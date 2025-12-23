Ayhancan Güven: "WEC şampiyonluğu ve Le Mans zaferi elde etmek istiyorum"

Ayhancan Güven: Bu her zaman böyledir aslında, benim bireyseli sevmemin sebebi de bu biraz. Kendim öne çıktığım için bireysel yarışları daha çok seviyorum ama Le Mans 24 Saat ya da Nürburgring 24 Saat gibi büyük yarışları kazanmak için takım olmanız gerekiyor. Takım yarışlarında ne gerektiğini de bilen biriyim. WEC'in GT klasmanı kuralları gereği üç pilot oluyor ve bu pilotlardan biri profesyonel, biri yarı profesyonel, biri de amatör olmalı. Her takımda bu üç pilot kombinasyonu oluyor ve benim de takımdaki profesyonel pilot olarak diğer pilotlara her konuda liderlik etmem gerekiyor.

Araç geliştirme konusunda, kendilerini araçta iyi hissetmeleri konusunda ki yeri gelecek antrenman seansına benim yerime takım arkadaşlarımdan birinin çıkması gerekecek. Önemli olan onların kendilerini iyi hissetmeleri, ben profesyonel pilot olarak daha hızlı adapte olabilirim. Bu yüzden bu seneki hedefim tabii ki bireysel performansım ama takımın performansını yükseltmek, takım arkadaşlarımı da geliştirebilmek. Çünkü kazanmak istiyorsak onların da iyi performans sergilemeleri gerekecek ve onları da üst seviyeye çekmek için elimden geleni yapacağım.