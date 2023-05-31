Ayhancan Güven: "Hedefim, ilk senemde bir yarış kazanmak"

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , DTM'de sezonunda tam zamanlı yarışan ilk Türk sporcusu oluyor. Ayhancan ile bu yeni macerayı ve yeni sezona dair beklentilerini konuştuk.

Yeni sezondan beklentilerin neler?

Bu sezon bir tane yarış kazanmak minimum hedefim. Her zaman zaten hedefim, ilk senemde bir yarış kazanmak. Genel klasmanla ilgili çok analiz yapamıyorum, arabamız ne kadar iyi ya da kötü olur...

Peki DTM’i senin için farklı ve önemli kılan ne?

Öncelikle klasman olarak, yarıştığım en üst klasman olacak. Burası, bireysel olarak otomobilde yarışabileceğim en üst şampiyona. Sprint’te bireysel olarak kendimi gösterebileceğim en üst yer de diyebiliriz.

Bu yüzden kariyerimin geri kalanı için de önemli bir yer. Bir adım attık ve şimdi burada tutunabilirsek sonraki adımların da altı dolacaktır. O yüzden benim için en önemli sezon diyebilirim.

Kullanacağın aracı senin için farklı kılan unsurlar neler olacak?

Bu sene yeni bir araç çıktı. Araba hem DTM için çıktı hem de Porsche’nin yeni modeli. Biraz daha hafif ve arabanın ağırlığı biraz daha önde. DTM’de Lastik ısıtmak çok önemli bir konu. Özellikle pit’ten çıktığınız ilk iki tur, soğuk lastiklerle bir anlamda yarışın kaderi belli oluyor. Start’lar ve pit stoplar yarışın kırılma anları...

Ayhancan Güven © ADAC Motorsports

DTM’de lastik ısıtmak oldukça zor. Pirelli marka lastikler kullanıyoruz, kolay ısınmıyorlar. Sprint arabası olduğu için normalde kulandığımızdan daha agresif frenler kullanabiliyoruz, daha fazla aerodinami kullanabiliyoruz. Yani ona göre arabayı daha agresif, kendime göre yapabiliyorum.

Normalde dört kişi bir arabayı paylaşıyorsunuz ve ona 24 saatlik, ona göre ayar yapıyorsunuz. Ama burada bir lastiği 30 dakika kullanabiliyoruz ve ona göre de her şeyi zorlayabiliyoruz.

Lastikleri ilk turlarda kritik yapan nedir?

Yarış lastiği 60 dereceden sonra iyi performans vermeye başlar. Siz yarışa 10 derecede başlıyorsunuz. 10 dereceden 60 dereceye çıkartana kadar attığınız 3 tur çok belirleyici oluyor.

Sezon içinde ona nasıl hazırlandığınız, nasıl strateji yaptığınız burada çok önemli. Aslında pite geç girmeniz sizin için işi kolaylaştırıyor ama önünüzde trafik varsa erken pit’e girmeniz gerekiyor. Bu da aslında takımınızın sizi ne kadar iyi tanıdığı ile ilgili...

Tabii ki de radyo iletişim var ama konuşmadan takımın sizi, sizin de onları anlayabiliyor olmanız da lazım.

Diğer araçlarla aranda nasıl fark var?

Bence Porsche aracımızın güçlü olduğu nokta frenleme ve viraj çıkışlarındaki ilk hızlanma. Bu tabii ki arkadan motorlu olmamızın sonuçlarından bir tanesi.

Zayıf olduğumuz nokta ise düzlük sonu hızlanmamız. Yani en yüksek hızlanmamız çok yüksek değil. Ama DTM’de alt hızlar bence daha önemli. Özellikle de ikili mücadelelerde.

Ayhancan Güven © ADAC Motorsport

Yarışmak konusunda en heyecanlı olduğun pist hangisi?

Red Bull Ring benim favori pistlerimden biri... Eski yıllarda başarı olduğum bir pist. Kendi evim gibi orası...

Takım arkadaşın Laurin Heinrich ile uyumunuz nasıl?

Ben Porsche’ye 2019 girişliyim, Laurin 2021 girişli. Benden bir sonra seçilen pilot o... Aynı zamanda şu an Almanya’nın en yetenekli genç pilotu o. Benden üç yaş küçük. Biz grid’deki en genç takımız bu arada. O yüzden diğer takımlar, iki genç çaylak olarak bizim ne yapabileceğimizi çok kestiremiyorlar. Ama ben Laurin’in de çok iyi bir sporcu olduğunu düşünüyorum.

Benim gibi simulasyon altyapısı olan bir yarışçı. O yüzden güçlü bir takım arkadaşım var diyebilirim. İkimizin de artıları ve eksileri var tabii. Testlerde çok iyi çalışıyoruz ve aslında birbirimizi zorluyoruz çünkü belki küçük fotoğrafta rakip gibi görünsek de günün sonunda fotoğrafa baktığımızda rakip olmanın önüne geçiyoruz.