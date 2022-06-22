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DTM
Ayhancan Güven DTM Serisinde Yarışacak!
Avrupa'nın en prestijli yarış serilerinden DTM'de sezonun dördüncü ayağı Norisring'de gerçekleşecek. Bu hafta sonu Türk motor sporları tutkunları için bir de sürpriz var.
Deutsche Tourenwagen Masters ya da kısa adıyla DTM, Almanya merkezli ve oldukça prestijli bir yarış serisi. DTM takipçileri sezonun dördüncü yarışı için heyecan duyarken, Türk motor sporları tutkunlarının da ilgisini çekecek bir gelişme yaşandı.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2-3 Temmuz hafta sonunda yeni bir serüvene atılıyor. Elde ettiği başarılarla Türk motor sporları tarihinde önemli bir yer elde eden Ayhancan, dünyanın en prestijli pist yarış serileri arasında yer alan DTM'de direksiyon başına geçecek.
Norisring'deki iki yarışta Nick Cassidy'nin yerini alacak olan temsilcimiz, ilk kez DTM'de piste çıkma tecrübesi yaşayacak. DTM hakkında her şeyi hemen aşağıda bulabilirsin.
DTM nedir?
DTM yani Deutsche Tourenwagen Masters, Almanya merkezli, touring araçlarının yarıştığı bir seri. Sekiz hafta sonunda, ikişer yarıştan toplam 16 yarışın yapıldığı organizasyonda Algarve, Imola, Spa-Francorchamps ve Red Bull Ring dışındaki dört pist de Almanya'da bulunuyor.
DTM, bu yıl 36. sezonunu yaşıyor. 1984 yılından itibaren Deutsche Tourenwagen Meisterschaft adıyla düzenlenen organizasyon, 1997 ve 1999 yılları arasında düzenlenmezken, 2000 yılından bu yana ise Deutsche Tourenwagen Masters adıyla anılıyor. Bernd Schneider beş kez ile en fazla şampiyon olan isimken, faal sürücülerden René Rast'ın üç şampiyonluğu bulunuyor. 2021 yılında düzenlenen son seride ise şampiyonluğu Maximilian Götz elde etti.
DTM'de puan sistemi Formula 1'deki ile aynı. Birinci 25 puan elde ederken ardında sıralanan pilotlar 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 puan elde ediyorlar. En hızlı turun sahibi ekstra 1 puan elde ederken, Formula 1'den farklı olarak sıralama turlarında ilk üç sırayı alan pilotlar sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.
2022 sezonu, Algarve'de 30 Nisan'da yapılan ilk yarışla açılırken, Ayhancan'ın da yer alacağı dördüncü yarış hafta sonu Norisring'de gerçekleşecek. Sezon 9 Ekim'de Hockenheim'daki son yarışla sona erecek.
İlk üç yarış hafta sonunun ardından, Güney Afrikalı Sheldon van der Linde 80 puanla pilotlar sıralamasında ilk sırada yer alıyor. İtalyan Mirko Bartolotti 68 puanla ikinci sırada yer alırken, İsviçreli Nico Müller ise 62 puanla pilotlar sıralamasının üçüncü basamağında bulunuyor.