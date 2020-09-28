Arkeoloji Meraklılarının Mutlaka Gitmesi Gereken 6 Yer

Arkeoloji her geçen gün daha fazla insanın ilgilendiği bir konu. Her ne kadar özellikle ülkemizde birçok önemli arkeolojik ören yerine gereken önemi gösteremesek de, yeni keşfedilen eserlerle birlikte genel olarak arkeoloji bilimine duyulan ilgi de artıyor. Biz de çok uzağa gitmeden ülkemiz sınırları içinde gitmeniz gereken 6 arkeolojik mirası derledik.

Göbeklitepe (Şanlıurfa)

Göbeklitepe © Barış Acarlı

Sadece Tükiye’nin değil dünyanın da en değerli arkeoloji alanlarından birisi olan Göbeklitepe ’nin dünyanın bilinen ilk tapınak alanı olduğu düşünülüyor. Göbeklitepe’nin tarihi MÖ 10. bin yılın sonlarına kadar uzanıyor. Yaklaşık 1500 yıl boyunca ziyaret edilen bu yapay höyük içinde başka mimari yapılar ya da botanik kalıntılar olsa da T biçimli dikilitaşlar Göbeklitepe’nin de alametifarikası. Çok işlevli yapısıyla hem bir dini merkez hem de çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği bir alan olarak düşünülen Göbeklitepe çeşitli diziler ve filmlerin de sayesinde bugün çok daha popüler. Bu anıtsal kültürel mirası yerinde görmek arkeoloji severlerin yapılacaklar listesinin de başında olmalı.

Sagalassos Antik Kenti (Burdur)

Tarihi yaklaşık 12.000 yıl önceye kadar giden Sagalassos Antik Kenti Burdur'un Ağlasun ilçesinin 7 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgenin başkenti olan bu bölge birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Şehrin birçok kalıntısı günümüze kadar ulaşmış durumda. Özellikle görkemli tiyatrosu ve Antoninler Çeşmesi ile arkeoloji meraklılarının ilgisini çeken bölgede 1990’dan beri kazı çalışmaları yapılıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sagalassos’ta her geçen gün yeni bir eser gün ışığına çıkarılırken asıl hedef ise çalışmaların sonunda antik kenti tüm planıyla yeniden yapılandırmak.

Troya Antik Kenti (Çanakkale)

Ülkemizdeki bir başka arkeolojik dünya mirası da hiç kuşkusuz Troya Antik Kenti . Çanakkale’de, günümüzde Hisarlık olarak adlandırılan bölgede yer alan Troya, Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarında adı geçtiği için dünya çapında da en çok bilinen antik bölgelerden biri. Özellikle filmlere ve kitaplara bile konu olan ve yine Homeros’un aktardığı Troya Savaşı bölge tarihinin en önemli olayı olarak bilinir. 9 farklı kültür katı bulunan kent, özellikle Roma ve Hellenistik dönemde çok daha popülerdi. 1998’den beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bölgede yapılan kazılarda çıkan eserler Türkiye, Almanya ve Rusya’da çeşitli müzelerde sergileniyor.

Çatalhöyük (Konya)

Arkeoloji biliminde Neolitik Çağ olarak adlandırılan diğer adıyla Cilalı Taş Devri’nin en önemli yerleşim alanlarından biri olan Çatalhöyük , Konya ili sınırları içinde bulunan ve yaklaşık M.Ö. 9000 yılına ait yaşam belirtilerinin kalıntılarına sahip bir alan. Birbirine bitişik olarak yapılan ve çatıdan girilen evleri ile ünlü olan Çatalhöyük, özellikle tarımsal faaliyetler nedeniyle kentleşmeye geçişin ilk izlerine de ev sahipliği yapıyor. Arkalarında bıraktıkları resimler ve küçük heykelcikler ile hala gizemini koruyan yaklaşık 8.000 kişilik bir topluluğa uzun süre ev sahipliği yapan bu bölge de Unesco Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Yaklaşık 60 yıldır kazıların devam ettiği Çatalhöyük, özellikle ilk tarımsal toplulukların nasıl yaşadıklarını merak edenlerin ilgisini çekebilir.

Hierapolis Antik Kenti (Denizli)

Büyük kısmı hala ayakta olan Hierapolis , tarih boyunca birçok deprem yaşadığı için tekrar tekrar kurulmuş ve her zaman antik dönemin popüler merkezlerinden biri olmuştu. Günümüzde özellikle Roma döneminden kalıntılara ev sahipliği yapan şehir yanıbaşındaki Pamukkale sayesinde tarih boyunca şifa merkezi olarak da kullanılmış. Agora, hamam ve diğer yapıları hala ayakta olan kent Hristiyanların da kutsal kabul ettiği yerlerden biri. İsa’nın havarilerinden Phillippus’un mezarı da yine kent içinde bulunuyor.

Hattuşa (Çorum)