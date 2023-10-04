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DTM
Ayhancan Güven FIA’da Platinum Kategorisine Yükseldi
Ülkemizi DTM'de temsil eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, FIA lisans sıralamasında Gold'dan Platinum'a yükselerek, aralarında F1 pilotlarının da olduğu en elit kategoriye ulaşmış oldu.
Ayhancan Güven kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Henüz 18 yaşında Türkiye’de Şampiyonlar Şampiyonası’nı kazanarak adını herkese duyuran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, daha sonra ise Porsche Cup serilerine adım atmıştı.
Porsche Supercup ve Porsche Carrera Cup'taki başarıları ile bizi gururlandıran Ayhancan, kariyerinde en büyük adımı ise Temmuz 2022'de DTM'de piste çıkarak atmıştı. Bu tek yarışlık tecrübenin ardından, 8 yarıştan oluşan 2023 DTM takviminde tam sezon piste çıkmak için anlaşan Ayhancan şu sıra KÜS Team Bernhard takımı için mücadele ediyor. İlk podyumunu Sachsenring'de yapan Ayhancan bunu başaran ilk Türk sporcu da olmuştu.
Ayhancan Güven cephesinden son iyi haber ise FIA'dan geldi. FIA’da Gold pilot kategorisinden Platinum pilot kategorisine yükselen Ayhancan, böylelikle F1 pilotlarının da olduğu en üst klasmana yükselmiş oldu. Adını en büyükler arasına yazdıran Ayhancan, geleceğinin de parlak olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
Pistlerde pek çok kategoride önemli başarılar elde eden Ayhancan Güven'in kariyer yolculuğunu hemen aşağıda izleyebilirsin. Ayhancan'ın DTM'de neler yaptığını merak ediyorsan da Red Bull TV'ye bir göz atabilirsin.
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Until 18: Ayhancan Güven
Hayallerin ve hedeflerin peşinde… Ayhancan Güven’in yarış pilotu olma hikayesini kendi ağzından dinliyoruz.