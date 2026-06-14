Ayhancan Güven
© Serkan Kızılkaya
WEC

Ayhancan Güven Le Mans'ta Piste Çıkıyor

Ayhancan Güven, motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Le Mans 24 Saat Yarışı'nda piste çıkmaya hazırlanıyor.
Yazar: Red Bull
3 dakikalık okumaPublished on

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Ayhancan Güven

Ayhancan Güven kimdir? Hayatı, motor sporları kariyeri ve başarıları hakkında tüm merak edilenler Red Bull'da!

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İçerik Rehberi

  1. 1
    Le Mans 24 Saat Yarışı Nedir?
  2. 2
    Le Mans'ı Kazanmak Neden Bu Kadar Zor?
  3. 3
    Ayhancan Güven Le Mans 2026'da Hangi Takımla Yarışacak?
  4. 4
    Ayhancan Güven Le Mans 2026 Sonuçları
01

Le Mans 24 Saat Yarışı Nedir?

Motor sporlarının en ikonik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Le Mans 24 Saat Yarışı, hızın yanı sıra dayanıklılık, strateji ve takım çalışmasını da sınayan benzersiz bir mücadele sunar. İlk kez 1923 yılında Fransa'nın Le Mans kentinde düzenlenen yarış, aradan geçen yüz yılı aşkın sürede dünyanın en prestijli dayanıklılık yarışı haline geldi.
Le Mans'ın diğer yarışlardan ayrılan en önemli özelliği, mücadelenin kesintisiz olarak 24 saat boyunca devam etmesidir. Takımlar, bir gün ve bir gece boyunca aynı otomobille mümkün olan en fazla mesafeyi kat etmeye çalışırken hem sürücüler hem de araçlar sınırlarını zorlar.

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Yarış boyunca her otomobili birden fazla sürücü kullanır. Pilotlar belirli aralıklarla direksiyonu takım arkadaşlarına devrederken pit ekibi de yakıt ikmali, lastik değişimi ve teknik kontrollerle yarışın kritik bir parçası haline gelir.
DTM 2023, Oschersleben

Ayhancan Güven

© ADAC Motorsport

02

Le Mans'ı Kazanmak Neden Bu Kadar Zor?

Le Mans 24 Saat Yarışı'nı özel kılan yalnızca yüksek hızlar değil. Bu yarışta sürücüler ve takımlar, bir gün boyunca değişen koşullara uyum sağlamak ve en küçük hatadan bile kaçınmak zorunda. İşte bu nedenle Le Mans'ta finiş görmek bile başlı başına önemli bir başarı olarak kabul edilir.
Yarışın en büyük zorluklarından biri gece sürüşleridir. Gün ışığında ezbere bilinen virajlar ve referans noktaları, hava karardıktan sonra tamamen farklı bir karaktere bürünür. Sürücüler, saatte 300 kilometreyi aşan hızlarda ilerlerken yalnızca araçlarının farlarıyla yönlerini bulmaya çalışır.
Le Mans'ta pilotların karşılaştığı tek zorluk karanlık da değildir. Yarış boyunca hava koşulları birkaç kez değişebilir. Güneşli başlayan bir mücadele yağmur altında devam edebilir ve bu durum takımların stratejilerini anlık olarak değiştirmesini gerektirebilir. Lastik seçimleri, pit stop zamanlamaları ve sürücü değişiklikleri çoğu zaman yarışın kaderini belirleyen unsurlar arasında yer alır.
Tüm bunlara araçların dayanıklılığı da eklenir. Motor, frenler, süspansiyon sistemi ve lastikler 24 saat boyunca yoğun yük altında çalışır. En hızlı otomobile sahip olmak her zaman yeterli değildir. Çünkü mekanik sorunlar ya da küçük bir temas bile saatler süren emeğin boşa gitmesine neden olabilir.
03

Ayhancan Güven Le Mans 2026'da Hangi Takımla Yarışacak?

Ayhancan Güven, 2026 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda LMGT3 sınıfında mücadele eden Manthey DK Engineering takımı adına direksiyon başına geçecek. Türk pilot, yarışta 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile piste çıkarken aracı Britanyalı James Cottingham ve Timur Boguslavskiy ile paylaşacak.
04

Ayhancan Güven Le Mans 2026 Sonuçları

Kategori

Sonuç

Takım

Manthey DK Engineering

Araç

Porsche 911 GT3 R

Sınıf

LMGT3

Pilotlar

Ayhancan Güven, James Cottingham, Timur Boguslavskiy

Genel Sıralama

-

Sınıf Sıralaması

-

Tamamlanan Tur Sayısı

Yarış dışı kaldı

En İyi Tur Zamanı

-

Yarış Sonucu

Direksiyon arızası sonrası yarış dışı kaldı

Ayhancan Güven, James Cottingham ve Timur Boguslavskiy'den oluşan Manthey DK Engineering ekibi, LMGT3 sınıfında 9. sıradan start aldığı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda güçlü bir performans ortaya koysa da yarışın ilerleyen saatlerinde yaşanan direksiyon arızası nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. O ana kadar üst sıralar için yarışan ekip, teknik sorun sonucunda yarış dışı kaldı.

Bu haberin içinde

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven kimdir? Hayatı, motor sporları kariyeri ve başarıları hakkında tüm merak edilenler Red Bull'da!

TürkiyeTürkiye
Profili Görüntüle
WEC