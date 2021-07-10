Ayhancan Güven, Zandvoort'ta Podyuma Çıktı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven , Porsche Carrera Kupası Almanya'nın beşinci durağı Zandvoort'ta piste çıkarak zirve mücadelesi veriyor.

İlk Yarış

Phoenix Racing takımı adına yarışan Ayhancan Güven, cumartesi günkü ilk yarışın sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi. En hızlı zamana imza atan Hollandalı sürücü Larry ten Voorde 'nin sadece 0.080 saniye ardında kalan Ayhancan, yarışa üçüncü sırada başlama hakkı elde etti.

Ayhancan Güven, Zandvoort © Porsche Motorsport

Yarışın başlamasıyla beraber önündeki Larry ten Voorde ve Rudy van Buren ikilisini geçmek için üst üste hamleler yapan Ayhancan, uygun bir fırsat yakalayamasa da ilk düzlüğün sonunda ikinci sıraya gerileyen Larry ten Voorde'yi tampon tampona takip ederek rakibi üstünde baskı kurdu.

30 dakikalık sürenin henüz üçte birlik bölümü tamamlanmamışken spin atan Jukka Honkavuori'nin aracı stop etti ve oldukça tehlikeli bir noktada kalan araç nedeniyle güvenlik aracı piste girdi. Tüm araçlar 15. dakikaya kadar pistte kalan güvenlik aracını takip ederek turlamaya devam etti.

Ayhancan Güven, Zandvoort © Porsche Motorsport

Son turlara doğru Ayhancan'ın baskı kurduğu şampiyona lideri Larry ten Voorde, önündeki Rudy van Buren'i geçerek liderliğe yükseldi. Hemen ardından Ayhancan'ın atakları gelirken kendini bariyerlerde bulan Christof Langer yarış dışı kaldı ve bir kez daha güvenlik aracı devreye girdi.

Son saniyelerde pistten çıkan güvenlik aracıyla beraber iki turluk mini bir yarış başlamış oldu. Bu iki tur boyunca Rudy van Buren'i yakından takip eden Ayhancan , geçiş yapma şansı bulamasa da yarışı üçüncü sırada bitirdi ve podyumda yer aldı. Yarışın galibi ise Larry ten Voorde oldu.

İkinci Yarış

Porsche Carrera Kupası Almanya'nın beşinci ayağına ev sahipliği yapan Zandvoort pistindeki ikinci yarış 11 Temmuz pazar günü 11:10'da koşulacak ve Ayhancan Güven bu yarışa ilk sırada başlayacak.