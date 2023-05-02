Yüzme
Manş Kanalı'nı Geçen En Genç Türk Sporcuyla Konuştuk: Aysu Türkoğlu
Manş Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu olarak tarihe geçen Aysu Türkoğlu ile 7 Ocean serüveni üzerine konuştuk.
Yüzme sporunun en zorlayıcı mücadelelerinden biri olan 7 Ocean (Oceans Seven), sporculara açık denizde ve uzun saatler süren rotalarda gerçek bir meydan okuma sunuyor. Yüzücülerin bu mücadeleyi tamamlayabilmeleri için Catalina Kanalı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Kuzey Kanalı, Manş Kanalı, Molokai Kanalı ve Tsagaru Kanalı olmak üzere yedi noktayı geçmeleri gerekiyor.
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Denize girdiğinde her şey her ana değişebilir, buna hazırlıklı olmam gerek ve hatta bu hayatın her evresinde geçerli
Bu meydan okumayı kabul eden yüzücülerden biri de Aysu Türkoğlu. Geçtiğimiz yaz Manş Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başlayan Aysu Türkoğlu, akıntılarla boğuştuğu 16 saat 28 dakika sonunda hedefine ulaştı ve Manş Kanalı'nı geçen en genç (21 yaş) Türk sporcu oldu.
Aysu Türkoğlu'nun sıradaki hedefi, İrlanda ve İskoçya arasındaki 34 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı geçmek. Önünde yine uzun bir yol ve uzun bir hazırlık süreci var. Peki Aysu Türkoğlu bu zorlu bir mücadeleye nasıl hazırlanıyor, saatlerce kulaç atarken neler hissediyor ve en başta açık su yüzücüsü olmaya nasıl karar verdi? Tüm bu soruların cevabını röportajda bulabilirsin.