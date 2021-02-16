Ayhancan Güven: "Artık Porsche Supercup’ı kazanmak istiyorum"

Türkiye'yi Porsche Mobil 1 Supercup 'ta başarıyla temsil eden, tarihteki ilk sanal Le Mans zaferine imza atan Ayhancan Güven 'e Red Bull Athlete Summit'te, geride kalan sezonu ve yeni sezondan beklentilerini sorduk.

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı zaferi ile başlayan 2020, senin için nasıl geçti?

Çok zor bir seneydi. Ben yıllardır, gerçek Le Mans 24 Saat Yarışını kazanmanın hayalini kuruyordum. Bu sene her şey değiştiği gibi Le Mans da değişti. Sanal olarak düzenlendi. Ben de tarihteki ilk Sanal Le Mans 24 Saat Yarışı’nı kazanmış oldum. Tabii ki bu yarışı sanalda kazanacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama böyle bir süreçte yarışların sanallaşmasına öncülük yaparak, bu zorlu yarışı kazanarak 2020’ye iyi bir başlangıç yapmış olduk.

Ayhancan Güven Porsche Supercup'ta sezonu üçüncü olarak tamamladı © Red Bull

Sanaldan çıkıp gerçek pistlere döndüğümüzde 2020’yi kendi adına nasıl değerlendirirsin?

Açıkçası 2020, benim son 2-3 senedir gelen ivmemin devamı olmadı. Biraz daha stabil geçti benim için. Bir önceki sonuçlarımla ya aynı ya da biraz daha geride sonuçlar elde ettim. Porsche Supercup’ı 3., Fransa Şampiyonası’nı ise talihsiz bir şekilde ikinci bitirdim. Onun için aslında benim hayalimdeki gibi bir sezon değildi. Ama dünyanın durumuna bakıldığında verimli bir seneydi diyebilirim. Şimdi 2021’e daha iyi hazırlanıyoruz. Umarım daha başarılı bir yıl olur.

2020’de dünyanın biraz daha dijitalleştiğini gördük. Sen de sanal yarışlarda sıkça yer aldın. İleride sanal yarışların gerçek yarışları geçeceğine inanıyor musun?

Sanal yarışlar gerçekten de çok fazla ilerledi. Bu süreçte 15-20 senelik bir yolu, çok kısa sürede aldı. Bence bu ivme bu şekilde devam edecek. 15 sene sonra sanal yarışların da ayrı bir sektör olacağını düşünüyorum. Yani gerçek yarış ortadan kalkacak ya da sanal yarış gerçeğinin yerine geçecekten ziyade, iki faklı sektörün aynı anda olacağı bir durumdan bahsedeceğiz. Belki simülasyonun biraz daha büyük olması mümkün bile olabilir ama iki yarış da aynı anda devam edecektir.

2021 yılı için en büyük hedefin nedir?

Artık Porsche Supercup’ı kazanmak istiyorum. Bu şampiyonada önce 2. olduk, geçen sene 3. olduk. Artık hedefimiz birincilik. 2021’deki ana hedefimiz budur.

Sanal yarışla gerçek yarış arasındaki en büyük fark nedir? Birbirilerini en çok besleyen noktalar nedir?

En büyük fark adrenalin. Gerçek hayattaki o hız hissi, motor sesi, o korku hissi sanalda yok. En çok benzeyen kısmı da sürüş tekniği ve aracı sürerken kafanızda yaptığınız hesaplar. Bunlar aynı.

Pistte seni en çok rahatlatan özelliğin nedir?

Araba kontrolü konusunda iyiyim. Araba ile aramda çok iyi bir bağ var.

Büyük resme baktığında kendini nerede görüyorsun?

Motor sporları çok değişen bir dünya. Motor sporlarının nereye gideceğini tahmin edemiyorum. Ben her zaman bulunduğum her yerde en iyisi olmak istiyorum. Geçen sene en büyük hayalim olan Porsche Fabrikası’na girmeyi başardım. Bu sene de devam ediyorum. Hayalim öncelikle bu fabrikadan emekliliğe kadar giden bir kariyer oluşturmak. Marka beni nerede konumlandırırsa ben de o seviyede elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bu anlamda da en büyük hayalim Porsche’de emekli olmak diyebilirim.

Ayhancan Güven © Red Bull

Formula 1 geçen sene Türkiye’de koşuldu. Bunun Türk motor sporlarına katkısı nasıl oldu sence?

Kesinlikle katkısı oldu. Özellikle pistimizin dünyada yeniden hatırlanması önemli bir konuydu. Belki bu sayede önümüzdeki yıllarda Formula 1 ve/veya diğer önemli yarışlar da ülkemize gelebilir. Bu açıdan önemliydi. Ama en önemli konu şu: Ülkemizde yapılan büyük yarışlarda bizim pilotlarımızın da yarışıyor olması lazım. Bu bağlamda Formula 1’in gelmesi tabii ki önemli bir adımdı ama asıl öncelikli olan her zaman sporcu.

Senin gibi birçok başarılı ve genç pilota sahibiz. Türkiye, motor sporlarında yakın zamanda adından daha çok bahsettirebilecek mi?

Türkiye’de motor sporları açısından ivmelenmenin başladığını düşünüyorum. Motosiklette Kenan Sofuoğlu’nun 10 sene önce başlattığı bir akımın yetiştirdiği genç yıldızları görebiliyoruz. Otomobilde umarım bunun başını ben çekebilirim. Birkaç senedir dünyada ismimi de duyurmaya başladım. Genç bir yaştayım. İnşallah bunu devam ettirebilirsem, benden sonraki pilotlarla birlikte hem 2 teker hem de 4 tekerde de trend ülke haline gelebiliriz.

Senin bu ivmelenmen önemli markaların da dikkatini çekiyor. Sen de hem Porsche hem de Red Bull gibi iki önemli marka ile yürüyorsun. Bunun avantajları neler?

Öncelikle Red Bull, Formula 1 gibi motor sporlarının zirvesi olarak değerlendirebileceğimiz bir şampiyonada şampiyonluğa oynayan iki takımı olan bir marka. Ayrıca her branşın da en iyi sporcularıyla çalışıyor. Red Bull sporcusu olmak beni, rakiplerimden ve yaşıtlarımdan ayrı bir noktaya koyuyor. Bu da çok özel bir duygu. Bence her sporcunun hayallerinden biri. Bu ayrıcalığa ben çok genç yaşta ulaştım. Bu sebeple çok mutluyum.

Aktif olarak motor sporları yapmak isteyenlere hem de dijitalde kendilerine bir kariyer çizmek isteyenlere tavsiyelerin ne olur?