Ayhancan Güven’den Bathurst 12 Saat’te Tarihi Başarı

Ayhancan Güven , en ikonik pistlerden biri olan Mount Panorama’da düzenlenen ve kariyerinde ilk kez katıldığı Bathurst 12 Saat yarışında zafere ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. 18 Şubat’ta düzenlenen ve sabahın erken saatlerinde başlayan yarışta dördüncü sıradan start alan Manthey EMA takımı, 12 saatin sonunda en yakın rakibinin yaklaşık üç saniye önünde finiş gördü.

Orijinal ismi “Bathurst 12 Hour” olan bu önemli yarış organizasyonu ilk olarak 1991 yılında düzenlenmişti. Beş yıl boyunca devam eden yarışlar 1995 yılında sona erdikten sonra 2007’de yeniden koşulmaya başladı. GT World Challenge Avustralya ’nın ve Intercontinental GT Challenge ’ın sezon açılış ayağı olan Bathurst 12 Saat’te farklı sınıflardan GT otomobilleri rekabet ediyor.

Ayhancan Güven'in yarışta kullandığı Porsche 911 GT3 R © Manthey-Racing

Bu yılki Bathurst 12 Saat’in Türkiye motor sporları dünyası için ayrı bir önemi vardı. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , Manthey EMA’de takım arkadaşları Laurens Vanthoor ve Matt Campbell ile Porsche 911 GT3 R ’ın direksiyonu başına geçti. Matt Campbell’ın cumartesi günü koşulan sıralama turu seansında en hızlı dördüncü zamana imza atması ile takım iddiasını ortaya koydu.

Manthey EMA yarışa Laurens Vanthoor ile başladı ve 1 saat 15 dakika sonunda Belçikalı pilot yerini Ayhancan Güven’e bıraktı. 2 saat 15 dakika pistte kalan Ayhancan Güven , güvenlik aracı periyodunda otomobili Matt Campbell’a teslim etti. Matt Campbell’ın 1 saat 30 dakikalık sürüşünün ardından yine güvenlik aracı periyodunda bu kez direksiyonun başına Laurens Vanthoor geçti.

Ayhancan Güven'in takımı Manthey-Racing'in zafere ulaştığı an © Manthey-Racing

Yarışın ilk saatlerinde liderliği ele geçiren Manthey EMA, tüm pilot değişiklikleri boyunca yerini korumayı bildi. Son altı saate girilirken direksiyonda yine Ayhancan Güven vardı . Matt Campbell, Ayhancan Güven ve son olarak Matt Campbell ile devam eden pilot rotasyonunun sonunda ikinci sıradaki rakibinin sadece 2.633 saniye önünde finiş gören Manthey EMA zafere uzandı.

Canyon Clash

Yılın ilk önemli zaferini elde eden Ayhancan Güven, yeni sezon öncesinde bir diğer şampiyon Toprak Razgatlıoğlu ile Canyon Clash'te eşsiz bir kapışmaya imza atmıştı. Enfes görüntülerin ortaya çıktığı bu kapışmayı aşağıdan izleyebilir, kamera arkası görüntülere buraya tıklayarak ulaşabilirsin.

4 dakika Canyon Clash Toprak Razgatlıoğlu ile Ayhancan Güven birbirlerine meydan okuyor!