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Ayhancan Güven'den Monza'da Bir Zafer Bir Podyum
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Almanya serisindeki başarılı performansını sürdürüyor. Monza'daki ilk yarışta zafere ulaşan temsilcimiz ikinci yarışta ise ikinci oldu ve podyumda yer aldı.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezona Porsche Carrera Cup Almanya ile devam ediyor. Monza'daki hafta sonunda ilk yarışı kazanan temsicimiz ikinci yarışta ise ikinci sırada yer aldı ve yine podyuma çıktı.
İlk Yarış - Cumartesi
Phoenix Racing adına yarışan Ayhancan, sıralama turlarını şampiyona lideri Larry ten Voorde ve Laurin Heinrich'in hemen ardından üçüncü sırada tamamladı. İki hafta önce Porsche Mobil 1 Supercup serisinde Monza'da zafere ulaşan Ayhancan, yine başarılı bir performans göstererek ilk yarışta birinci oldu.
30 dakika + 1 tur formatıyla koşulan seride, ilk yarıştan önce Ayhancan, Heinrich'in üç puan önünde, genel klasman sıralamasının ikinci sırasında yer alıyordu. İkili arasında kıyasıya bir mücadele bekleniyordu. Yarış sonunda ise rekabet bambaşka bir boyuta taşındı.
İyi bir start alan Heinrich, ilk sıradaki Larry ten Voorde'yi geride bırakarak yarışın hemen başında zirveyi ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Ayhancan da ten Voorde'yi geçmeyi başardı ve Heinrich'in peşine takıldı.
Yarışın ilk yarısında ilk iki sırada yer alan Heinrich ve Ayhancan oldukça temkinliydi. Öte yandan, ten Voorde ile Leon Köhler arasındaki üçüncülük mücadelesinin yanı sıra Christopher Zöchling, Bastian Buus, Jukka Honkavuori ve Rudy van Buren arasındaki beşincilik mücadelesi de nefes kesti.
Honkavuori kısa bir süre yarış dışı kalırken, Zöchling kendini kalabalıktan sıyırmayı başardı. Bu kez altıncılık için kapışan pilotlara katılan yeni isim ise Loek Hartog oldu. Hartog bitmek bilmeyen ataklarıyla Buus'u geride bırakarak altıncı sıraya yükseldi.
Yarışın ön sıralarındaki mücadele nispeten sakin ilerlerken liderin yaptığı bir hata resmi tamamen değiştirdi. Bitime 7 dakika + 1 tur kala büyük bir frenleme hatası yapan Heinrich kaçış alanına yöneldi ve sabırla rakibinin açığını kollayan Ayhancan ilk sıraya yerleşmeyi başardı.
Son tura girmeden hemen önce Köhler'in atağına cevap veremeyen ten Voorde dördüncülüğe geriledi. Yarışa üçüncü sırada başlayan Ayhancan Güven zafere ulaşırken, ten Voorde'nin yarışı dördüncü sırada bitirmesiyle, temsilcimiz şampiyonluk için de iddiasını sürdürmeyi başardı.
İkinci Yarış - Pazar
Pazar günü koşulan yarışta Ayhancan, ten Voorde'nin hemen ardından ikinci sırada start aldı. Heinrich ise üçüncü sırada yarışa başladı. Yağışlı hava nedeniyle formatta küçük bir değişikliğe gidildi ve yarış süresi 26 dakika +1 tur olarak düzenlendi.
Yarışa harika bir başlangıç yapan Ayhancan, start'ta ten Voorde'yi geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Ayhancan ilk anlarda ten Voorde'nin baskısına maruz kalsa da ilk iki tur sonunda yerini biraz daha sağlamlaştırmayı başardı.
Kaygan pist nedeniyle temasların yaşandığı yarışta Heinrich, sıralamada gerilere düşerken, Buus üçüncü sıraya, Köhler ise dördüncü sıraya yükselmeyi başardı.
Yarışın bitimine 6 buçuk dakika ve 1 tur kala bir gün önceki senaryonun tam tersi yaşandı ve ten Voorde, Ayhancan'ı geride bırakmayı başardı. Ayhancan'ın aşınan lastikleri tur zamanlarını olumsuz etkilerken, temsilcimiz arkasından gelen Buus'a ise geçiş imkanı vermedi.
Yarışı ten Voorde kazanırken, temsilcimiz Ayhancan ikinci sırayı elde etti. Ayhancan bu sonuçla hafta sonunun en fazla puan toplayan ismi oldu. Buus, üçüncü sırayı alarak podyumun son basamağını kaparken, Köhler ise dördüncü sırayı aldı.