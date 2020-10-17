Ayhancan Güven Yeniden Zirvede!

Porsche Carrera Cup Fransa serisinde ülkemizi temsil eden Ayhancan Güven bu hafta sonu Spa'da piste çıktı.

Dün koşulan yarışta ikinci olan Ayhancan bugün koşulan ikinci yarışa ise pole pozisyonunda başladı.

Yarışın startında hızlı bir başlangıç ile yerini korumayı başaran Ayhancan, bu hızını yarışın geri kalanında da korumayı başardı. Genel klasman lideri olarak çıktığı yarışta iddiasını ilk andan itibaren ortaya koyan Ayhancan rahat bir sürüşle finişe kadar geldi.

Yarışın neredeyse hiçbir anında zorlanmayan Ayhancan, ardına bile bakmadan zafere sürerken Magny-Cours'taki ilk yarıştan sonra bu sezon ikinci kez podyumun zirvesine çıktı. Ayhancan ayrıca 2.22.046 ile yarışın en hızlı turunu da atarak hanesine ekstra puan yazdırdı.

Spa'da koşulan ikinci yarışta sonuçlar böyleydi © Porsche Carrera Cup France

Ayhancan'ın ardından ikinciliği Florian Latorre alırken, Jaxon Evans ise podyumu tamamladı. Ayhancan bu sonuçla şampiyonadaki liderliğini de pekiştirirken, sezonun son durağı olan Barcelona öncesi şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

Ayhancan bu sezonu da şampiyon tamamlarsa Porsche Carrera Cup Fransa'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu alarak kırılması zor bir rekora da imza atacak.

Ayhancan Güven Spa'daki ilk yarışta ikinci oldu

Dün koşulan ilk yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan, startla birlikte öne fırlayarak ilk sıraya yerleşti.

Marvin Klein 'ı arkasına alarak yarışın liderliği alan Ayhancan çok iyi ve kontrollü bir sürüşle yarışın ilk yarısında yerini korudu. Jaxon Evans üçüncü sırada bulunurken, Ayhancan'ın şampiyonluktaki rakiplerinden Latorre dördüncü, Simmenauer ise beşinci sıradaydı.

Spa'daki ilk yarışta sonuçlar böyleydi © Porsche Carrera Cup France

Yarışın ikinci bölümünde yaşanan kazanın ardından piste Güvenlik Aracı'nın girmesiyle birlikte ise yarışta dengeler değişti. Ayhancan farkı açmışken giren Güvenlik Aracı arkadaki sürücülerin işine yaradı ve Klein, Güvenlik Aracı çıkınca Ayhancan'ı geçerek ilk sıraya yerleşti.