Ayhancan Güven DTM Norisring'de Piste Çıktı

Yarışın geri kalanında bir değişiklik yaşanmadı ve Fraga Norisring'deki ikinci yarışta zafere ulaştı. Bortolotti ikinci sırayı alırken, Rast ise üçüncü oldu. Temsilcimiz Ayhancan Güven ilk kez katıldığı DTM'de hafta sonunu oldukça başarılı geçirdi ve ikinci yarışı yedinci sırada tamamladı.