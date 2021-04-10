Ayşe Begüm Onbaşı Sezona 3 Türkiye Şampiyonluğu ile Başladı!

Katıldığı her uluslararası şampiyonada göğsümüzü kabartmayı ihmal etmeyen Ayşe Begüm Onbaşı, yurtiçinde de başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Başarılı sporcu Manisa'da, Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.

Katıldığı her uluslararası şampiyonada göğsümüzü kabartmayı ihmal etmeyen Ayşe Begüm Onbaşı, yurtiçinde de başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Başarılı sporcu Manisa'da, Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.

Katıldığı her uluslararası şampiyonada göğsümüzü kabartmayı ihmal etmeyen Ayşe Begüm Onbaşı, yurtiçinde de başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Başarılı sporcu Manisa'da, Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.

Manisa’daki Muradiye Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Ayşe Begüm son şampiyon unvanıyla gelmişti. Aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Ayşe Begüm, Manisa'da kazandığı üç madalya ile bir bakıma yeni sezona da bıraktığı yerde yani zirvede başladı.

Manisa’daki Muradiye Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Ayşe Begüm son şampiyon unvanıyla gelmişti. Aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Ayşe Begüm, Manisa'da kazandığı üç madalya ile bir bakıma yeni sezona da bıraktığı yerde yani zirvede başladı.

Manisa’daki Muradiye Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Ayşe Begüm son şampiyon unvanıyla gelmişti. Aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Ayşe Begüm, Manisa'da kazandığı üç madalya ile bir bakıma yeni sezona da bıraktığı yerde yani zirvede başladı.