Yakın Plan: Armand Duplantis

Armand 'Mondo' Duplantis , sırıkla atlamayı çok daha geniş kitlelere tanıtarak, tüm dünyayı kasıp kavurdu. Henüz 23 yaşında olan İsveçli-Amerikalı süper yıldız, birçok kez dünya rekoru kırarak ve kendisinden önceki tüm sporculardan altı metre veya daha yüksek atlayarak tarih yazdı. Hâlâ, daha iyi dereceleri hedefleyen Duplantis için belki de her şey yeni başlıyor...

Zorlu sırıkla atlama sporuna olan tutkusunun nasıl başladığını ve yedi yaşından itibaren nasıl etkileyici sonuçlar elde ettiğini öğrenmek için okumaya devam et...

Duplantis'in 2 Şubat'ta Red Bull TV'de Mondo Classic'te dünyanın en iyi sırıkla atlamacılarından 10'uyla birlikte mücadele ettiği performansını izle.

Mondo, üç yaşından beri sırıkla atlama konusunda takıntılı. © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

01 Mondo için sırıkla atlama bir aile meselesi

Duplantis'in bu kadar genç yaşta böylesine baş döndürücü zirvelere ulaşması, onun yolculuğunu takip edenleri belki de şaşırtmamalı. Sırıkla atlama, kendisi de yetenekli bir sırıkla atlamacı olan Amerikalı babası Greg ve eski bir heptatlet olan İsveçli annesi Helena düşünüldüğünde birçok yönden Duplantis'in DNA'sının bir parçası. Lafayette, Louisiana'daki evlerinin arka bahçesinde bir sırıkla atlama düzeni olan Mondo, bu sporu ilk denediğinde üç yaşındaydı.

Duplantis genç yaşta bile sırıkla atlama bağımlısıydı. © Duplantis Family Çoğu çocuğun arka bahçesinde basketbol fileleri vardı. Bizimse sırıkla atlama düzeneğimiz vardı. Bu bizi oldukça benzersiz yaptı Dünya Rekortmenini Yakından Tanı: Armand Duplantis

Spora duyduğu derin sevgi ve hayranlıkla, Duplantis hızla spora başladı ve bugün hâlâ koçu olan babasının dikkatli gözetimi altında, genç sırıkla atlamacının doğal bir yeteneğe sahip olduğu ortaya çıktı. Ona güç ve dayanıklılık konusunda koçluk yapan annesinin yardımıyla, kariyeri hızla bir aile meselesi haline geldi. Duplantis, yedi yaşında ilk yaş grubu dünya rekorunu kırdı ve sonraki altı yılda kendi yaş grubunda rekor kırmaya devam etti.

İnanılmaz derecede karmaşık bir spor olan sırıkla atlamada; sporcuların, barın üzerinden atlaması ve ardından matın üzerine serbest düşerken sadece bükülerek baş aşağı dönmesi gerekir. Bu, ustalaşması yıllar alan bir tekniktir. Genç Duplantis, kahramanlarının videolarını izleyerek saatler geçirdi. Favorisi, 2014 ile 2020 arasında dünya rekorunu elinde tutan zarif sırıkla atlamacı Fransız Renaud Lavillenie idi.

Aşağıdaki videoda Mondo'nun arka bahçesine göz at:

4 dakika Red Bull Backyards – Armand 'Mondo' Duplantis Lafayette, Louisiana, ABD'ye dünya rekoru kıran sırıkla atlamacı Armand 'Mondo' Duplantis'in arka bahçesinde bir gezintiye çık

02 İsveç'i Temsil Etmek

Ailesi, çocukluğu boyunca genellikle yazlarını İsveç'te geçirdi, ancak bu, Duplantis'in antrenmanlara ve yarışmalara devam etmesini engellemedi. İsveç'in ülke çapında televizyonda yayınlanan çok sayıda yarışmaya ev sahipliği yaptığı Avrupa ülkesinde atletizm sahasının ne kadar büyük olduğunun farkına varan Mondo, ülkeyi temsil etmeyi seçti. Mondo, "İsveç'te bir atletizm stadyumu, ABD'deki bir futbol veya beyzbol sahası kadar yaygındır" diyor.

ABD'de doğup büyümüş olmasına rağmen, Duplantis İsveç'i temsil ediyor © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

03 Kariyerini bir sonraki seviyeye taşımak

Duplantis'den beklentiler her zaman oldukça büyüktü. Junior seviyesinde 2015 Dünya Gençler Şampiyonasını, 2017 Avrupa Gençler Şampiyonasını ve 2018 Dünya Gençler Şampiyonasını kazandı. Hakettiği yerlere yükseldiğinde, sırıkla atlamadaki herkes onun kim olduğunu biliyordu.

Bu tür bir itibar ne kadar heyecan verici olursa olsun, büyük bir baskıyı da beraberinde getirir. 2017'de Londra'da düzenlenen ilk elit Dünya Şampiyonasında mücadele etmesi, işlerin her zaman planladığı gibi gitmediği konusunda zor bir dersti. Ancak yenilgiyi kabul etmeyi öğrenmek, bir sporcu için kazanmak kadar önemlidir, bu nedenle Duplantis kendini toparladı ve daha güçlü bir şekilde geri döndü.

Sonraki yıllarda, olumlu sonuçlar elde etmenin yanı sıra, tarihteki en yüksek beşinci ortak derece olan 6,05 m'lik bir sıçrama ile 2018 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak da dahil olmak üzere değerli deneyimler kazandı.

04 Rekor Yılı

2020, Duplantis'in yapbozunun son parçalarını bulduğu yıldı. Sezonun hemen başında, 8 Şubat'ta Polonya'nın Toruń kentinde, 6.17m'lik olağanüstü zor bir yüksekliği aştı ve çocukluk idolü Lavillenie'nin elinde tuttuğu neredeyse altı yıllık dünya rekorunu kırdı. Bu, hayatı boyunca uğruna çalıştığı bir başarıydı.

İnanılmaz bir his © Sophie Odelberg/Red Bull Content Pool Üç yaşımdan beri peşinde olduğum bir başarıydı. Dünya Rekortmenini Yakından Tanı: Armand Duplantis

Duplantis, bu tadı bir kez aldığında durdurulamaz hale geldi. Bir sonraki büyük başarısı sadece bir hafta sonra geldi. 15 Şubat'ta Glasgow, İskoçya'da 6.18 metreyi aştı ve kendi dünya rekorunu kırdı. Ardından, Eylül ayında İtalya, Roma'da efsanevi sırıkla atlamacı Sergey Bubka'nın 1994'teki açık hava dünya rekoru olan 6.14 metreyi 6.15 metre atlayarak kırdı.

05 Şampiyonluklar

İnanılmaz geçen 2020 sezonundan bu yana, Duplantis sadece İsveç'te değil, tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi. 2022'de kendi dünya rekorunu bir kez değil üç kez kırarak tarihteki rolünü pekiştirdi. Sezona Sırbistan'ın Belgrad kentinde 6.19 metre yüksekliği elde ederek başladı; bunu bir hafta sonra Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6.20m'nin üzerine çıkarak geçti ve son olarak Eugene, Oregon, ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, 6,21 metrenin üzerine çıktı.

Duplantis, Eugene'deki Dünya Şampiyonası'ndaki galibiyetiyle artık spordaki en büyük başarıların hepsini kazandı. Üstelik rekor kırdığı 2022 sezonunda, 22 kez altı metre veya daha yükseğe atladı. Bu, 23 yaşındaki sporcunun tarihteki herhangi bir sırıkla atlamacıdan daha fazla altı metre mesafeye sahip olduğu anlamına geliyor.

Mondo kendi dünya rekorunu beş kez kırdı © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Tüm dünya rekorlarının ve unvanlarının arkasında elbette çok çalışmak var. İki kez Dünya Yılın Sporcusu seçilen Mondo (2020 ve 2022) hâlâ alçakgönüllü ve hiçbir zaferi hafife almıyor gibi görünüyor. Geleceğin ne getireceğine gelince, kesinlikle daha fazla rekor gelecek.

Duplantis'in kendisinin de belirttiği gibi: "Sadece oraya gitmeye ve yükseğe atlamaya çalışıyorum, rekorlar kırmaya çalışıyorum ve gelişmeye devam etmek istiyorum."