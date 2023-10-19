Assassin's Creed Mirage Hakkında Bilmen Gerekenler

Kimileri tarafından oyun dünyasının tarih öğretmeni olarak nitelendirilen Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu çıktı. Son üç oyunun izinden gitmek yerine seriyi özüne döndürmeyi hedefleyen Mirage, oyuncuları Bağdat'a götürüyor ve Basim’in hikayesini deneyimleme şansı veriyor. Oyun hakkında bilmen gereken temel konuları, oynanışa dair detayları ve bir PC oyuncusu isen sistem gereksinimlerini bu yazıda bulacaksın.

Basim'in Bağdat'ta bol bol parkur yaptığı maceraya geçmeden önce Red Bull sporcuları Hazal Nehir ve Dominic Di Tommaso ikilisinin Kapalıçarşı'daki parkur macerasını izlemeye ne dersin?

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01 Assassin's Creed Mirage'ın hikayesi

Assassin's Creed'in yeni durağı Bağdat. Oyuncuları 9. yüzyıl Bağdat'ına götüren Mirage'ın başrolünde ise Basim var. Günlerini hırsızlık yaparak geçiren Basim , gördüğü rüyaların ne anlama geldiğini öğrenmek ister. Ne varki boyundan büyük bir işe kalkışıp bir katliama sebep olunca Bağdat'ı terk eder ve Hidden Ones'a katılır . Sürecin bundan sonraki kısmını yeteneklerini keşfetmesi ve usta bir suikastçı olması takip eder.

Başına geleceklerden habersiz bir düşman © Ubisoft

02 Assassin's Creed Mirage'ın oynanış detayları

Assassin's Creed serisinin ilk oyunlarında gizlilik oldukça önemli bir yer tutuyordu. Zaten başarılı bir suikastçı da işini sessizce ve fark edilmeden yapmalıydı. Son yıllarda Origins, Odyssey ve Valhalla üçlemesi ile RPG öğeleri işin içine dahil edilmiş, oyun çok daha komplike hale gelmişti. Ubisoft, Mirage ile seriyi özüne döndürmeye karar vermiş ve böylece yine gizliliğin ön planda olduğu bir oyun ortaya çıkmış.

Bağdat'ı "hızlı seyahat" yerine at ya da deve üzerinde turlamak mümkün © Ubisoft

Gizliliğin yeniden ön plana çıkması ile beraber Bağdat'ın dört bir yanı saklanabilecek noktalarla donatılmış . Böylece düşmanları hazırlıksız yakalamak ve onlara sürpriz saldırılar yapmak mümkün hale gelmiş. Saldırı öncesi keşif ve iyi bir saldırı planı yapmak içinse kartalımız hazırda bekliyor. Özellikle çok sayıda gardiyanın yer aldığı, hatta bazılarının devriye gezdiği alanlara girmeden önce gözlem yapmak şart.

Mirage ile serinin özüne dönüşü sadece gizlilikten ibaret değil, oyunun genel yapısı da ilk oyunlara benzer şekilde çizgisel ve hikaye odaklı ilerliyor. Yıllar içinde açık dünyada serbestçe dolaşılan bir seri haline gelen Assassin's Creed, Mirage ile oyuncuların yeniden hikayeye odaklanmalarını istiyor. Ayrıca oyunlara ayıracak çok uzun saatleri olmayanlar için 20 saat civarı bir hikaye sunulduğunu da belirteyim.

Bağdat'ta yeni bir gün başlıyor © Ubisoft

Mirage’da karakter gelişimi için tecrübe puanı toplama ve seviye atlama sistemine yer verilmemiş ama bunun yerine silah ve ekipmanları geliştirebiliyoruz . Basim’in silah yelpazesinde kılıçlar ve hançerler, gizlilik ve kaçış odaklı ekipmanlar arasında ise sis bombası, fırlatılabilir bıçak, tüftüf gibi seçenekler mevcut. Silahlar ve ekipmanlar “upgrade” sistemi sayesinde çok daha öldürücü ve etkili hale getirilebiliyor.

Her ne kadar seviye atlama sistemi olmasa da Basim için önceki oyunlara kıyasla sadeleştirilmiş bir yetenek ağacı mevcut . Phantom, Trickster, Predator olmak üzere üç başlık altında toplanan yetenekler, oyun ilerledikçe ve görevler tamamlandıkça kazanılan yetenek puanları ile açılıyor. Öte yandan yapılan tercihlerden pişmanlık duymaya gerek yok çünkü tüm yetenekleri sıfırlamak ve puanları yeniden dağıtmak mümkün.

Oyundaki yetenek ağacı üç başlığa ayrılmış © Ubisoft

Mirage nispeten sadeleştirilmiş olsa da oyunda silahlar, ekipmanlar ve yetenekler dışında birçok detay mevcut. Yan görevler, kontratlar, silahları geliştirmek için demirciler, kıyafetleri geliştirmek için terziler, geliştirme şemaları ve dahası ile dolu sandıklar, geliştirmeleri yapabilmek için toplanabilir materyaller, mühimmat ya da iksir alınabilen tüccarlar, rüşvetçiler ve sevilmeyi bekleyen kediler ile dolu Bağdat .

Silahlar, ekipmanlar, gizlilik öğeleri ve tabii ki parkur mekanikleri... Tüm bunlar Bağdat’ın yaşayan şehir hissiyatı ile birleşince keyifli bir oynanış çıkmış ortaya. Son üçlemeyi sevenler için sade ve kısa gelebilir ancak serinin ilk yıllarını özleyenler için ideal formül uygulanmış. Eğer siz de devasa bir haritada kaybolmak yerine kompakt bir Assassin’s Creed tecrübesi arıyorsanız, Mirage sizi tatmin edecektir.

Her suikastçının günlük hayatının bir parçası olan Leap of Faith © Ubisoft

03 Assassin's Creed Mirage'ın platform ve fiyat bilgisi

Assassin's Creed Mirage'ın standart ve deluxe olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Standart sürümde sadece oyun yer alırken, deluxe sürümde Prince of Persia temalı kostüm, kartal ve binek kaplamaları, silahlar ile oyunun dijital sanat kitabı ve müziklerinin yer aldığı albüm mevcut. 5 Ekim'de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S platformları için çıkış yapan oyunun güncel fiyatları ise şöyle:

Standart Sürüm (PC) 850 TL

Standart Sürüm (PlayStation) 900 TL

Standart Sürüm (Xbox) 900 TL

Deluxe Sürüm (PC) 1.000 TL

Deluxe Sürüm (PlayStation) 1.050 TL

Deluxe Sürüm (Xbox) 1.000 TL

Prince of Persia temalı kostümü, kılıcı ve hançeri ile Basim © Ubisoft

04 Assassin's Creed Mirage'ın sistem gereksinimleri

Assassin's Creed Mirage'ı PC'de oynayan biri olarak optimizasyon ve performans konusunda oldukça iyi iş çıkarıldığını söylemeliyim . Her ne kadar sahip olduğum sistem önerilen bileşenlerin epey üstünde olsa da farklı sistemlere sahip birçok oyuncudan benzer yorumlar aldım. Elbette ki Mirage'ın haritasının son üç oyuna kıyasla çok daha küçük, hatta önceki oyunlardan Unity ile benzer boyutta olmasının payı büyük bunda.

Assassin's Creed Mirage minimum sistem gereksinimleri

Intel i7-4790K ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 570 ekran kartı

8 GB bellek

40 GB disk alanı

Windows 10/11 işletim sistemi

Assassin's Creed Mirage önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı

16 GB bellek

40 GB disk alanı

Windows 10/11 işletim sistemi