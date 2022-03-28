Ayhancan Güven Nürburgring'de Zafere Ulaştı!

Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nin (NLS) ilk yarışında AT(-G) kategorisinde piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Cayman GT4 CS ile harika bir performans ortaya koydu. Tek bir turun 24,4 kilometre olduğu yarışta 15 tur tamamlayan Ayhancan, damalı bayrağın altından birinci sırada geçmeyi başardı.
Ayhancan’ın Permit A lisansı alabilmesi için ihtiyacı olan tur sayısını, serinin 8 - 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ikinci ayağında tamamlaması bekleniyor. İlk yarış sayesinde Nürburgring pistindeki tecrübesini daha da artıran Ayhancan, ikinci yarışta bir kez daha aynı pistte boy gösterecek.
Ayhancan’ın yarışla ilgili görüşleri ise şöyle: “NLS serisi özellikle Nürburgring 24 saat yarışından dolayı yapmak istediğim bir yarıştı. Önümüzdeki hafta da CT3 aracıyla bu yarışın turlarını tamamladıktan sonra pistte genel klasmanda yarışmak asıl hedefim. İki hafta sonraki yarışa da en iyi şekilde hazırlanacağım.”