Ayhancan Güven yeni sezonda BWT Lechner Racing'de

Son iki sezonda Martinet by Almeras takımında yarışan Ayhancan, iki sezonu da Porsche Supercup podyumunda bitirmeyi başarmıştı. Diğer taraftan, Porsche Supercup'ın başarılı ekibi Lechner Racing ise 2014 yılından beri takımlar şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor.

Son iki sezonda Martinet by Almeras takımında yarışan Ayhancan, iki sezonu da Porsche Supercup podyumunda bitirmeyi başarmıştı. Diğer taraftan, Porsche Supercup'ın başarılı ekibi Lechner Racing ise 2014 yılından beri takımlar şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor.

Son iki sezonda Martinet by Almeras takımında yarışan Ayhancan, iki sezonu da Porsche Supercup podyumunda bitirmeyi başarmıştı. Diğer taraftan, Porsche Supercup'ın başarılı ekibi Lechner Racing ise 2014 yılından beri takımlar şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor.