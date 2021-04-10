Ayşe Begüm Onbaşı
Cimnastik

Ayşe Begüm Onbaşı Sezona 3 Türkiye Şampiyonluğu ile Başladı!

© Nuri Yılmazer
Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu. Red Bull sporcusu, tam 3 Türkiye şampiyonluğu elde ederek zirveyi kimseye bırakmadı.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu unvanları bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu.
Katıldığı her uluslararası şampiyonada göğsümüzü kabartmayı ihmal etmeyen Ayşe Begüm Onbaşı, yurtiçinde de başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Başarılı sporcu Manisa'da, Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.
Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonu 3 altın madalya ile noktaladı
Ayşe Begüm Onbaşı, organizasyonu 3 altın madalya ile noktaladı
© Nuri Yılmazer
Manisa’daki Muradiye Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Ayşe Begüm son şampiyon unvanıyla gelmişti. Aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Ayşe Begüm, Manisa'da kazandığı üç madalya ile bir bakıma yeni sezona da bıraktığı yerde yani zirvede başladı.
İlk hedefime ulaştım!
Ayşe Begüm Onbaşı
Verilen uzun ara sonrasında çok önemli bir başarıya imza attığını belirten Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, “Bu sene çok yoğun bir program bizi bekliyor. Bu yoğun takvimde ilk hedefim, Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesinde Türkiye Şampiyonluğuna bir kez daha ulaşmaktı. Hedefime ulaşabildiğim için çok mutluyum. Umarım bu sene kendime koyduğum diğer hedeflere de bir bir ulaşıp bana inanan ve destekleyen herkesi gururlandırmaya devam ederim” diyerek hız kesmeyeceğinin sinyallerini vermiş oldu.