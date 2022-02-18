Ayhancan Güven: Şampiyonluk Takım Olarak Hazırlanmayı Gerektiren Bir Süreç

Türkiye'yi uluslarası motor sporları organizasyonlarında başarıyla temsil eden, tarihteki ilk sanal Le Mans zaferine imza atan Ayhancan Güven bu sıra iRacing Dünya Şampiyonası'ndaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Başarılı yarışçı ile Red Bull Athlete Summit'te, geride kalan sezonu ve yeni sezondan beklentilerini sorduk.

Yoğun bir sezon, yoğun bir rekabet… Farklı organizasyonlar, farklı takımlar, bitmeyen yolculuklar… Geri dönüp baktığında 2021 sezonunu nasıl hatırlayacaksın?

2021'de güzel galibiyetler aldık, güzel performanslar çıkardık. Genel olarak işler yolunda gitmese de mücadele ettiğim bir sene olarak hatırlayacağım 2021'i. 2021 sonunda, 2022 başında da FIA’nın altın kategori pilotlarından biri olduğumu öğrendim. Yeni sezona çok odaklandım, kendimi iyi hissediyorum, sezona hazırım.

Hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Öte yandan şampiyonluk hedefi sadece sürücünün üzerine yüklenecek bir sorumluluk değil. Bir süredir Porsche serilerinde yarışan bir sürücü olarak sence şampiyonluğun unsurları olarak neler öne çıkıyor?

Şampiyonluk sadece pilot olarak değil takım olarak da iyi hazırlanmayı gerektiren bir süreç. Burada bu işbirliğinden çıkan sonuç, yani takım olarak hazırlanmak şampiyonluğu asıl ortaya çıkaran unsur. Takım başarısı, Porsche gibi bir ailenin içinde daha değerli olabiliyor. Takım için de yarışıyorsun ve aslında bir kültürü de temsil ediyorsun pistte. Takım çalışmasına her zaman daha yatkındım ve takım çalışmasına çok önem veriyorum. Gelecek sezon da yine en büyük destekçim takımım olacak.

Ayhancan Güven © Porsche Motorsport

Bu sezon yarışmaktan en keyif aldığın pist hangisiydi?

Spa. Çok yoğun bir yağış da vardı. Bu yüzden daha da unutulmaz hale gelmişti Spa yarışı benim için. Zaten Spa’da yarışmak her zaman keyifli… İkonik bir pistte, efsanevi virajlarda kendini daha fazla motvie edebiliyorsun. Umarım Spa’da daha çok zafer kazanırım.

Spa’da yarışmak her zaman keyifli Ayhancan Güven

Yarış günleri için özel bir hazırlığın oluyor mu? Özel bir yarış günü rutinin var mı? Diyet, uyku düzeni vb. gibi.

Erken yatıp erken kalkmam diyebilirim sanırım. Çok erken kahvaltı yapmaya çalışıyorum. Her şeye erken başlamak yarışa da odaklanmam için daha fazla zamanım olmasını sağlıyor. Rutinlerim bunlar diyebilirim.

Geçtiğimiz yıl senin açından "kırılma anı" diyebileceğimiz bir olay var mı?

Aslında iki tane var. İlk olarak Monaco'da son tur aracımın bozulması. Diğeri de Red Bull Ring'de ilk üçteyken yine bir taihsizlik sonucu yarış dışı kalmam da kırlma noktasıydı. Zaten bu iki yarış haricinde topladığım puanlarla şampiyon da olabiliyordum.

Ayhancan Güven © Porsche Motorsports

Birçok şampiyonada yarışıyorsun ama en çok keyif aldığın organizasyon hangisi?

Porsche Mobil 1 Supercup. Bu sene farklı organizasyonlarda yarışacağım ama şu ana kadar yarıştıklarım içinde favorim Supercup.

Önümüzdeki sezonun planları oluşmaya başladı mı? Yoksa bu aralar daha çok dinlenmeye mi odaklandın?

Evet başladı. Test programlarımızı planlıyoruz. Takım ile toplantılara da başladık. Şu an biraz daha simülasyon yarışlarına odaklıyım. Ama sonrasında tabii yeni sezon hazırlıkları da başlayacak.