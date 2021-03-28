Ayhancan Güven Yeni Sezonda BWT Lechner Racing'de
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Red Bull spocusu Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın yeni sezonunda BWT Lechner Racing takımında mücadele edecek.
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Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, şimdiden Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı motor sporları pilotları arasında yer alıyor. Porsche Supercup'taki başarılarıyla göğsümüzü kabartan Ayhancan, yeni sezonda BWT Lechner Racing direksiyonunda yer alacak.
Son iki sezonda Martinet by Almeras takımında yarışan Ayhancan, iki sezonu da Porsche Supercup podyumunda bitirmeyi başarmıştı. Diğer taraftan, Porsche Supercup'ın başarılı ekibi Lechner Racing ise 2014 yılından beri takımlar şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor.
Ayhancan yeni takımıyla ilgili duygularını şu şekilde paylaştı: "Porsche Junior pilotu olarak 2021 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup’a BWT Lechner Racing ile katılacağım. Burada olduğum ve bu takım ile çalışacağım için mutluyum. Walter’ı gururlandırmak ve Lechner Racing ailesini zirvede tutmak istiyorum."
İki başarılı tarafın bu iş birliği elbette Ayhancan'ın şampiyonluk iddiasını daha güçlendiren bir hamle olarak dikkat çekiyor. 2021 Porsche Supercup takvimi, 20-23 Mayıs’taki Monte Carlo Grand Prix'siyle başlayacak.