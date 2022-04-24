Ayşe Begüm Onbaşı Bir Kez Daha Türkiye Şampiyonu

, Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’ndaki trio kategorisinde Emre Erışık ve Erkut Ergin ile Türkiye şampiyonu oldu. Final mücadelesinde 19.967 puan toplayan ve altın madalyaya ulaşan Ayşe Begüm duygularını şöyle dile getirdi.

"2022 yılındaki ilk altın madalyamı kazandığım için mutluyum. Önümde 2 - 4 Mayıs’ta Romanya düzenlenecek dünya kupası var. Orada tek, çift ve trio kategorilerinde yarışacağım. Üç kategoride de altın madalya kazanıp ülkemi gururlandırmak istiyorum.”