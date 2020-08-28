2020'de Artık Çözülmesi Gereken Teknolojik Sorunlar

Günümüzde

gelişmeler hiç olmadığı kadar ivme kazanmış durumda. Öyle ki bugün satın aldığınız bir akıllı

bile sadece aylar sonra çağın gerisinde kalmış olabiliyor.

her ne kadar hızla gelişiyor olsa da gündelik yaşamımızı etkileyen ve hâlâ çözüm sağlanamamış sorunlar mevcut.