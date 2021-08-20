Ayhancan Güven: "Şans, çalışan kişinin yanında oluyor"

Ayhancan Güven: Bu sezon Lechrer Racing ve Phoenix Racing’le yarışıyorum. BWT Lechner Racing, Avusturya kökenli, çok güçlü bir takım. Bu sezon başında takımın kurucusu Walter Lechner’i kaybettik. Bu sebeple takım açısından da oldukça zor bir sezon oldu. Şimdi ailesi takımı yönetmeye devam ediyor. Takımı en üst seviyede tutmak için ayrı bir çaba gösteriyoruz. Ama hiç kimse için kolay olmadı bu süreç. Takımla uyumumuz gayet iyi. İyi bir atmosferimiz var ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Phoenix Racing ise Almanya’nın önde gelen takımlarından biri. Yıllarca DTM’de şampiyonluklar yaşamış bir takım. Bu kadar genç bir yaşta, bu kadar önemli bir takımda yer almak bana çok şey katıyor. Pilot olarak kendimi geliştiriyorum. Böylesine bir takımda yarışmak geleceğim için de çok faydalı oluyor. Çok iyi de sonuçlar alıyoruz. Son sekiz yarışın sekizinde de podyuma çıktık ve şampiyonada ikinci sıradayız. Sezon başında biraz zorlansak da liderle aramızdaki puan farkını kapattık. Şu an için hızımız da iyi, gücümüz de.