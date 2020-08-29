Belçika'da Zaferin Adı Ayhancan Güven

yarışta da kusursuz bir performans göstererek bu sezon ikinci kez zafere ulaşmayı başardı.

Şampiyonluk yolunda en önemli virajlardan biri olan Belçika yarışında heyecan her zaman olduğu gibi çok doruktaydı. Sıralama turlarının ardından şampiyona dördüncüsü Jaxon Evans, Ayhancan'ın hemen ardında yarışa başlarken şampiyona ikincisi Dylan Pereira da start çizgisinde üçüncü sıradaydı.