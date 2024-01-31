Ayhancan Güven Yeni Sezona Hazır

için yoğun tempoda bir yıl geride kaldı. Uzun yıllardır Porsche pilotu olarak farklı organizasyonlarda boy gösteren ve başarılar, hatta şampiyonluklar kazanan Ayhancan Güven, 2023 yılında bir ilki yaşadı ve DTM’de “tam zamanlı” olarak yarışan ilk Türk pilot oldu. Alman Binek Otomobil Şampiyonası’nda KÜS Team Bernhard takımı için piste çıkan Red Bull sporcusu, böylece çok önemli tecrübeler kazanmış oldu.

Ayhancan Güven’in DTM’e adım atması Türk motor sporları tarihi açısından büyük heyecan yarattı. En önemli yarış serilerinden biri olan DTM’in 2023 sezonu sekiz ayaktan oluşuyordu. Toplam 16 yarışın koşulduğu sezonda 15 yarışa çıkan Ayhancan Güven, bunların sekizinden puan çıkarmayı başardı. En etkileyici performans ise Sachsenring’de geldi ve başarılı pilot cumartesi günkü yarışta podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Ayhancan Güven’in DTM’e adım atması Türk motor sporları tarihi açısından büyük heyecan yarattı. En önemli yarış serilerinden biri olan DTM’in 2023 sezonu sekiz ayaktan oluşuyordu. Toplam 16 yarışın koşulduğu sezonda 15 yarışa çıkan Ayhancan Güven, bunların sekizinden puan çıkarmayı başardı. En etkileyici performans ise Sachsenring’de geldi ve başarılı pilot cumartesi günkü yarışta podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Ayhancan Güven’in DTM’e adım atması Türk motor sporları tarihi açısından büyük heyecan yarattı. En önemli yarış serilerinden biri olan DTM’in 2023 sezonu sekiz ayaktan oluşuyordu. Toplam 16 yarışın koşulduğu sezonda 15 yarışa çıkan Ayhancan Güven, bunların sekizinden puan çıkarmayı başardı. En etkileyici performans ise Sachsenring’de geldi ve başarılı pilot cumartesi günkü yarışta podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

’den canlı yayınlanan DTM 2023 sezonu dışında Ayhancan Güven yıl boyunca hem gerçek hem de sanal dünyada birçok yarış etkinliğinde yer aldı. Asya Le Mans Serisi’nde takım arkadaşları ile şampiyonluk kazanan Ayhancan Güven, bunun dışında GT World Challenge Avrupa Dayanıklılık, GT World Challenge Avrupa Sprint ve Intercontinental GT Challenge gibi önemli serilerde mücadele etti.