Bu Bir Gurur Hikayesi

2005 yılında İstanbul Park hizmete açıldığında, tarihinde tek sefer ev sahipliği yaptığı Alman Binek Otomobil Şampiyonası yarışını gidip yerinde izlemek, baştan sona bambaşka bir deneyim olmuştu. İşin organizasyon ve mutfak tarafına hakim olmadan önce, izleyebildiğim kadar motor sporları müsabakası izliyor, hepsinin kendi kategorisindeki heyecanını merakla takip ediyordum. Yol otomobillerinin baştan sona değiştirilerek bir pist canavarına dönüştürüldüğü binek otomobil şampiyonalarının zirvesi olan DTM ’e, daha öncesinde o seviyede motor sporları kapışmasına şahit olmamış biri olarak tanıklık etmek çok özel bir heyecandı ve o hafta sonu benim için unutulmazlar arasındaki yerini kolayca aldı.

Ardından 2006 yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nda gözetmen olarak görev almaya başladım. Tutkuyla bağlı olduğum motor sporlarının en zirve branşlarına en yakından tanık olabiliyor, otomobillere ve yarışmacılara en yakından bakabiliyordum. Sadece motor sporlarında değil, o güne kadar takip ettiğim tüm alanların içerisinde benim için en öndeki şahsiyet olan Michael Schumacher’i İstanbul Park’ta çok yakından görme fırsatına erişmiştim. Olacak ve inanılacak şey değildi. Aynı yıl, adını verdiği oyunu yıllarca oynayıp enfes sürüşlerini televizyondan izlediğim ralli efsanesi Colin McRae’yi, Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Antalya’daki özel seyirci etabında yine yanı başında olarak görebilmiştim. Motor sporları organizasyonun en tabanında ve direkt işin mutfağında görev alan biri olarak, 2006 yılı bana dünyadaki birçok uluslararası motor sporları organizasyonuna ev sahipliği yapan ülkemizde çok özel bir hatıra defteri sunmuştu.

9 dakika Until 18: Ayhancan Güven Hayallerin ve hedeflerin peşinde… Ayhancan Güven’in yarış pilotu olma hikayesini kendi ağzından dinliyoruz.

Ancak o yıl benim için sadece bir uluslararası motor sporları şöleni değildi. Elbette o gün bunu bilemesem bile bugünden geriye dönüp baktığımda, aslında çok özel bir hikayenin başlangıç noktasıydı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 yılında çok özel bir projeye imza atma kararı almıştı. Bu projenin adı “25 Küçük Adam” idi. Önemli bir sponsor desteği ile, ülke genelinden gelerek katılacak 100’den fazla çocuk elemelere tabi tutulacaktı ve aralarından seçilecek 25 asıl, beş yedek yarışmacı ile bir karting şampiyonası düzenlenecekti. Proje gerçekten çok özeldi.

Benim de gözetmen olarak katıldığım etkinliklerde, önce eski Tuzla Karting Pisti’nde yapılan elemelerde yarışmacılar belirlendi. Elbette eksikler vardı ancak o yıl ve devam eden senelerde çok başarılı bir şampiyona gerçekleştirildi. O şampiyonada yer alan ve gerçekten çok hızlı olan çocukların bazıları, gerek ailelerinin kararlarıyla, gerekse sonrasında istedikleri desteği bulamamaları sebebiyle yavaşça spordan uzaklaştılar ve kendilerine başka hayatlar çizdiler. Ancak bazıları ise pes etmemeleri ve bir araya gelen birçok farklı olumlu bileşen sayesinde günümüze ulaşarak, hayatlarını motor sporları pilotu olarak idame ettirmeyi başarabildiler. İşte bunu başaran ve bu fırsatı yakalayan çocuklardan biri, bu yazının yazılmasına vesile olan Ayhancan Güven ’di.

Elbette ben o gün, eski Tuzla Karting Pisti’nin pit çıkışında görevli bir gözetmen olarak, piste güvenli şekilde yolladığım 25 Küçük Adam’dan birinin, yıllar sonra bir Hollanda seyahatinin ana kahramanı olacağını asla bilemezdim. Ama yolculuk süresince de sürekli aklıma gelen bu gerçeklikle, yine çok özel bir deneyimi yaşama ve kendi adıma çok özel bir hikayeye şahit olma fırsatı bulacaktım.

Zandvoort'taki DTM hafta sonunda padok © ADAC Motorsport

Ben Abdullah Öztürk ve arkadaşım Kerim Tar, Tork’un kurucuları ve sahipleri olarak, 2023 Alman Binek Otomobiller Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan Hollanda’ya doğru 23 Haziran sabahı yola çıktık. Kerim daha önce gitmişti ancak bu benim ilk Hollanda ve ilk Amsterdam deneyimim olacaktı. Fakat ikimiz de yarışmanın düzenleneceği Zandvoort pistini ilk kez görecektik.

Yaklaşık üç buçuk saat süren nispeten kısa uçak yolculuğu sonrası Amsterdam’a indik. Benden önceki birkaç kişiyi sorularıyla zorlayan ve süreci biraz uzatan pasaport görevlisi, daha önce Hollanda’ya gelmemiş biri olarak beni, kendisine yaptığım ve ilgiyle dinlediği farklı izahat sonrası birkaç saniyede onaylamıştı: “Bu hafta sonu Zandvoort’ta Alman Binek Otomobiller Şampiyonası var. Biz, arkadaşımız ve Türk yarışçısı Ayhancan Güven’i yakından takip edebilmek için buradayız.” Bu benim için hem gurur verici hem de keyifli bir izahat olmuştu.

Önce Haarlem bölgesindeki otelimize uğradık. Ardından hızlıca cuma günü antrenmanlarını takip edebilmek piste doğru yola koyulduk. Kısa bir yolculuğun ardından Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasındaydık. Oldukça açık ve güneşli bir hava eşliğinde, kum tepelerinin üzerine inşa edilmiş tarihi Zandvoort Pisti’ne ulaştık.

Cuma günü antrenmanları koşulan pist, seyirci açısından sakindi. Pistin hemen yanı başında yer alan sahilde, tahminen daha fazla insan vardı. Hızlıca içeri girip padok alanına ulaştık. F1 dahil defalarca farklı motor sporları branşlarının padoğunda bulunmuştuk, pit alanlarını gezmiştik ve pist üstü performanslarını görmüştük. Ancak dünyanın en zorlu GT şampiyonasında, DTM’de yarışan Türk pilot, arkadaşımız ve kardeşimiz Ayhancan Güven’i arayan gözlerimizle gururlu bir heyecan içerisindeydik.

Ayhancan Güven, Zandvoort'ta Björn Dunkerbeck ile bir araya geldi © ADAC Motorsport

Padoğun en ucundaki, pit çıkışına en yakın bölümdeki Team 75 Bernhard garajını hızlıca bulduk ve içeri girdik. Otomobiller elbette hazırdı ancak ekip ufak tefek ince ayarlar ile uğraşmaya devam ediyordu. Yarış mühendisi ile takım tırında seans öncesi değerlendirmesi yapan Ayhancan Güven’i beklediğimiz kısa süre hiç sıkıcı geçmedi. Veri analizini tamamlayan Ayhancan bir süre sonra yanımıza geldi ve elbette gurbette buluşan Türkler karşılaşması eşliğinde hafta sonu bizim için resmi olarak başlamış oldu. Hollanda’ya giderken en önemsediğim şey, kariyerinin sıfır noktasından beri tanıdığım bildiğim Ayhancan Güven’i yakından takip edip gözlemlemekti.

Geçmişte tepe seviye motor sporları yarışlarını sayısız kez televizyon ekranından ve hatırı sayılır kez yerinde izlediğinizde artık seansları, sıralama turlarını ya da yarışları farklı detaylar eşliğinde takip etmeye başlıyorsunuz. Otomobillerin üzerindeki detayları, garajındaki mekanikerlerin hazırlıklarını, yarış mühendislerinin ekranlar karşısındaki diyaloglarını ve pilotların seansın hemen öncesindeki odaklanmasını gözlemliyorsunuz. Ve tüm bunlarla birlikte etrafınızda olan biten her şeyin farklı yönlenlerine odaklanıyorsunuz. Elbette haliyle ben de öyle yaptım.

Yıllar sonra yeniden yerinde takip edebildiğim DTM beni yine şaşırtmayı başardı. Dünyanın en özel GT otomobillerinin mücadele ettiği şampiyonanın zorluğunu her saniye hissediyorsunuz. Otomobiller çok sert, kuvvetli ve iddialı. Bu, güçlerinden ve hızlarından bağımsız olarak, yerinde takip edip yanı başlarında olduğunuzda kolayca hissettiğiniz bir durum. Rekabetin büyüklüğünü oraya gidince anlıyorsunuz. DTM gerçek bir “canavarlar arenası”.

Farklı milletlerden oluşan ekibin bir parçası olarak Ayhancan’ın takım ve ekibi ile olan iletişiminin kuvvetli oluşu açıkçası benim hoşuma gitti. Elbette bu ideal olanıdır ancak motor sporlarını yakından takip edenlerin bildiği üzere bu bazı pilotlar için pek geçerli değildir. Bununla beraber padokta gördüğü ilgiyi yine gururla takip ettim. Organize edilmiş pit yürüyüşlerinde verdiği yüzlerce imzanın ve çekilen yüzlerce fotoğrafın dışında, garaj arkasında onu yakalayan seyircilerin yolunu kesip imza isteyişini ve ilgi gösterişini gülümseyerek izledim.

Ayhancan Güven grid'de yarışın start'ını bekliyor © ADAC Motorsport

Hafta sonu boyunca, Haarlem ve Zandvoort arasındaki fazla huzurlu bölgedeki gidiş gelişlerimizde, aklımda çoğu kez Ayhancan’ın deneyimini dinleme isteği vardı. Bize ayırdığı vakitlerde kendisiyle bolca sohbet etme ve çok kıymetli bilgileri öğrenme fırsatı bulduk. Kullandığı otomobiller arasındaki farkları teknik detaylarıyla, lastiklerin önemi ve farklılıklarını kendi deneyimleriyle, içinde yer aldığı farklı şampiyonaları oldukça açıklayıcı şekilde izah edişiyle, 25 yaşındaki yetenekli bir genç adamın, fırsat bulduğunda içinde olduğu durumu nasıl sağlıklı analiz edebildiğini merakla takip ettim. Otomobilin içerisindeki hissiyatı, otomobilden indikten sonra mühendise ve mekanikerlere aktarmak, en az otomobili hakkıyla kullanmak kadar önemlidir. Merakla sorduğumuz sorulara Ayhancan’ın verdiği cevaplar ve yaptığı izahatlar ile bu konuda da kendini ne kadar geliştirdiğini kolayca görebildim.

Zandvoort hafta sonu benim için bir yarış izleme imkanı değil, bizden olan birini, işleyen büyük bir motor sporları çarkı içerisindeki dişli olarak gözlemleme fırsatıydı. Gördüm ki yarış galibiyetleri ve şampiyonluk kazanan “bizim çocuk”, o makinanın parlayan bir parçası olmayı başarmış. Her şeyden önemlisi dışarıdan biri gibi olmaktan yıllar önce uzaklaşıp içerisinde bulunduğu ortamı kendi doğal yaşam alanı haline getirmiş. Gördüm ki 8 yaşındayken ilk kez Tuzla Karting Pisti’nde gördüğüm bizim çocuk, DTM arenasının en çok saygı ve kıymet gören genç adamlarından biri olmuş.

2023 Alman Binek Otomobiller Şampiyonası’nın Hollanda ayağının değerlendirme yazısı belki de birçokları için bu şekilde olmazdı. Ancak 2006 yılında çok doğru bir adımla atılan tohumun, öncesindeki yıllarda defalarca farklı yerlerde ve sonrasında ise benim yerinde şahit olduğum Zandvoort deneyiminde meyvesini verdiğini görünce, Ayhancan Güven’in ve onun gibilerin kıymetini bir kez daha anlayıp kelimelerim yettiğince bunu anlatmak istedim. Bugün fırsat verip yeterince desteklediklerimizin de kesinlikle yıllar sonra bizi gururlandıracaklarını izah etmek istedim.

Tohum atmayı kendine görev edinmişlere saygıyla...