2020'de Artık Çözülmesi Gereken Teknolojik Sorunlar
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Günümüzde teknolojik gelişmeler hiç olmadığı kadar ivme kazansa da hâlâ çözüm getirilememiş sorunlar da var.
Günümüzde teknolojik gelişmeler hiç olmadığı kadar ivme kazanmış durumda. Öyle ki bugün satın aldığınız bir akıllı telefon bile sadece aylar sonra çağın gerisinde kalmış olabiliyor. Teknoloji her ne kadar hızla gelişiyor olsa da gündelik yaşamımızı etkileyen ve hâlâ çözüm sağlanamamış sorunlar mevcut.
Birbirine Dolanan Kulaklık Kabloları
Kabloları çözmek için yarım saat harcamayan birisi yoktur. Bu, bugün birçok kulaklık üreticisinin çözmeye çalıştığı bir sorun. Neyse ki günümüzde çoğu, Bluetooth sayesinde kabloları tamamen ortadan kaldırmaya başladı. Kablosuz kulaklıklar yaygınlaşıp standart hâline geldikçe, kablonun yarattığı tüm sorunlar da maziye karışacaktır.
Akıllı Telefonların Batarya Ömrü
Akıllı telefonlar her sene daha iyi işlemci gücü, ekran kalitesi ve yüksek çözünürlüklü kameralar gibi gelişmiş özelliklerle her yıl tekrar karşımıza çıkıyorlar. Ancak bizi PowerBank taşımaktan ya da yanımıza şarj kablosu almaktan alıkoyacak bir batarya teknolojisi henüz geliştirilmedi.
E-Posta Adresi Değiştirmek
Bugün evinizi taşımak bile e-posta adresinizi değiştirmekten ve tüm yazışmalarınızı yeni adresinize taşımaktan daha kolay. Sahip olduğumuz neredeyse her hesabı güncelleyebiliyoruz, ancak internet teknolojisinin başından beri bizle olan e-posta adreslerimizi değiştiremiyoruz. Dolayısıyla tüm eski postalarınızı korumak ve size e-posta gönderen herkesin yeni adrese erişmesini sağlamak oldukça zor. Birileri bunu güncellemeyi unutmuş olmalı…
Kolayca Kırılan Akıllı Telefon Ekranları
Akıllı telefonlarımız gün boyu yanımızda ve yolda yürürken sık sık cebimizden çıkarıyoruz. Tabii telefonu her elimize aldığımızda da yere düşürme riski bulunuyor. Özellikle de acelemiz varsa… Telefonlarımızı korumak için kılıflar ve ekran koruyucular satın alıyoruz ama bu asla yeterli olmuyor. Sizce de akıllı telefonların daha sağlam ekranlara sahip olması gerekmiyor mu?
Aslında Samsung ve LG gibi firmalar bugün kırılmaz ve esnek ekranlara öncülük ediyor, fakat bunları her yıl düzenlenen CES'te yeni bir teknoloji demosu olarak yıllardır duyuyoruz. Bugüne kadar bir türlü karşımıza çıkmadılar, ancak neyse ki yol yakın görünüyor.
Ev Kapılarının Anahtarlı Olması
Neden hâlâ ev anahtarlarımız var? Bugünlerde pek çok otomobilin anahtarsız giriş seçeneği bulunuyor. Yaklaştığınızda arabanızın kilidinin otomatik olarak açılmasını sağlayan bir özellik. Ve arabanızdan uzaklaştığınızda da otomatik olarak arabanızı kilitliyor. Ev kapıları neden bu özelliğe sahip değil?
Bunun ne kadar kolaylık sağlayacağını bir düşünün. Ellerimiz dolu halde eve geldiğimizde içeri girmeyi çok daha kolay hale getirirdi. Neyse ki akıllı ev teknolojileri her gün gelişiyor. Eve girdiğinizde otomatik yanan ışıklar, uzaktan kontrol edebileceğiniz panjurlar ve beyaz eşyalar evlerimizi git gide bizden bağımsız hâle getiriyor. Yakında sıra ev anahtarlarına da gelebilir, neden olmasın?
İnternetin Yavaşlaması
İnternet altyapıları geçmişte hiç olmadığı kadar güçlü. Ancak bu altyapılar bile özel durumlarda (birçok kullanıcı aynı anda kullanıma geçtiğinde) yetersiz kalabiliyor ve bugün elimiz ayağımız olan bir teknoloji onlarca yıl öncesine dönüyor adeta. Bunun yanında yeni girişimler yepyeni internet altyapıları sunmaya hazırlanıyor. Elon Musk’ın Starlink projesi yörüngeye oturtulacak 4000 uydu sayesinde oluşturulacak bir ağ ile dünyada gigabit hızında internet sağlamayı amaçlıyor.
Kablolara Bağımlı Olmak
Hâlâ masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız klavyeden fareye, kulaklıklardan yazıcıya birçok cihazın kablosu çalışma masanızın altını dolduruyor olmalı. Bu kablo sorunu şüphesiz eskiden daha da fazlaydı ancak bugün Bluetooth gibi teknolojilerin gelişimiyle sorun ortadan tamamen kalkmalıydı.
Trafik Sıkışıklığı
Büyükşehirlerin en büyük problemlerinden biri de trafik sorunu. Birçok sürücü işiyle evi arasında alternatif rotalar buluyor ya da kendi arabasını kullanmak yerine araba paylaşımı yapıyor. Trafik yoğunluğunu gösteren uygulamalar birçoğumuzun işini kolaylaştırsa da trafik sorununu önleyici çözümler daha faydalı olurdu.
Araç sayısının dışında trafiği oluşturan şeylerden biri de insanların araç kullanım alışkanlıkları. Eğer Tesla gibi sürücüsüz arabalar gelecekte bir standart haline gelirse araçların birbirleriyle haberleşebilecek ve trafikte bir yerden diğerine ulaşmak için en uygun rotayı birbirlerini neredeyse hiç engellemeden alabilecekler. Ayrıca trafik sinyalizasyonlarını da takip edebilir ve yoğunluğu en aza indirecek şekilde rota paylaşımı da yapabilirler. Her şey bu teknolojinin gelişmesine bakıyor.
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