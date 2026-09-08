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WEC
Ayhancan Güven WEC Kariyerinin İlk Podyumunu COTA’da Aldı
Ayhancan Güven, COTA’daki Lone Star Le Mans yarışını ikinci tamamlayarak WEC kariyerinin ilk podyumuna ulaştı.
Milli yarış pilotu Ayhancan Güven, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndaki ilk podyumuna ulaştı. ABD’nin Teksas eyaletindeki Circuit of The Americas pistinde düzenlenen Lone Star Le Mans yarışına katılan Güven, takım arkadaşları James Cottingham ve Timur Boguslavskiy ile LMGT3 sınıfını ikinci sırada tamamladı. Manthey DK Engineering adına yarışan üçlü, 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile altı saatlik mücadele boyunca galibiyet yarışının içerisinde kaldı.
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Ayhancan Güven ve Manthey Ekibi İkinciliğe Ulaştı
Lone Star Le Mans yarışına üçüncü sıradan başlayan Manthey DK Engineering, henüz ilk bölümlerden itibaren LMGT3 sınıfının ön grubunda yer aldı. Otomobilin direksiyonuna ilk geçen James Cottingham, güçlü bir çift stint çıkararak 91 numaralı Porsche’yi liderlik mücadelesine taşıdı. Cottingham’ın ardından aracı devralan Timur Boguslavskiy de takımın iddiasını korudu.
Yarışın ilerleyen bölümünde direksiyona geçen Ayhancan Güven, sergilediği tempoyla dikkat çekti. Türk pilot, güvenlik aracının ardından gerçekleştirilen yeniden başlangıçta rakiplerine karşı etkili ataklar yaptı. Yarışın orta bölümünde LMGT3 sınıfının liderliği için mücadele eden Güven, bir süre 91 numaralı Porsche ile sınıfın önünde de yer aldı.
Manthey DK Engineering ekibi yarış sırasında aldığı beş saniyelik cezaya rağmen podyum mücadelesinden kopmadı. Ayhancan Güven’in de katkısıyla ikinciliğini koruyan ekip, damalı bayrağı Heart of Racing’in 27 numaralı Aston Martin’inin arkasında gördü. Üçüncü sırayı ise Heart of Racing’in diğer otomobili olan 23 numaralı Aston Martin aldı.
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Ayhancan Güven WEC’te İlk Kez Podyuma Çıktı
Ayhancan Güven, yarış sonrası şu açıklamaları yaptı:
COTA’dan podyumla ayrılmak çok güzel. Takım olarak güçlü bir yarış çıkardık ve son ana kadar mücadeleettik. São Paulo’da podyuma çok yaklaşmıştık; burada ikinci olmak hepimizin emeğinin karşılığını almakaçısından çok değerli. Sezonun bu noktasında her puan büyük önem taşıyor. Son yarışlarda da aynışekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.
OTA’da elde edilen ikincilik, Ayhancan Güven’in FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası kariyerindeki ilk podyum sonucu oldu. 2026 yılında WEC’te yarışmaya başlayan milli pilot, sezon boyunca dünyanın en rekabetçi dayanıklılık serilerinden birinde mücadele ediyor. Güven, önceki yarışlarda gösterdiği yüksek tempoyu bu kez podyum derecesiyle tamamladı.
Sonuç aynı zamanda Manthey DK Engineering’ın mevcut WEC sezonundaki ilk podyumu olarak kayıtlara geçti. James Cottingham, Timur Boguslavskiy ve Ayhancan Güven’den oluşan ekip, COTA’daki performansıyla LMGT3 sınıfında galibiyet için mücadele edebilecek hıza sahip olduğunu gösterdi. Cottingham ayrıca taraftarların oylarıyla belirlenen LMGT3 Yarışın Pilotu ödülünün de sahibi oldu.
DTM’de elde ettiği başarının ardından kariyerine WEC’te devam eden Ayhancan Güven, COTA’daki ikincilikle yeni şampiyonasındaki önemli hedeflerinden birini gerçekleştirdi. Milli pilotun ilk WEC podyumu, sezonun kalan yarışları öncesinde hem Güven hem de Manthey DK Engineering adına dikkat çekici bir sonuç oldu.