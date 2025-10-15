Asa Vermette: Yokuş aşağı dağ bisikletinin yeni Amerikalı yıldızı

Yaptığı spor farklı düşündürse de Asa Vermette oldukça sakin birisi. Sadece 18 yaşında olan ve Colorado doğumlu yokuş aşağı bisiklet yarışçısı benzersiz bir yetenek. 2024 UCI Gençler Dünya Şampiyonası ve Red Bull Hardline zaferlerini elde etti. Etkileyici Hardline sürüşü hakkında bir belgesel yolda ve tüm bunları yasal olarak yetişkin yaşta bile olmadan başardı.

Asa Vermette, Red Bull Hardline'da uçuşta © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Onun için her şey eğlence odaklı, işler planlandığı gibi gitmediğinde bile. Tıpkı bu yılki 2025 UCI Dünya Şampiyonası'nda yaşadığı gibi, bir mekanik arıza yarışını erken bitirmesine neden olduğunda da.

"İyiydim ve her şey harika gidiyordu." diyor bu yılki Dünya Şampiyonası hakkında: "Sektör sürelerinde iyiydim, sonra bitişten hemen önce fark etmediğim küçük bir taşa çarptım. Devam etmeye çalıştım ama sanırım yedinci oldum. Yazık oldu çünkü geçen yıldan çifte galibiyet çıkarmak istiyordum. Ama gelecek yıl..."

Onunla Fransa'da yakaladık ki orada sıkı bir şekilde antrenman yapıyor. İşte geçmişi ve geleceği hakkında bilmen gereken her şey.

01 Colorado'nun dağ bisikleti başkentinde büyümek

Gençler Dünya Şampiyonası şampiyonu, üç yaşından beri bisiklete biniyor © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

ABD'nin Colorado eyaletinde, Durango'daki Purgatory Dağı'nın gölgesinde doğup büyüyen Vermette'in hayatında dağ bisikleti hep vardı. İlk bisikletinin üç yaşında kendisine hediye edilen, oldukça yıpranmış bir Strider olduğunu söylüyor ancak anıları oldukça silik.

"İlk gerçek pedal bisikletim bir Scott’tu." diye hatırlıyor: "Küçük çocuk bisikleti gibiydi."

İlk günden itibaren bayılmıştı; ailesinin evi çevresindeki sokaklarda ve patikalarda, mahallenin diğer çocuklarıyla birlikte sürüyordu. "Etrafta her zaman bir sürü bisiklete binen çocuk olurdu." diyor: "Durango'da çocuklara bisiklet sürdürmek adeta kasabanın bir geleneği."

Sadece okuldan arkadaşları değil, ailesi de onunla birlikteydi; kamp gezilerine giderken bisikletlerini de yanlarına alırlardı.

Asa Vermette, Red Bull Hardline zaferini babasıyla kutluyor © Nathan Hughes/Red Bull Content Pool

Cuma geceleri ise BMX yarışlarına ayrılmıştı. "Sanırım 7 yaşından 12 ya da 13 yaşına kadar bunu yaptım." diyor Vermette.

Bisiklet sürmek onun hayatına öylesine işlemişti ki bunu bilinçli bir kararla seçtiğini hatırlamıyor. O hep yaptığı, düşündüğü bile olmayan bir şeydi.

Kendi kasabasındaki Purgatory Dağı'nda 1990 Dünya Şampiyonası'nın yapılmış olması da kesinlikle etkili olmuştu. O zaman doğmamış olsa da bu etkinlik Durango'yu yokuş aşağı bisikletçiler için ulusal bir merkez haline getirdi.

"Purg harika bir dağ." diyor heyecanla Vermette: "Büyürken neredeyse her hafta sonu orada sürerdim."

12 yaşından itibaren tamamen kaptırdığını ve her gün sürdüğünü söylüyor. Gerisini herkes biliyor.

02 Yerel yarışlardan gençler dünya şampiyonluğuna

Asa Vermette, Maydena parkurları aşıyor © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Başta Vermette sadece eğlenmek için BMX ve dağ bisikleti sürüyor, biraz da motokrosa giriyordu. "Eli ve John Tomac gibi iyi sürücüler olduğunu biliyordum ama yarış kısmına hiç odaklanmıyordum." diyor: "Sadece bisikletime binip arkadaşlarımla eğleniyordum."

Ama 13 yaşında Purgatory'deki yerel bir seriye katılmaya karar verdi. "O ilk yokuş aşağı yarışa gerçekten bayıldım." diyor ki o yarışı kazanmıştı. Ailesi destek ekibi olarak yanında, o kış ve bir sonraki yaz civar bölgelerdeki yarışlara katılmak için planlar yaptılar.

Aynı yıl, 2020'de, Winter Park'taki ilk ulusal şampiyonasına katıldı ve kazandı. "Ondan sonra, sadece ulusal yarışlara katılmaya devam etmek istedik." diye açıklıyor. ABD'deki tüm yarışlara katıldıktan sonra, 2021'de US Open'a gidip en iyilerle yarıştı ve dünyanın en hızlı sürücülerinden bazılarını geride bıraktı.

O seviyeye ulaşmak hayalimdi, bunu başarmak inanılmazdı Asa Vermette

Bu performans, DH efsanesi Neko Mulally'yi o kadar etkiledi ki Vermette'e kendi takımı Frameworks'te bir pozisyon teklif etti. Daha fazla turne ve yarış galibiyetinin ardından, 2024'te UCI Gençler Dünya Şampiyonluğu ünvanını kazanarak gençler dünya şampiyonu oldu.

"Gerçekten tatmin ediciydi." diyor şimdi: "Ulusal yarışlara ve dünya kupalarına katılmaya başladığımdan beri Jackson Goldstone gibi isimleri izliyordum. O, sporda ulaşabileceğin zirveyi temsil ediyordu. O seviyeye ulaşmak hayalimdi, bunu başarmak inanılmazdı."

03 Aaron Gwin sonrası sporun Amerika'daki bayrağını taşımak

Bir sonraki ABD yokuş aşağı yıldızı olarak Asa Vermette'in Amerikan yarışlarını temsil ettiği açık. Ama o bunu bu şekilde düşünmüyor. "Sadece bisikletime binmeyi seviyorum ve insanların beni izlemeyi sevmesine memnunum, küçük sürücülere ilham verebildiğim için mutluyum." diyor.

Sadece bisikletime binmeyi seviyorum ve insanların beni izlemeyi sevmesine memnunum Asa Vermette

Sponsorlar ve izleyiciler için performans sergileme baskısı konusunda ise sakin tavrını koruyan Vermette, bunu düşündüğünü ama fazla kafa yormanın performansını düşürdüğünü söylüyor.

"Ne yapmam gerektiğini düşünüp sadece eğlenmeye çalışıyorum." diyor: "Kendimi kanıtlamam gerektiğine çok fazla takılırsam, genelde iyi yapamıyorum çünkü yapılması gereken işe odaklanmıyorum."

Bu, onun için tekrar eden bir tema; analiz etmek yerine eğlenceye ve işi yapmaya odaklanmak. Şimdiye kadar iyi sonuç verdi; Aaron Gwin gibi efsanelerle karşılaşmasını sağladı. Gwin hakkında "en iyi Amerikalı ve belki de en iyisi" diyor.

Aaron Gwin, gerçek bir yokuş aşağı dağ bisikleti yarışı efsanesi © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

"Onunla ilk kez 2020'de tanıştım, çok nazik biri." diyor Vermette: "Şimdi Red Bull aracılığıyla takım arkadaşıyız, bu da gerçekten harika. Loïc Bruni ve Greg Minnaar gibi insanlarla konuşabilmek çok güzel."

Aslında Gwin'in yarışlarından birinde yaptığı yorum Vermette'in spora bakışını değiştirmiş. "İlk dünya kupamı hatırlıyorum, sürüyordum, kazandım, ve o 'Bu çocuk bu kadar zorlamak zorunda değil, rahatlayabilir ve yine de iyi bir tur çıkarabilir' dedi. Bu benim için ufuk açıcıydı."

04 Yeni Kuzey Amerika dalgasının bir parçası

Vermette ile konuştuğunuzda, bu tür şeyleri "çok havalı" bulduğunda gerçekten samimi olduğunu anlıyorsunuz. Yeni Kuzey Amerikalı yokuş aşağı yarışçılar kuşağının bir parçası olmaktan gurur duyuyor.

"Yokuş aşağı yarışlarda yetişirken üç ya da dört yarış serisi vardı, şimdi bir sürü var. Bu harika ve gençlerin artık birçok seçeneği var. Birkaç yıl önce yarışmak için ülkenin bir ucundan diğerine gitmek zorundaydınız, bu yüzden ABD genelinde daha fazla yarış olması çok iyi çünkü bu kadar seyahat etmek çok pahalı."

Vermette bisiklet sürmekten büyük keyif alıyor © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Vermette, sporun kesinlikle "doğru yönde" gittiğini söylüyor ancak dünya kupalarıyla çakışmayan bağımsız etkinliklerin olması gerektiğini, böylece "daha fazla yarışçı katılabilir ve daha çok insanı çekebiliriz" diyor.

Jackson Goldstone gibi isimleri örnek gösteriyor: "Çocukların Jackson gibi insanları sosyal medyada izleyip motive olmaları çok güzel." diyor.

05 Red Bull Hardline, enduro ve bir yarışçının yükselişi

Elbette Vermette'le yapılan bir röportajda bu yılki Red Bull Hardline'daki çarpıcı galibiyetinden bahsetmemek olmaz. "Çılgınca." diyor Hardline hakkında: "Bu bisikletin tam da özü. Devasa atlayışlar, aşırı zorlu Rampage tarzı parkurlar ve zamana karşı yarışmak. Serbest sürücülerin katıldığı harika bir karışım, hepsini bir araya getiriyor. Çocukken bile yapmak istiyordum."

Serbest yarışın yükselişi konusunda da aynı derecede heyecanlı. "Harika çünkü tek odaklandığın şey yarış ve o tek tur." diyor ancak sadece serbest yarışa odaklanmanın tükenmişliğe yol açabileceğini de ekliyor çünkü "Sadece tek bir şeye odaklanıyorsun. Arkadaşlarımla gidip atlayışlar yapmak, taklalar atmak benim için sadece yarışmaktan daha eğlenceli." diyor.

Vermette çaylak gibi değil, tecrübeli bir Hardline sürücüsü gibi sürdü © Nick Waygood/Red Bull Content Pool

Kısacası, daha fazla eğlence ve daha geniş etkinliklere odaklanmak Vermette'in istediği şey. Bu da bizi enduro'ya getiriyor.

"Ah, adamım, pek iyi gitmiyor." diyor: "Yazık, çünkü enduro gerçekten çok eğlenceli. Bütün gün bisiklet sürmek isteyen insanlar için birebir. Downhill'den önce enduro yapıyordum. Bu yüzden yok oluyor gibi görünmesi üzücü çünkü gerçekten keyif alıyorum. Her downhill yarışçısı enduro bisikletleriyle antrenman yapar çünkü her zaman downhill yapamazsın."

06 Antrenman ve yarış mentalitesi

Vermette aksiyona hazır © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Vermette sezon dışı dönemde zamanını spor salonunda geçiriyor, sezon için kondisyon kazanıyor.

"Spor salonu antrenmanına sadece iki yıl önce başladım, bu yüzden temel bir seviye inşa etmekle ilgili." diyor: "Bacak presi, dambıl bench press, barbell press, mekik, bisiklet aralık çalışması, plank, barfiks yapıyorum. Bisiklet tüm vücudunu kullanır, bu yüzden her şeye odaklanman gerekir."

Diyet konusunda ise yemekleri annesi yapıyor. En sevdiği yemek sorulduğunda annesine bakıp "Kahvaltı!" diyor. "Dört-beş yumurta, pastırma, patates, avokado."

Vermette, vücuduna dikkat etmenin neden bu kadar önemli olduğunu çoktan öğrenmiş. Geçen yıl bir kazada T6 torasik omurunda sıkışma kırığı yaşamış. "Tekrar darbe alsaydım felç olabilirdim." diyor: "Gerçekten ciddi bir durumdu. İyileşme sürecinde sırt korsesiyle dinlenmem gerekiyordu ama şimdi tamamen iyiyim, fazla ağrılı da değildi."

Peki, bu tür bir sakatlık yarış sırasında zihinsel durumunu etkiliyor mu? "Sırtımı sakatlamadan önce parkuru düşünürken sonuçları hiç hesaba katmazdım." diyor. "Şimdi, bir virajda aptalca bir kazanın ne kadar kolay olabileceğini fark ediyorum, bu yüzden yarıştan önce bunu düşünmem gerekiyor. Belki bu benim için iyi değil ama aklımdan atmam açısından faydalı. Sonra parkuru ve yaptığım tüm antrenman turlarını zihnimde canlandırmaya çalışıyorum."

Sakatlıktan kurtulmak Asa Vermette'in sürüş yaklaşımını etkiledi © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Müzik konusunda ise kulaklığını takıp karışık modda dinliyor. Madonna'nın Like a Prayer şarkısı, Dünya Şampiyonası zaferinden önce tesadüfen dinlediği için artık ona uğurlu geliyor.

Gittikçe daha fazla kişi sosyal medyadan yokuş aşağı yarış tüyoları istiyor. "Zor bir soru çünkü yetenek seviyelerini bilmiyorsun." diyor Vermette: "Ama en basit tavsiye sadece bisikletine binmek. Tek bir yarışa ya da bir konuda çok iyi olmaya odaklanma. Ben büyürken sadece bisikletime binip eğlenirdim. Böyle yaptığında, her gün doğal olarak gelişiyorsun."

Ekipman

Asa Vermette'ın Red Bull Hardline bisikleti © Marcus Cole/Red Bull Content Pool

Hayranların doğrudan örnek alabileceği bir alan da Vermette'in yarış ekipmanı. Şöyle açıklıyor:

"Frameworks yokuş aşağı yarış bisikleti kullanıyorum, Fox süspansiyon, Envy jantlar, Continental lastikler. Tüm ayar detaylarını bilmiyorum ama 94 psi basıyorum. Genelde ön lastikte 24 psi, arka lastikte 29-30 psi kullanıyorum. 7 vitesli bir sistem. Yokuş aşağı bisiklet için oldukça standart ama TRP frenlerim tamamen ayarlı."

Bu ayarların kendisi için işe yaradığını ancak özellikle lastik basınçlarıyla ilgili olarak sürekli değiştiğini söylüyor. "Büyüdükçe ve güçlendikçe adapte olman gerekiyor." diyor ve her hafta sonu test edildiğini, yarışsız haftalarda bisiklet üzerinde çalıştıklarını ekliyor. Parkurun eğimine göre de değişiyor elbette. "Daha dik bir parkurda psi'yı ve arka amortisörü düşürürüz, böylece bisiklet daha alçakta durur; daha düz bir parkurda ise yükseltiriz, böylece daha fazla itme payı olur." diyor: "Sürekli değişiyor."

07 Asa Vermette'in Elit Dünya Kupası'ndaki geleceği

Sohbet boyunca, Asa Vermette'in şu an bulunduğu yerden mutlu olduğu açık. "Yarışmak her zaman hayalimdi." diyor. "Her yarışta elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve sonucu fazla düşünmemeye çalışıyorum."

Asa Vermette yokuş aşağı sürerken parkuru toz bulutu kapladı © Nick Waygood/Red Bull Content Pool

Elit Dünya Kupası'ndaki uzun vadeli hayali ise mütevazı: "Bir gün dünyanın en hızlı adamı olmak."

Ama 18 yaşında, kalıcı bir mirastan çok şimdiye odaklanmış durumda. "Şu anda spordan gerçekten keyif alıyorum." diyor: "Yaklaşan şeyleri düşündükçe fazla geriliyorum, bu yüzden anda kalmam ve devam etmem gerekiyor."

Daha uzun süre devam etsin.