Ayhancan Güven Nürburgring'de Zafere Ulaştı!

, Porsche Cayman GT4 CS ile harika bir performans ortaya koydu. Tek bir turun 24,4 kilometre olduğu yarışta 15 tur tamamlayan Ayhancan, damalı bayrağın altından birinci sırada geçmeyi başardı.

Ayhancan’ın Permit A lisansı alabilmesi için ihtiyacı olan tur sayısını, serinin 8 - 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ikinci ayağında tamamlaması bekleniyor. İlk yarış sayesinde Nürburgring pistindeki tecrübesini daha da artıran Ayhancan, ikinci yarışta bir kez daha aynı pistte boy gösterecek.

Ayhancan’ın Permit A lisansı alabilmesi için ihtiyacı olan tur sayısını, serinin 8 - 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ikinci ayağında tamamlaması bekleniyor. İlk yarış sayesinde Nürburgring pistindeki tecrübesini daha da artıran Ayhancan, ikinci yarışta bir kez daha aynı pistte boy gösterecek.

Ayhancan’ın Permit A lisansı alabilmesi için ihtiyacı olan tur sayısını, serinin 8 - 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ikinci ayağında tamamlaması bekleniyor. İlk yarış sayesinde Nürburgring pistindeki tecrübesini daha da artıran Ayhancan, ikinci yarışta bir kez daha aynı pistte boy gösterecek.