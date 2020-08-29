Belçika'da Zaferin Adı Ayhancan Güven
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Temsilcimiz Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup'ın yedinci ayağı olan Belçika GP'de harika bir performans gösterdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda müthiş bir zafere imza attı.
Porsche Mobil 1 Supercup'ın yedinci ayağı Belçika'daki Spa-Francorchamps pistinde koşuldu. Bir gün önceki sıralama turlarında ilk sırayı elde eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven yarışta da kusursuz bir performans göstererek bu sezon ikinci kez zafere ulaşmayı başardı.
Şampiyonluk yolunda en önemli virajlardan biri olan Belçika yarışında heyecan her zaman olduğu gibi çok doruktaydı. Sıralama turlarının ardından şampiyona dördüncüsü Jaxon Evans, Ayhancan'ın hemen ardında yarışa başlarken şampiyona ikincisi Dylan Pereira da start çizgisinde üçüncü sıradaydı.
Ayhancan Güven sıralama turlarındaki başarısıyla elde ettiği avantajı yarışta da ustaca korumayı başardı. Jaxon Evans'ı geride bırakarak yarışı ikinci sırada tamamlayan Dylan Pereira ise şampiyonluk sıralamasında ilk sıraya tırmanarak önemli bir fırsat yakaladı. Şampiyonluğun bir diğer iddialı ismi Larry ten Voorde, Belçika'daki yarışı beşinci sırada tamamladı.
Yarış ardından Dylan Pereira 134 puanla şampiyona sıralamasında ilk sıraya yerleşirken Lary ten Voorde 130 puanla ikinci, temsilcimiz Ayhancan Güven ise 113 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk düğümü 6 Eylül 2020'de sezonun son yarışının düzenleneceği Monza'da çözülecek.