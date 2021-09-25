Ayhancan Güven'den Monza'da Bir Zafer Bir Podyum

ile devam ediyor. Monza'daki hafta sonunda ilk yarışı kazanan temsicimiz ikinci yarışta ise ikinci sırada yer aldı ve yine podyuma çıktı.

serisinde Monza'da zafere ulaşan Ayhancan, yine başarılı bir performans göstererek ilk yarışta birinci oldu.

formatıyla koşulan seride, ilk yarıştan önce Ayhancan, Heinrich'in üç puan önünde, genel klasman sıralamasının ikinci sırasında yer alıyordu. İkili arasında kıyasıya bir mücadele bekleniyordu. Yarış sonunda ise rekabet bambaşka bir boyuta taşındı.

30 dakika + 1 tur formatıyla koşulan seride, ilk yarıştan önce Ayhancan, Heinrich'in üç puan önünde, genel klasman sıralamasının ikinci sırasında yer alıyordu. İkili arasında kıyasıya bir mücadele bekleniyordu. Yarış sonunda ise rekabet bambaşka bir boyuta taşındı.

30 dakika + 1 tur formatıyla koşulan seride, ilk yarıştan önce Ayhancan, Heinrich'in üç puan önünde, genel klasman sıralamasının ikinci sırasında yer alıyordu. İkili arasında kıyasıya bir mücadele bekleniyordu. Yarış sonunda ise rekabet bambaşka bir boyuta taşındı.

İyi bir start alan Heinrich, ilk sıradaki Larry ten Voorde'yi geride bırakarak yarışın hemen başında zirveyi ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Ayhancan da ten Voorde'yi geçmeyi başardı ve Heinrich'in peşine takıldı.

İyi bir start alan Heinrich, ilk sıradaki Larry ten Voorde'yi geride bırakarak yarışın hemen başında zirveyi ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Ayhancan da ten Voorde'yi geçmeyi başardı ve Heinrich'in peşine takıldı.

İyi bir start alan Heinrich, ilk sıradaki Larry ten Voorde'yi geride bırakarak yarışın hemen başında zirveyi ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Ayhancan da ten Voorde'yi geçmeyi başardı ve Heinrich'in peşine takıldı.

Yarışın ilk yarısında ilk iki sırada yer alan Heinrich ve Ayhancan oldukça temkinliydi. Öte yandan, ten Voorde ile

Yarışın ilk yarısında ilk iki sırada yer alan Heinrich ve Ayhancan oldukça temkinliydi. Öte yandan, ten Voorde ile Leon Köhler arasındaki üçüncülük mücadelesinin yanı sıra Christopher Zöchling , Bastian Buus , Jukka Honkavuori ve Rudy van Buren arasındaki beşincilik mücadelesi de nefes kesti.

Yarışın ilk yarısında ilk iki sırada yer alan Heinrich ve Ayhancan oldukça temkinliydi. Öte yandan, ten Voorde ile Leon Köhler arasındaki üçüncülük mücadelesinin yanı sıra Christopher Zöchling , Bastian Buus , Jukka Honkavuori ve Rudy van Buren arasındaki beşincilik mücadelesi de nefes kesti.