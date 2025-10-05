Ayhancan Güven, DTM 2025 şampiyonu oldu!

Sekiz yarış hafta sonu ve 16 yarış üzerinden koşulan sezonun son haftasına birçok pilot şampiyonluk umuduyla girdi. Şampiyon olabilmesi için kendi elde edeceği sonuçların dışında rakiplerinin alacağı puanlar da önemliydi.

Sezonun geride kalan 14 yarışında dört zafer elde eden Ayhancan, Hockenheimring'e matematiksel olarak şampiyonluk umuduyla geldi. Cumartesi günkü ilk yarış, yoğun yağış nedeniyle geç ve güvenlik aracı arkasında başladı.

Sıralama turu seansında sekizinci en hızlı zamana imza atan Ayhancan, zorlu şartlardaki yarışta pit stop stratejisini iyi sürüşü ile birleştirince beşinci sırada finiş gördü. Bu sonuçla şampiyona lideri ile arasındaki farkı az da olsak kapatmış oldu.

