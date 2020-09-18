Armand Duplantis Rekorları Kırmaya Devam Ediyor

Red Bull sporcusu Armand Duplantis , Şubat ayında bir hafta arayla Torun ve Glasgow'da salon sırıkla yüksek atlama rekorunu 6.17m ve 6.18m'lik dereceleriyle kırmıştı. Görünen o ki genç sporcunun üstün performansı uzun süre devam edecek.

Duplantis, peş peşe kırdığı rekorlara bir yenisini daha ekledi ve efsane sporcu Sergey Bubka 'nın 1994'ten beri kırılamayan açık hava sırıkla yüksek atlama rekorunu 6.15m'lik derecesiyle geçerek rekorun yeni sahibi oldu.

Armand Duplantis © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Ukraynalı efsanenin 26 yıllık rekorunu Diamond League'in Roma ayağındaki ikinci hakkında geçen Duplantis artık hem salon hem de açık hava rekoruna ismini yazdırmış durumda. İsveçli sporcu bu başarısının ardından düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Sezona gelirken açıkçası organizasyonların düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında bir çok soru işareti vardı. Hal böyleyken bugün dünya rekorunu kırmak benim için gerçekten de beklenmedik bir şeydi ve çok büyük bir mutluluk yaşıyorum."

20 yaşındaki sporcu Şubat ayında Renaud Lavillenie 'nin 2014 yılından beri kırılamamış olan salon sırıkla atlama dünya rekorunu önce Polonya'nın Torun kentinde 6.17m'lik derecesiyle kırmış sonra da takip eden haftada bu kez Glasgow'da rekorunu 6.18m olarak geliştirmişti.