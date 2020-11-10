Aydan Uysal: "Hazırlanırken, Farklı Müzik Türleriyle Çalışmak Gerekiyor..."

Aydan Uysal, geçtiğimiz sene Red Bull Dance Your Style 'da Türkiye'nin en iyisi olarak dünya finalinde yer alma hakkı kazanmıştı. Red Bull Dance Your Style Challenge için bu senenin başvuruları ise 5 Kasım tarihinde başladı ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. TikTok üzerinden düzenenlen ve farklı stilleri buluşturan online dans yarışması Red Bull Dance Your Style Challenge'a katılmak ve yetenekelerini göstermek için TikTok'a videonu yüklemen yeterli. Başvurular devam ederken, geçen yılın kazananı Aydan Uysal ile yaptığımız söyleşiyi hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Geçtiğimiz yıl Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye finalini kazanarak Paris'teki dünya finalinin kapısını açtı. Paris'teki atmosfer nasıldı?

Paris'teki atmosfer inanılmazdı. Dünyanın her yerinden dansçılar vardı. Birçoğunu videolardan ve takip ettiğim organizasyonlardan zaten biliyordum ama onlarla aynı ortamda bulunduğum için çok mutluydum. Yarışmanın yapıldığı yer, gösteriler, sahne, ışıklar gerçekten çok etkileyiciydi. Sadece dansçılar değil, dans etmeyen dansa ilgisi olan insanlar da yarışmaya büyük ilgi gösterdiler ve final günü heryer doluydu. Benim için özel ve heyecan veren bir konu daha vardı. Tüm görsellerde ve posterlerde benim bir önceki sene yarışma esnasında çekilen bir fotoğrafım kullanıldı. Yani her yerde posterlerde tanıtımlarda ben vardım. Bu durum beni çok gururlandırdı ama aynı zamanda üzerimde biraz baskı hissetmeme sebep olmuştu.

Paris’ten dünyanın dört bir yanından gelen yetenekli dansçılarla mücadele deneyimini biraz anlatır mısın?

Çok ama çok iyi bir deneyim oldu benim için. Yarıştığım, ilk 16 turunda kendi alanlarında dünya şampiyonları vardı (Neguin ve Kite.) Kite zaten favori dansçılarımdan bir tanesidir. Onlarla karşılıklı denk gelmeyi çok ama çok isterdim. Finale kalmış her dansçı gerçekten çok yetenekliydi. Normalde bir yarışmaya girdiğimde kendime ilk söylediğim şey şu olur: Müziği hisset, o anın tadını çıkar ve eğlen. Ama o kadar çok heyecanlandım ki bunu kontrol altına alamadım. Müzik de beni çok etkiledi sanırım. Battle'larda sürekli Madonna, Michael Jackson, Beyonce gibi çok ünlü sanatçıların şarkıları çalıyorken bana denk gelen müzikten dolayı biraz moralim bozulmuştu. Yine de bunun beni etkilemesine izin vermemeliydim. Normalde etkilemezdi ama Paris'te ülkemi temsil ediyorum ve etrafım dünyanın en iyi dansçılarla doluydu. Daha ne yapabilirdim ki... Ama bu deneyimden yola çıkarak daha çok bunun üstüne çalışmam gerektiğini öğrendim.

Aydan Uysal © Mahmut Cinci / Red Bull Content Pool

Uzun yıllardır dans eden biri olarak Red Bull Dance Your Style’ı diğer dans etkinliklerinden ayıran nedir senin için?

Bana göre Red Bull Dance Your Style hem en eğlenceli hem de en zor yarışma. Konsepti zaten diğer yarışmalardan kendini ayırıyor. Her tarz müziğin çalması ve oylamayı seyircinin yapması yarışmayı çok zevkli hale getiriyor. Ama bu aynı zamanda zor bir şey. Bu yüzden genelde müzikalitesi iyi olan ve dans ederken enerjiyi seyirciye geçirebilen dansçılar kazanıyor. Seyirci tek bir hareketine bile puan verebilir. Bu belki çok basit bir hareket bile olabilir ama sen o hareketi öyle bir yaparsın ki seyirciyi hemen kazanırsın. Bu yüzden diğer yarışmalardan çok farklı.

Red Bull Dance Your Style bu yıl online olarak gerçekleşiyor. Katılmayı düşünüyor musun? Özel hazırlıkların var mı?

Evet tabii ki katılmayı düşünüyorum. Özellikle geçen seneki deneyimimden sonra bu ânı bekliyordum. Eski videolarımı izliyorum. Neleri nasıl daha iyi yapabilirim nelerim eksik onlara bakıyorum. Ona göre çalışmalar yapıyorum...

Red Bull Dance Your Style tecrübesini birden fazla kez yaşamış biri olarak bu yıl ilk defa katılacaklara tavsiyen ne olur?