Ayşe Begüm Onbaşı
© Nuri Yılmazer
Cimnastik

Ayşe Begüm Onbaşı Dünya Şampiyonu!

Aerobik cimnastikte sayısız başarı kazanan Ayşe Begüm Onbaşı bu kez dünya şampiyonasında zirveye çıktı.
Yazar: Red Bull
itibarıyla yayında
Aerobik cimnastikte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Böylece büyük kadınlar kategorisinde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Ayşe Begüm Onbaşı tarihi bir başarıya imza atmış oldu.
Ayşe Begüm Onbaşı, Bakü'den dünya şampiyonu unvanıyla dönüyor.
Ayşe Begüm Onbaşı, Bakü'den dünya şampiyonu unvanıyla dönüyor.
© Red Bull
Bakü'deki şampiyonada mücadele eden milli sporcu elemelerde 21.800 puan topladı ve en iyi dereceyi elde ederek finale yükseldi. Finalde ise bunun da üstüne çıkarak 21.850 puan toplayan Ayşe Begüm Onbaşı, tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu unvanının sahibi oldu.
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