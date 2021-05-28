Ayşe Begüm Onbaşı Dünya Şampiyonu!

. Böylece büyük kadınlar kategorisinde kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Ayşe Begüm Onbaşı tarihi bir başarıya imza atmış oldu.

Bakü'deki şampiyonada mücadele eden milli sporcu elemelerde 21.800 puan topladı ve en iyi dereceyi elde ederek finale yükseldi. Finalde ise bunun da üstüne çıkarak 21.850 puan toplayan Ayşe Begüm Onbaşı, tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu unvanının sahibi oldu.