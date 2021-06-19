Ayhancan Güven Bir Kez Daha Podyumda!

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Almanya'nın Monza'da düzenlenen dördüncü ayağında piste çıktı ve ilk yarışta üçüncü sırayı elde etti.
İlk Yarış
Phoenix Racing takımı adına yarışan Ayhancan, sıralama turlarında çok iyi bir performans sergileyerek Larry ten Voorde'un sadece 0.029 saniye gerisinde en iyi ikinci zamanı elde etti. Ayhancan'ın ardından en hızlı süreleri elde eden isimler Laurin Heinrich ve Morris Schuring oldu.
Yarışa ilk sırada başlayan ten Voorde liderliğini korurken, Ayhancan Heinrich'e geçilmesine rağmen rakibini yakından takibini sürdürdü. Üçüncü tura girilirken Bashar Mardini'nin sorun yaşaması sonrası güvenlik aracı devreye girdi. Güvenlik aracının pistten çıkışının ardından Ayhancan dördüncü sıraya geriledi.
Yarışın ilk 10 dakikası ten Voorde, Heinrich, Köhler, Ayhancan, Hartog sıralamasıyla geçilirken, start düzlüğünde atak yapan Ayhancan yeniden üçüncülüğe yükseldi. Bu sırada orta sıralarda büyük bir rekabet yaşanıyordu. Ayhancan'ın takım arkadaşı Slooten ise yarışı 17. sırada sürdürüdüyordu.
Yarışın son anına kadar Heinrich üstündeki baskısını sürdüren Ayhancan, rakibini geçecek uygun bir fırsat yakalayamayınca yarışı üçüncü sırada tamamladı ve Monza'daki ilk yarışta podyumda yer almayı başardı. Yarışın galibi ise Hollandalı Larry ten Voorde oldu.