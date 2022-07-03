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DTM
Ayhancan Güven DTM Norisring'de Piste Çıktı
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, kariyerinin ilk DTM yarışı için Norisring'de piste çıktı.
Ayhancan Güven'in 2022 takvimine bu hafta sonu sürpriz bir yarış dahil oldu. Sekiz ayaktan oluşan Deutsche Tourenwagen Masters sezonunun dördüncü yarışında Nick Cassidy'nin yerini alan Ayhancan, antrenman ve sıralama seanslarında gösterdiği performansla göz doldurdu.
Nick Cassidy'nin Formula E yarışı ile çakıştığı için katılamadığı yarışta onun AlphaTauri AF Corse otomobili Ayhancan'a emanetti. Bu otomobili ilk kez kullanan Ayhahcan, buna rağmen cuma günkü antrenman seanslarında dördüncü ve sekizinci olarak yeteneğini konuşturdu.
Bir dakikanın altında turların atıldığı Norisring pistinde sıralama turları iki seans halinde düzenlendi. Antrenmanlardaki performansını burada da gösteren Ayhancan, Kelvin van der Linde ve Thomas Preining ikilisinin ardından yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.
DTM'de olduğum için çok heyecanlıyım. Sıralamadaki üçüncülük yarış için çok iyi. Uzun bir yarış, umarım temiz bir yarış olur.
DTM Norisring 1. Yarış
Cumartesi günkü ilk yarışta iki formasyon turunun ardından otomobiller iki sıra halinde dizildi ve start verildi. Ayhancan ilk virajı sorunsuz geçse de arka sıralarda yaşanan kaos sonrası tur bitmeden güvenlik aracı devreye girdi. Altıncı tur sonunda ise yarış bir kez daha start aldı.
Güvenlik aracından sonraki turlar temiz geçilirken 14. turda meydana gelen kaza sonrası pist genelinde sarı bayrak (full-course yellow) uygulamasına geçildi ve bu sırada pilotlar pit stop yapmaya başladı. Ayhancan'ın 7.18 saniyelik pit stop'u ise en hızlı pit stop oldu.
Sarı bayrak uygulamasının bittiği 20. turda Maro Engel'in yarış dışı kalmasına neden olan temas sonrası bir kez güvenlik aracı devreye girdi. Pistin temizlenme süreci oldukça uzun sürerken 28. tur sonunda güvenlik aracı pisti terk etti ve yarış 16 pilotla yeniden start aldı.
Norisring'de 27 pilot start alırken güvenlik aracının çıktığı turda bir temas daha yaşandı ve bu temas sonrası Ayhancan pit'e girerek yarıştan çekildi. Olayı geçen ve sadece 11 pilotun finiş gördüğü ilk yarışı KÜS Team Bernhard takımının pilotu Thomas Preining kazandı.
DTM Norisring 2. Yarış
Hafta sonunun ikinci yarışına Ayhancan, yedinci sırada başladı. Start'ın hemen ardından bir sıra kaybetse de genel hatlarıyla sakin geçen yarışın en heyecan veren ismiydi. 22. tura kadar hemen önündeki Thomas Preining'i geçmeni yollarını arayan Ayhancan, en sonunda rakibinin bir boşluğunu yakaladı ve müthiş bir geçişle izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yarışın ön sıraları sakin bir tempo ile yola devam ederken start'In ardından çok uzun bir süre sıralamada değişiklik yaşanmadı. Red Bull sporcusu Felipe Fraga yarışın liderliğini sürdürürken, Mirko Bortolotti ikinci ve kendi seyircisi önünde yarışan Marco Wittmann üçüncü sıradaydı.
Yarışın orta bölümünü geçtikten sonra tüm pit stoplar tamamlanırken, Marco Wittman'ın pit'te kaybettiği zaman, kendi evinde podyum şansını kaybetmesine neden oldu. René Rast üçüncü sıraya yerleşirken, ilk iki sırada bir değişiklik yaşanmadı. Ayhancan, daha önce DTM şampiyonluğu yaşamış olan Maximillian Götz üzerinde baskısını giderek artırsa da rakibini geride bırakma fırsatı yakalayamadı.
Yarışın geri kalanında bir değişiklik yaşanmadı ve Fraga Norisring'deki ikinci yarışta zafere ulaştı. Bortolotti ikinci sırayı alırken, Rast ise üçüncü oldu. Temsilcimiz Ayhancan Güven ilk kez katıldığı DTM'de hafta sonunu oldukça başarılı geçirdi ve ikinci yarışı yedinci sırada tamamladı.