Ayhancan Güven: "Şans, çalışan kişinin yanında oluyor"
Until 18 projesinin yeni bölümü senin hikayene odaklanıyor. Böyle bir projenin parçası olmak sana neler hissettirdi?
Güzel bir duygu. Ben yıllardır bu işin içinde yaşadığımız olayların paylaşılması gerektiğini ve insanların bunları görmesi gerektiğini düşünüyordum. Until 18 projesiyle de yaşadıklarımızı insanlarla paylaşma fırsatımız oldu. Umarım onlara ilham verebiliriz, düşündükleri veya inandıkları şeylere daha sıkı sarılmalarına yardımcı olabiliriz.
Büyük emekler vererek, seçimler ve fedakarlıklar yaparak bugün arzu ettiğin noktaya ulaştın? Elbette mücadelen devam ediyor ancak geriye dönüp baktığında yarış pilotu olmaya giden süreç senin için ne ifade ediyor?
Yarış pilotu olmaya giden süreç aslında tamamen fedakarlığa dayalı. Şimdi düşünüyorum, hayatımda çok ufak anlar belirleyici oldu. Ucu ucuna yarışlar kazanıldı, birileriyle tanışıldı, biz yarış kazandığımızda tesadüfen orada önemli birisi vardı… Hep bir şeyler yolunda gitti. Ama dönüp baktığımda da şunu görüyorum, şans gerçekten de çalışan kişinin yanında oluyor. Daha çok isteyenin, daha çok mücadele edenin yanında oluyor. Tüm tesadüflerin arkasında çok çalışmak ve fedakârlık yatıyor.
Aile desteği her zaman çok önemlidir. Özellikle otomobil yarışı gibi zor bir alanda ise bu destek bir ihtiyaca dönüşüyor. Bu serüvende ailenin rolünü nasıl özetlersin?
Bugün bu noktada olmamın en temel sebebi ailem. Çünkü bu iş küçük yaşlarda yönlendirmeyle başlıyor. Önce ailenin yönlendirmesi gerekiyor ve bu sporda bir noktaya gelebilmeniz için onların da büyük fedakarlıklar yapması gerekiyor. Dolayısıyla ailemin rolünü çok önemli görüyorum. Onların emekleri, inançları ve fedakarlıkları olmasaydı bu noktaya ulaşamazdım.
Porsche yarış serilerine Türk izleyicilerin ilgisi her geçen gün artıyor ve bunda elbette büyük payın var. Elde ettiğin başarılarla insanların ilgisini ve övgüsünü toplamak bir yarışçı olarak seni nasıl etkiliyor?
Evet, Porsche serilerine benim de etkimle ilgi ve destek artıyor. Bu durum dünya motor sporları sahnesinde benim değerimi artırıyor çünkü benimle birlikte bir taraftar kitlesi gelmiş oluyor. Bu tabi çok değerli. Dahası, Türk izleyicisinin Formula 1 gibi motor sporlarının en ileri noktası olan bir organizasyon dışındaki bir seriyi takip etmeleri, motor sporlarının daha iyi tanınmasına ve temellerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu durum motor sporları kültürüne de katkı sağlıyor. Öte yandan, izleyicilerin iyi günümde övgüde bulunmaları, kötü günümde destek vermeleri benim için çok değerli.
Sezon içinde Porsche’nin birbirinden farklı serilerinde yarışıyorsun. Bu durum hem kişisel konsantrasyon hem de yarış stratejileri açısından olumlu ya da olumsuz bir etki yaratıyor mu?
Evet, çok farklı şampiyonalarda, farklı takımlarda, farklı arabalarla yarışıyorum. Aslında bu durum beni bir taraftan geliştiriyor ama bazı açılardan da zorluyor. Arabalar arası, pistler arası adaptasyon yeteneğimi geliştiriyorum. Farklı takımlarda, farklı arabaları kullanırken anlaşabilmek ise biraz zorlayıcı. Çünkü her takımın farklı bir çalışma prensibi var. Mekanikerin, mühendisin, takım müdürünün, arabanın, hepsinin kendine göre farklı dinamikleri var. Siz tüm bunların arasında hepsine adapte olup, hepsinden en iyisini elde çalışmaya çalışıyorsunuz. Konsantrasyon için de zorlayıcı ama hepsi işimizin bir parçası ve buna alışıyoruz. Bu şartlar altında da en iyi performansı vermeye çalışıyoruz.
Bu sezon yeni bir takımla pistlere çıktın. Alışma sürecin nasıl geçti? Sezonu nasıl değerlendirirsin?
Bu sezon Lechrer Racing ve Phoenix Racing’le yarışıyorum. BWT Lechner Racing, Avusturya kökenli, çok güçlü bir takım. Bu sezon başında takımın kurucusu Walter Lechner’i kaybettik. Bu sebeple takım açısından da oldukça zor bir sezon oldu. Şimdi ailesi takımı yönetmeye devam ediyor. Takımı en üst seviyede tutmak için ayrı bir çaba gösteriyoruz. Ama hiç kimse için kolay olmadı bu süreç. Takımla uyumumuz gayet iyi. İyi bir atmosferimiz var ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Phoenix Racing ise Almanya’nın önde gelen takımlarından biri. Yıllarca DTM’de şampiyonluklar yaşamış bir takım. Bu kadar genç bir yaşta, bu kadar önemli bir takımda yer almak bana çok şey katıyor. Pilot olarak kendimi geliştiriyorum. Böylesine bir takımda yarışmak geleceğim için de çok faydalı oluyor. Çok iyi de sonuçlar alıyoruz. Son sekiz yarışın sekizinde de podyuma çıktık ve şampiyonada ikinci sıradayız. Sezon başında biraz zorlansak da liderle aramızdaki puan farkını kapattık. Şu an için hızımız da iyi, gücümüz de.
Küçük bir çocukken kendini pistlerde hayal ediyordun. Şimdi genç bir yarış pilotu olarak geleceğe dair hayallerin neler?
Evet, küçükken kendimi hep bu noktada hayal ediyordum. Gelecekte ise bulunduğum noktanın daha da üstüne çıkmak istiyorum. Yarıştığım markayı çok seviyorum. Porsche markasının önemli bir sembolü olmak istiyorum. Kariyerimin sonlarına ulaştığımda da bu markaya en iyi şekilde hizmet etmiş, Türkiye’ye motor sporları adına bir şeyler katabilmiş ve benden sonrasına da yol açabilmiş olmayı hedefliyorum.