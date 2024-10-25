Assassin's Creed Shadows'un Sunduğu Yenilikler Neler?

Assassin's Creed Shadows'un gelişimini takip ettiysen ve iki ana karaktere sahip olma yaklaşımı hoşuna gittiyse bu konseptin aslında dokuz yıl önceki Assassin's Creed Syndicate'te de kullanıldığını bilmek ilgini çekebilir. Syndicate bu yeniliği ile tanımlanabilir ki Shadows da bu özelliği seriye yeni bir heyecan katma aracı olarak akıllıca kullanıyor.

Assassin's Creed Syndicate'i bugün oynayacak olsan, ne yazık ki serideki diğer birçok oyun gibi yıllar içinde eskidiğini fark edersin. Kontroller hantal, parkur mekanikleri akıcı değil ve hem savaş hem de gizlilik aksiyonları hızla tekrara düşebilir. Yine de serinin yıllar içinde nasıl geliştiğine dönüp bakınca Syndicate, Assassin's Creed'in geleceğini etkilediği ve hatta potansiyel olarak kurtardığı için saygıyı hak ediyor.

01 Assassin's Creed Syndicate ve iki ana karakter yapısı

Jacob ve Evie çifte başrol oyuncularıydı ve bunu tarzları ile desteklediler © Ubisoft

Assassin's Creed Syndicate, Frye ikizleri olarak bilinen Jacob ve Evie adlı iki ana karaktere sahip olma konseptini ortaya çıkarmıştı. Her ikisi de güçlü ve sempatik karakterlerdi. Bu oyun, serinin eski bir üyesi olmasına rağmen sonraki oyunları etkiledi.

Shadows, kendisini bugüne kadarki en önemli Assassin's Creed oyunlarından biri olarak konumlandırıyor

Syndicate, geleneksel tek bir ana karaktere sahip olma yaklaşımdan uzaklaşarak bir risk almıştı. Tartışmalı Unity'nin ardından gelen oyun, iyi geliştirilmiş karakterleri ve Assassin's Creed evrenindeki yenilikçi hikaye anlatımı ile büyük övgü toplamıştı. Serinin tamamını düşününce ilk akla gelen oyun olmasa da Syndicate, Shadows'un başarılı olma ihtimaline zemin hazırladığı için yeniden önem kazanıyor.

Shadows, Syndicate'te oluşturulan çift kahraman formülü üzerine inşa ediliyor ve yıllardır talep edilen Feodal Japonya dünyasına sahip. Shadows, önceki oyunlardaki özellikleri bir araya getirerek ve bunları geliştirerek kendisini bugüne kadarki en önemli Assassin's Creed oyunlarından biri olarak konumlandırıyor. Bu cesur yaklaşım hem serinin kaydettiği ilerlemeyi hem de gelecek vaat ettiğini gösteriyor.

02 Assassin's Creed Shadows en iyi oyunlardan neler içeriyor?

İkizlerin zekasına ve çekiciliğine rağmen geliştirilebilecek alanlar var © Ubisoft

Syndicate, yavaş başlangıç sekansından ve kısa giriş ara sahnesinden sonra Jacob ve Evie ile hemen görevlere atlayan ilk Assassin's Creed oyunlarından biriydi. Bu, hikayenin "gerçek dünya" unsurlarına daha fazla odaklanan önceki üyelerine göre bir tarz değişikliği anlamına geliyordu. Bu değişiklik büyük olasılıkla oyuncuları bir yerine iki ana karakterle tanıştırma ihtiyacından kaynaklandı ancak beğenildi ve gelecek oyunlarda kullanılmaya devam ediyor.

Assassin's Creed Shadows, oyuncuların kimi ne zaman oynamak istediklerini seçmelerine izin vererek oyuncu tercihlerini daha da ileri götürüyor gibi görünüyor. Syndicate'te Frye ikizleri arasında geçiş yapmak mümkün olsa da görevler sırasında genellikle belirli bir karakterle kısıtlanıyorduk veya hikayenin belirli noktalarında aralarında geçiş yapmak gerekiyordu. Bu kısıtlamayı kaldırmak Shadows için doğal bir süreç ancak oyunculara bu düzeyde kontrol vermek cesaret gerektirir.

Assassin's Creed Shadows, Syndicate'in tüm oyun boyunca sahip olduğu eğitim sürecini ortadan kaldıracak. Oyuncular Yasuke ve Naoe arasında serbestçe geçiş yapabilecek ve seçtikleri karakter ile görevlere nasıl yaklaşacakları konusunda zor kararlar verebilecekler. Hala takip edilmesi gereken temel bir hikaye var ancak bu anların dışında Shadows, oyuncuların Japonya atmosferini keşfetmelerine ve içinde kendi hikayelerini yaratmalarına izin verecek.

03 Assassin's Creed Shadows gelecek yıllarda nasıl anılacak?

Her şey doğru yapılırsa Shadows'un etkisi önümüzdeki yıllarda hissedilecek © Ubisoft

Assassin's Creed Syndicate, tekrarlanması zor olduğu kanıtlanmış hassas bir dengeyi başarıyla tutturdu. Bu denge, hikayeleri oyun boyunca kesişen iki ana karaktere sahip olmayı ancak oyuncuların aynı anda yalnızca bir karakteri kontrol etmelerine izin vermeyi içeriyordu. Bu, serinin diğer oyunlarına kıyasla benzersiz bir dinamik yarattı ki Odyssey'de de iki ana karakter vardı ancak oyuncuların yalnızca birini kontrol etmelerine izin veriliyordu.

Assassin's Creed Shadows seriye güvenilirliğini geri kazandırmayı hedefliyor

Assassin's Creed Shadows, tipik bir Ubisoft açık dünya formülünü takip ederek çok kalıplaşmış ve tahmin edilebilir hale geldiği yönündeki eleştirilerin ardından seriye güvenilirliğini geri kazandırmayı amaçlıyor. Shadows, çift kahraman özelliği ile Syndicate'teki deneyime kıyasla nasıl gelişim sağlandığını görmek isteyen oyuncular için heyecan verici bir risk alıyor.

Çift kahraman konseptine ek olarak Shadows, Assassin's Creed serisinin geleceğini şekillendirebilecek iki önemli özellik daha sunuyor. Bunlardan ilki Splinter Cell'in gizlilik mekaniğinden ilham alan aydınlık / karanlık sistemi. Bu sistem, oyuncuların ışıkta açığa çıkarken karakterlerini gizlemek için gölgeleri stratejik olarak kullanmalarına olanak tanıyacak. Oyuncular karakterleri için tuzaklar veya yeni fırsatlar yaratmak adına ışık kaynaklarını manipüle edebilecekler. Düşmanlar için gölgeli bir tuzak oluşturmak için bir ışık kaynağını vurmak gibi.

İkinci özellik ise Assassin's Creed 2 gibi daha önceki oyunlarda görülen üs sisteminin modern bir yorumu olan özelleştirilebilir sığınak sistemi. Oyuncular yıllardır bu özelliğin özlemini çekiyordu ve Shadows'taki uygulama merakla bekleniyor.

Bu özelliklerin önümüzdeki yıllarda nasıl değerlendirileceğini ve serinin gelecekteki oyunlarının bunları yeni standart olarak benimseyip benimsemeyeceğini zaman gösterecek. Ancak Shadows'u çevreleyen bir güven duygusu var ve bu da Assassin's Creed serisinde belirleyici bir oyun olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Yeni oyun 14 Şubat 2025'te piyasaya sürülecek.