Ayhancan Güven WEC Kariyerinin İlk Podyumunu COTA’da Aldı

Quotation

COTA’dan podyumla ayrılmak çok güzel. Takım olarak güçlü bir yarış çıkardık ve son ana kadar mücadeleettik. São Paulo’da podyuma çok yaklaşmıştık; burada ikinci olmak hepimizin emeğinin karşılığını almakaçısından çok değerli. Sezonun bu noktasında her puan büyük önem taşıyor. Son yarışlarda da aynışekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.