© ADAC Motorsport
DTM
Ayhancan Güven, DTM 2025 şampiyonu oldu!
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Alman Binek Otomobil Şampiyonası'nda şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.
DTM olarak bilinen Alman Binek Otomobil Şampiyonası'nda üçüncü tam sezonunu geçiren Ayhancan Güven, son yarış hafta sonunda müthiş bir performans sergiledi ve şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.
Sekiz yarış hafta sonu ve 16 yarış üzerinden koşulan sezonun son haftasına birçok pilot şampiyonluk umuduyla girdi. Şampiyon olabilmesi için kendi elde edeceği sonuçların dışında rakiplerinin alacağı puanlar da önemliydi.
Sezonun geride kalan 14 yarışında dört zafer elde eden Ayhancan, Hockenheimring'e matematiksel olarak şampiyonluk umuduyla geldi. Cumartesi günkü ilk yarış, yoğun yağış nedeniyle geç ve güvenlik aracı arkasında başladı.
Sıralama turu seansında sekizinci en hızlı zamana imza atan Ayhancan, zorlu şartlardaki yarışta pit stop stratejisini iyi sürüşü ile birleştirince beşinci sırada finiş gördü. Bu sonuçla şampiyona lideri ile arasındaki farkı az da olsak kapatmış oldu.
Şampiyonun belirleneceği gün sıralama turu seasında en hızlı ikinci zaman imta atan Ayhancan, sezon finali öncesi iki puan daha elde etti. Ayhancan yarışa Marco Wittman'ın gerisinde başlasa da pit stop stratejisi ile avantaj yakaladı ve liderliğe yükseldi. Son bölümde güvenlik aracının devreye girmesi ile farklar kapandı ama finişe kadar kıran kırana geçen mücadele sonrası zafere uzanan Ayhancan, DTM'de şampiyon olan ilk Türk pilot olarak tarihe geçti.
Hala inanması zor. Zor bir sezondu, kolay bir sezon olmasını kesinlikle beklemiyorduk ama böyle bir finali kimse hayal edemezdi. Şu anda hayalimi yaşıyorum.
- Ayhancan Güven, 192 puan
- Lucas Auer, 188 puan
- Maro Engel, 184 puan
- Thomas Preining, 182 puan
- Marco Wittman, 170 puan
DTM 2025 sezonu pilotlar, takımlar ve üreticiler puan durumunun tamamını görmek için buraya tıkla.