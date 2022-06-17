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Cimnastik
Ayşe Begüm Onbaşı Dünya İkincisi!
Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda ikinci sırayı alarak büyük bir başarıya imza attı.
Aerobik cimnastikte Türkiye’nin gururu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz’in Guimaraes şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda ikinci sırayı aldı. Finalde 20.350 puan toplayan Ayşe Begüm, böylece dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
“Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum.”
Ayşe Begüm ilk olarak elemelerde başarılı olarak finalde mücadele etme hakkı kazandı. Finalde ise 20.350 puan toplayan Ayşe Begüm, ikinci sırada yer almayı başardı. Ayşe Begüm şampiyona sonrasında duygularını şöyle dile getirdi:
"Dünya şampiyonluğunu geçen sene ülkemize getirmiştik, şimdi de ikinci olduk. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu büyük başarıyı başta antrenörüm ve ekibim olmak üzere bana her zaman destek olanlara ve tabii ki ülkeme armağan ediyorum.”