx adını kullanan ve eskisinden çok daha az aklı başında olan kız kardeşiyle yeniden bir araya gelir. Jinx, Caitlyn'i görüp anında sinirlenene kadar buluşma iyi gider. Bu yanlış anlama büyük bir gerilime neden olur ve kız kardeşlerin ilişkisini daha da gerer.

Kız kardeşlerin kavuşması planlandığı gibi gitmedi © Riot Games

Ancak Vi, diğerlerinin Jinx'in çok ileri gittiğini söylemesine rağmen suçluluk duygusuyla yanıp tutuşmakta ve kız kardeşine yardım etmek için çırpınmaktadır. Sonunda Jinx, Vi'yi korumak için yanlışlıkla Silco'yu öldürür ancak bu ilişkilerini daha da gerer.

Jinx, Powder kişiliğini terk ettmiş ve Vi'yi hala önemsiyor olsa da kız kardeşiyle uzlaşamayacağını düşünür. Yine de bu, Vi'nin ona yardım etmeye çalışmasına engel olmaz.

03 Vi, Arcane'de eldivenlerini nasıl aldı?

Vi her zaman boks için bir yeterliliğe sahipti ve daha sonra onu Silco'nun çetesinden kurtarmaya çalışırken kullanacağı Vander'ın imzalı demir eldivenleriyle düzenli olarak dövüş alıştırmaları yapıyordu.

Daha sonra Jayce'ten imzalı Atlas Eldivenleri'ni aldığında büyük bir geliştirme ile karşılaşır. Vi, Shimmer fabrikalarına saldırarak Silco'yu alt etme planıyla atölyesinde onunla yüzleşir. Jayce diğer Hextech eşyalarını hazırlarken Vi prototip eldivenleri hemen fark eder ve denemek zorunda kalır. Madencilik ve duvarları yıkmak için kullanılması amaçlansa da Vi, Hextech destekli aletlerin gücüne ve çevikliğine önemli bir destek sağladığı için dövüş tarzı için mükemmel olduğunu anlar.

Vi ve Atlas Eldivenleri ölümcül bir kombinasyon © Riot Games

04 Vi'nin karakterinin Arcane'deki gelişimi

Vi çocukken asabi ve kendini beğenmiş biriydi, düzenli olarak kavgalara karışırdı ancak kendine olan güveni boşa değildi çünkü sertti, kendi başının çaresine bakmaktan fazlasını yapabilirdi. Tüm bunların doğru olduğu Stillwater Hapishanesi'nde tutulduğu sırada ortaya çıktı çünkü Silco'nun uşağı Lock'u dövmesi de dahil olmak üzere düzenli olarak kavgalara ve belalara karışıyordu.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Vi hala öfkeli ama bunu çok daha iyi kontrol ediyor. Silco'yu alt etmek ve nihayetinde Jinx'i kurtarmak umuduyla Caitlyn ve Jayce ile işbirliği içinde iyi çalışıyor. Vi hala koruyucu bir abla ancak şimdi bu duygular, çocukken onlardan nefret etmesine rağmen Vi'yi bir İnfazcı olarak çalışmaya iten ezici bir suçluluk duygusuyla eşleşiyor.

Caitlyn ile olan ilişkisi Vi'nin Piltover'a bakışını değiştirdi, hala yolsuzluk ve eşitsizlik var ama artık üst tarafta da iyi insanlar olduğunu biliyor. Ancak bu, muhtemelen ikinci sezonda göreceğimiz gibi uyum sağlayacağı anlamına gelmiyor.

05 League of Legends'ta Vi

LoL'de Vi, çok iyi bir polis dedektifidir ve çok hareketli bir dövüşçüdür © Riot Games

LoL'de Vi, suçluları yakalamaya yardımcı olmak için önceki deneyimlerini kullanan İnfazcı'ya dönüşmüş eski bir suçludur. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde oyunda çok fazla yumruk atıyor.

Atlas Eldivenleri her şeyin merkezinde yer alıyor çünkü şarj olabiliyor ve ardından hedeflerine doğru yumrukla ileri atılarak onları geri savurabiliyor. Nihai yeteneği ile bir hedefe kilitlenip ona doğru uçabilir ve ardından havaya aparkat atabilir.

Tek bir kişiyi hedef alma ve hareketlerini bozma yeteneği, ellerini kirletmekten korkmayan bir dedektif temasına mükemmel şekilde uyuyor. Hareket kabiliyeti ve aniden dövüşe girme yeteneği nedeniyle, genellikle haritada dolaşıp dövüş fırsatları arayan bir rol olan Ormancı olarak oynanır.

06 Vi'nin League of Legends ve Arcane farklılıkları

Vi'nin orijinal hikayesi Arcane'dekine göre epey farklı © Riot Games

Arcane'in inanılmaz bir hikayesi var ancak LoL evreni için kanun gibi kabul görmüyor. Oyundaki her şampiyonun zengin bir geçmişi ve gelişimleri sırasında oluşturulmuş bir hikayesi var ancak Vi'nin orijinal hikayesinin ne kadar farklı olduğuna şaşırabilirsin.

Öncelikle, onun geçmiş hikayesi Jinx'i pek tanımlamıyor.

Aslında Arcane'den önce -hayranların yıllardır bundan şüphelenmesine rağmen- kardeş oldukları hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı. Jinx'in oyun içi "Deli olduğumu mu düşünüyorsun? Bir de kız kardeşimi görmelisin!" söylemi pek çok kişiyi meraklandırdı ve Vi'ye dair yeni bir seslendirme spekülasyonları daha da artırdı: "Kız kardeşine benziyorsun! Bir dakika, bu konu hakkında konuşmamam gerekiyor..."

Hikayede Vi bir yetimdi ancak bir yetimhanede ve daha sonra bir sokak çetesi oluşturduktan sonra akıl hocasıyla birlikte büyüdü. Bu kişinin Vander olduğu varsayılıyor ancak oyunun hikayesinde kendisinden doğrudan hiç bahsedilmiyor. Arcane'deki Vander gibi, bu akıl hocası da Vi'nin kendine zarar verme eğilimlerini yumuşatmaya yardımcı olmuştur ve ona ahlaki kuralları korumayı, disiplinle savaşmayı öğretmeye çalışmıştır.

Vi'nin eldivenlerini nasıl aldığına gelince, aslında zengin bir madenin soyulmasıyla oldu. Fazladan adama ihtiyacı olduğu için Factorywood Fiends çetesinden yardım istedi ancak liderleri maden sahibini bir çift öğütücü eldivenle öldürüp geri kalan işçileri tünellere hapsettiğinde bu büyük ölçüde geri tepti.

Her iki çete de ganimetlerle kaçarken, Vi masum insanların ölmesine izin veremezdi. Bu yüzden eldivenleri taktı ve kolunu sıkıştırmalarının acısına katlanırken, madencileri kurtarmak için güvenli bir yolu yumrukladı.

Hala eldivenleri takan Vi, daha sonra Factorywood Fiends'ı ziyaret etti ve tek başına öyle efsanevi bir dayak attı ki bugün hala Zaun Lanes'te konuşuluyor.

07 Arcane'in ikinci sezonunda Vi'yi neler bekliyor?

Vi'nin zorlu yolculuğu giderek daha da zorlaşacak © Riot Games

Fragmandan da görüldüğü gibi Vi, sonunda bir Piltovan İnfazcısı rolünü üstlenerek eskiden nefret ettiği şeye dönüşürken LoL karakterine daha çok benzeyecek.

Bununla ve kız kardeşinin deliliğe ve yıkıma sürüklenmesinin suçluluğuyla boğuşurken, savaşması gereken pek çok duygusu olan pembe saçlı kanunsuz için oldukça zor bir süreç olacak. Özellikle de Warwick karakterinin birçok hayran tarafından daha önce tanıştığımız başka bir karakterin ağır şekilde uyuşturulmuş ve yeniden canlandırılmış cesedi olduğundan şüphelenildiği için... Yine de spoiler vermeyeceğiz!

Kimlik kriziyle ve Piltover'daki hayata alışırken Zaun'da barışı korumak için mücadele etmek yeterince zor olacak. Jinx'i yakalamaya ve onu kurtarmak için daha fazla kargaşaya neden olmasını engellemeye çalışmak da cabası.

Vi'nin ikinci sezonda vereceği çok fazla mücadele var ki bu büyük ve mekanik elleri için bile çok fazla.