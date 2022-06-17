Ayşe Begüm Onbaşı Dünya İkincisi!

“Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum.”

“Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum.”

“Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum.”