Ayhancan Güven FIA’da Platinum Kategorisine Yükseldi

Until 18 Sporcular, tutkularını mesleğe dönüştürmeye nasıl karar verdiklerini ve bu seçimin ne kadar zor olduğunu anlatıyor.

kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Henüz 18 yaşında Türkiye’de Şampiyonlar Şampiyonası’nı kazanarak adını herkese duyuran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, daha sonra ise Porsche Cup serilerine adım atmıştı.

Ayhancan Güven kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Henüz 18 yaşında Türkiye’de Şampiyonlar Şampiyonası’nı kazanarak adını herkese duyuran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, daha sonra ise Porsche Cup serilerine adım atmıştı.

Ayhancan Güven kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Henüz 18 yaşında Türkiye’de Şampiyonlar Şampiyonası’nı kazanarak adını herkese duyuran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, daha sonra ise Porsche Cup serilerine adım atmıştı.