Ayhancan Güven Red Bull Ring'de Podyumda

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , Porsche Carrera Kupası Almanya'nın Red Bull Ring 'de düzenlenen üçüncü ayağında podyumda yer almayı başardı.

Phoenix Racing adına yarışan Ayhancan, sıralama turlarında müthiş bir performans göstererek, yarışa ilk sırada başlama hakkı elde etti. Leon Köhler ilk çizginin diğer ismi olurken, Larry ten Voorde üçüncü, Laurin Heinrich ise dördüncü sıradan start almaya hak kazandı.

Ayhancan Red Bull Ring'de podyumda © Porsche Motorsport

Oldukça hareketli başlayan yarışta, startla birlikte ön sıralarda değişiklikler yaşandı. Ayhancan ilk virajda liderliği Leon Köhler'e devrederken kısa bir süre sonra bu kez Larry ten Voorde, Ayhancan'ı geride bırakmayı başardı.

Yarış boyunca sıklıkla yaşanan kazalar nedeniyle güvenlik aracı uzun süre pistte kalırken, bu durum sürücülerin geçiş yapmasını engelledi. Köhler, yarışın başında elde ettiği avantajı iyi kullanırken, ten Voorde ve Ayhancan arasındaki mücadele heyecan vericiydi.

Ayhancan iddiasını sürdürüyor © Porsche Motorsport

Zaman zaman hemen arkasındaki Heinrich'in baskısına da maruz kalan Ayhancan, bir yandan da ten Voorde'yi ataklarıyla bunalttı. Ayhancan özellikle yarışın son anlarında rakibini bir hayli zorlamasına rağmen geçmeyi başaramadı.

Ayhancan Güven © Porsche Motorsport

Köhler'in zafere ulaştığı yarışta, ten Voorde ikinci, Ayhancan üçüncü, Heinrich ise dördüncü sırada yer aldı. Ayhancan, genel klasmanda 74 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Yarın koşulacak olan ikinci yarışa da ilk sırada başlayacak olan sporcumuz, şampiyonluk için iddiasını sürdürüyor.