Ayhancan Güven DTM Serisinde Yarışacak!

, Almanya merkezli ve oldukça prestijli bir yarış serisi. DTM takipçileri sezonun dördüncü yarışı için heyecan duyarken, Türk motor sporları tutkunlarının da ilgisini çekecek bir gelişme yaşandı.

Deutsche Tourenwagen Masters ya da kısa adıyla DTM , Almanya merkezli ve oldukça prestijli bir yarış serisi. DTM takipçileri sezonun dördüncü yarışı için heyecan duyarken, Türk motor sporları tutkunlarının da ilgisini çekecek bir gelişme yaşandı.

Deutsche Tourenwagen Masters ya da kısa adıyla DTM , Almanya merkezli ve oldukça prestijli bir yarış serisi. DTM takipçileri sezonun dördüncü yarışı için heyecan duyarken, Türk motor sporları tutkunlarının da ilgisini çekecek bir gelişme yaşandı.

, 2-3 Temmuz hafta sonunda yeni bir serüvene atılıyor. Elde ettiği başarılarla Türk motor sporları tarihinde önemli bir yer elde eden Ayhancan, dünyanın en prestijli pist yarış serileri arasında yer alan DTM'de direksiyon başına geçecek.

'nin yerini alacak olan temsilcimiz, ilk kez DTM'de piste çıkma tecrübesi yaşayacak. DTM hakkında her şeyi hemen aşağıda bulabilirsin.

Norisring'deki iki yarışta Nick Cassidy 'nin yerini alacak olan temsilcimiz, ilk kez DTM'de piste çıkma tecrübesi yaşayacak. DTM hakkında her şeyi hemen aşağıda bulabilirsin.

Norisring'deki iki yarışta Nick Cassidy 'nin yerini alacak olan temsilcimiz, ilk kez DTM'de piste çıkma tecrübesi yaşayacak. DTM hakkında her şeyi hemen aşağıda bulabilirsin.

DTM yani Deutsche Tourenwagen Masters, Almanya merkezli, touring araçlarının yarıştığı bir seri. Sekiz hafta sonunda, ikişer yarıştan toplam 16 yarışın yapıldığı organizasyonda Algarve, Imola, Spa-Francorchamps ve Red Bull Ring dışındaki dört pist de Almanya'da bulunuyor.

DTM yani Deutsche Tourenwagen Masters, Almanya merkezli, touring araçlarının yarıştığı bir seri. Sekiz hafta sonunda, ikişer yarıştan toplam 16 yarışın yapıldığı organizasyonda Algarve, Imola, Spa-Francorchamps ve Red Bull Ring dışındaki dört pist de Almanya'da bulunuyor.

DTM yani Deutsche Tourenwagen Masters, Almanya merkezli, touring araçlarının yarıştığı bir seri. Sekiz hafta sonunda, ikişer yarıştan toplam 16 yarışın yapıldığı organizasyonda Algarve, Imola, Spa-Francorchamps ve Red Bull Ring dışındaki dört pist de Almanya'da bulunuyor.