Ayhancan Güven Bir Kez Daha Podyumda!

Phoenix Racing takımı adına yarışan Ayhancan , sıralama turlarında çok iyi bir performans sergileyerek Larry ten Voorde 'un sadece 0.029 saniye gerisinde en iyi ikinci zamanı elde etti. Ayhancan'ın ardından en hızlı süreleri elde eden isimler Laurin Heinrich ve Morris Schuring oldu.