Ayhancan Güven'nin Favori Red Bull TV Filmleri

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, aynı zamanda sıkı bir Red Bull TV izleyicisi. Yarışlardan arta kalan zamanlarda Red Bull TV'nin uçsuz bucaksız dünyasında gezinen Ayhancan, favori filmlerini senin için paylaşıyor.

CEB: Büyük Geri Dönüş

1 saat 24 dakika CEB: Büyük Geri Dönüş Dota 2 oyuncusu Sébastien "Ceb" Debs emeklilikten geri döndü ve takımının ESL One Stockholm Major'da şampiyon olmasına yardım etti.

Emekli Dota 2 oyuncusu Sébastien "Ceb" Debs, emeklilikten geri dönüyor ve takımının ESL One Stockholm Major mücadelesine dahil oluyor. Efsanevi Fransız oyuncunun katkıları ile takım turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Surfing Antarctica: Sıra Dışı Bir Sörf Macerası

24 dakika Surfing Antarctica: Sıra Dışı Bir Sörf Macerası Büyük dalga sörfçüsü Ramón Navarro, Antarktika'nın dev dalgalarında sörf yapan ilk kişi olmak için zorlu bir meydan okumaya kalkışıyor. Türkçe Alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Dalgaların doğduğu yer, Antarktika... Beyaz kıtanın etrafını saran dalgalar metrelerce büyüklüğe ulaşıyor. Büyük dalga sörfçüsü Ramón Navarro, Antarktika'nın dev dalgalarında sörf yapan ilk kişi olmak için zorlu bir meydan okumaya kalkışıyor. Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsin.

Toby Price ile Ridin’ Shotgun

54 dakika Toby Price ile Ridin’ Shotgun Toby Price bu kez dört teker üzerinde. Avustralyalı motosikletçi ülkesinin çöllerine dört teker üzerinde damga vurmaya hazırlanıyor. Türkçe alt yazılı izle!

Toby Price bu kez dört teker üzerinde. Avustralyalı motosikletçi, uzun yıllardır Dakar Rallisi'nin yıldız isimleri arasında yer alıyor. Fakat değişikliklere son derece açık olduğunu kanıtlamak için yeni bir yol bulmuş gibi görünüyor. Ridin’ Shotgun belgeselinde Price'ın ülkesinin çöllerine dört teker üzerinde damga vurma çabasına şahit oluyoruz.

İnkaların Peşinde

19 dakika İnkaların Peşinde Darren Berrecloth ve arkadaşları, kayıp bir İnka yolunu bulmaya çalışırken Peru ormanlarının derinliklerine gidiyor.

İspanyollar İnka medeniyetini saldırdığında, İnka imparatoru gizli ve dolambaçlı bir yolu kullanarak ormanın derinliklerine doğru uzaklaştı. Darren Berrecloth ve arkadaşları, bu kayıp bir İnka yolunu bulmaya çalışırken Peru ormanlarının kalbine ulaşıyor.

Space Jump: Felix Baumgartner ile Uzay Atlayışı

48 dakika Space Jump: Felix Baumgartner ile Uzay Atlayışı Daha önce hiç görülmemiş görüntüler ve perspektifler Red Bull Stratos ve Felix Baumgartner'ın mirasını hatırlatıyor

Daha önce hiç görülmemiş görüntüler ve perspektifler Red Bull Stratos ve Felix Baumgartner'ın mirasını hatırlatıyor. Red Bull Stratos'tan bu yana geçen 10 yılda, yüksek irtifa paraşütle atlama projesinin sonuçları, havacılık programları için kullanılan öngörülere kadar dünyayı şekillendirmeye devam etti.