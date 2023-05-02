Manş Kanalı'nı Geçen En Genç Türk Sporcuyla Konuştuk: Aysu Türkoğlu

, sporculara açık denizde ve uzun saatler süren rotalarda gerçek bir meydan okuma sunuyor. Yüzücülerin bu mücadeleyi tamamlayabilmeleri için Catalina Kanalı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Kuzey Kanalı, Manş Kanalı, Molokai Kanalı ve Tsagaru Kanalı olmak üzere yedi noktayı geçmeleri gerekiyor.

Yüzme sporunun en zorlayıcı mücadelelerinden biri olan 7 Ocean (Oceans Seven) , sporculara açık denizde ve uzun saatler süren rotalarda gerçek bir meydan okuma sunuyor. Yüzücülerin bu mücadeleyi tamamlayabilmeleri için Catalina Kanalı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Kuzey Kanalı, Manş Kanalı, Molokai Kanalı ve Tsagaru Kanalı olmak üzere yedi noktayı geçmeleri gerekiyor.

Yüzme sporunun en zorlayıcı mücadelelerinden biri olan 7 Ocean (Oceans Seven) , sporculara açık denizde ve uzun saatler süren rotalarda gerçek bir meydan okuma sunuyor. Yüzücülerin bu mücadeleyi tamamlayabilmeleri için Catalina Kanalı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Kuzey Kanalı, Manş Kanalı, Molokai Kanalı ve Tsagaru Kanalı olmak üzere yedi noktayı geçmeleri gerekiyor.

Denize girdiğinde her şey her ana değişebilir, buna hazırlıklı olmam gerek ve hatta bu hayatın her evresinde geçerli

Denize girdiğinde her şey her ana değişebilir, buna hazırlıklı olmam gerek ve hatta bu hayatın her evresinde geçerli

Denize girdiğinde her şey her ana değişebilir, buna hazırlıklı olmam gerek ve hatta bu hayatın her evresinde geçerli

Bu meydan okumayı kabul eden yüzücülerden biri de Aysu Türkoğlu. Geçtiğimiz yaz Manş Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başlayan Aysu Türkoğlu, akıntılarla boğuştuğu 16 saat 28 dakika sonunda hedefine ulaştı ve Manş Kanalı'nı geçen en genç (21 yaş) Türk sporcu oldu.

Bu meydan okumayı kabul eden yüzücülerden biri de Aysu Türkoğlu. Geçtiğimiz yaz Manş Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başlayan Aysu Türkoğlu, akıntılarla boğuştuğu 16 saat 28 dakika sonunda hedefine ulaştı ve Manş Kanalı'nı geçen en genç (21 yaş) Türk sporcu oldu.