İz Bırakan Wings for Life World Run Hikayeleri: Bakiye Duran

"Koşamayanlar İçin Koş” sloganıyla dünyanın farklı yerlerindeki koşucuları aynı amaç için bir araya getiren Wings for Life World Run 'ın 2022 edisyonuna günler kaldı. Omurilik felci araştırmaları için bağış toplanmasını sağlayan bu ucu açık koşu etkinliği öncesinde ilham verici hikayeleri Berceste Şeber'in kaleminden dinlemeyi sürdürüyoruz.

Bakiye Duran’ın Samsun’un Havza ilçesinin Hilmiye Köyü’nde başlayan ve sonrasında Bern Alpleri’nden Abu Dabi Çölü’ne, Sardinya Adası’ndan Kalahari Çölü’ne kadar uzanan yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Hem kendi köyünde okuyan ilk kız çocuğu ünvanına sahip hem de Türkiye’nin ilk kadın ultra maratoncusu olan Bakiye ile karşı karşıyasınız. Köy hayatının ona kattıklarını, ilkokuldayken dinlediği radyo tiyatrosundan aldığı ilhamı, koşuya yüklediği anlamı ve daha pek çok şeyi keşfetmeye hazır olun!

"Beni ben yapan aslında çocukluğumda yaşadığım şartlar oldu. Bir dağ köyünde yaşıyorduk. Beş hanelik bir köy düşünün. Köyde okul yok, cami yok, yol yok, elektrik yok, su yok. İçme suyu kaynakları da herkesin evinden çok uzaktaydı. Babam devlet su işlerinde memurdu. Fakat aynı zamanda romatizma hastasıydı. Biz çocukken, hayata başladığımızdan beri babam zaten rahatsızdı. Bu nedenle ağır işlerde çalışamıyordu. O zamanlar tabii traktörümüz, atımız, eşeğimiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Sekiz kardeş her şeyi çapayla, orakla, kazmayla, kürekle yapıyorduk. Hayvanları kendimiz otlatıyorduk. Tahmin edilebilecek her şeyi bedensel güçle yapıyorduk. Öyle olunca hepimiz el işleri, bahçe işleri, tarım işleri, hayvan bakımı, hayvan hastalıkları gibi pek çok konuda bilgilenmiştik. Mesela sağlık konusunda hepimiz bilgili olmak zorundaydık. Çünkü doktora ulaşma şansımız yoktu. Bir şey olduğunda müdahale etmemiz gerekiyordu. Bunlar ek olarak, sekiz kardeş kışlık hazırlığımızı her zaman mükemmel yapmalıydık. Çünkü kışın hava durumundan dolayı yollar kapanırdı ve biz uzun süre dışarı çıkamazdık. Üç ya da dört ay evde kapalı yaşayabilecek şekilde hazırlıklar yapıyorduk. Hem kendi yiyeceklerimizi hem de hayvanların yemlerini hazırlıyorduk. Bizim tek çaremiz karın doyurmaktı. Tabii durum böyle olunca biz çocuk yaşta her şeyi öğrenmiş olduk. Her koşula karşı hazır büyüdük. Bunlar beni çok geliştiren şeyler oldu."

Bakiye Duran © Mahmut Cinci

"Köyde hayat koşarak başlıyor." cümlesini bir motto olarak kullanan Bakiye koşunun hayatına sonradan girmediğine, aslında hayatının akışında her zaman var olduğuna inanıyor. "Bütün köylerde herkes koşar. Örneğin; ilkbaharda bahçe çapalanacaksa yavaş davranamazdık. Hayvanlar yayladan gelecekse hayvanların hızlıca içeri sokulması gerekirdi. Aynı gün içinde sütler sağılırdı, danalar beslenirdi, tavuklar yemlenirdi, bahçe sulanırdı, çapalanırdı, ilaçlanırdı. Tabii ekmek yapmak, bahçeden sebze toplamak da gerekirdi. Bunların hepsi köy hayatında zincirleme işlerdi. Birini geciktirdiğimizde diğerleri de gecikiyordu. Kahvaltıyı geciktirirsek ineklerin sağılması da gecikirdi. İnekler geç sağılırsa danalar aç kalıyordu bu sefer. Tamamen zincirleme bir hayattı yaşadığımız. Her şeyin zamanında olması lazımdı. Mesela hadi bu sefer bir ay sonra mısır ekeyim diyemezdik ya da hiçbir zaman üç gün dinleneyim şunu da sonra yaparım deme şansımız yoktu. Çünkü doğanın her zaman belli bir zaman çizelgesi vardı. Ve biz buna koşarak uyum sağlıyorduk. Daha doğrusu mecbur koşuyorduk. Yağmurdan kaçıyorduk. Selden kaçıyorduk. İnekleri sinekler ısırınca onlar kaçınca onları kovalıyorduk. Köpek saldırınca ondan kaçıyorduk. Yani benim hayatımda ya kaçma ya da kovalama ile birlikte koşu her zaman vardı."

2005 senesine kadar aktif öğretmenlik yapan Bakiye çocukluğundan itibaren eğitime her zaman çok önem vermiş. "Biz küçükken bizim köyde okul olmadığı için komşu köydeki okula gitmemiz gerekiyordu. Kışın kar yağdığı zaman günlerce gidemiyorduk. O yüzden bazen evde kendi kendimize ders çalışıyorduk. Erkek kardeşlerimin olması benim okumam için büyük avantaj oldu. Ablamların okula gitme şansı olmamıştı fakat abimler okula başlayınca ben de onlarla gitmeye başladım. Aynı anda gidebilmek için normalden daha erken, 5 yaşında okula başlamıştım. Bizim tek kurtuluşumuz okumaktı. Daha ilkokula gitmeden babam ders çalıştırıyordu bana. Hem annem hem de babam eğitim konusunda her zaman çok destekçiydi. İlerleyen dönemlerde sonrasında babam köyde eğitim açısından imkanların az olmasından dolayı Samsun’da bize ev tutmuştu."

Köyde kendim doktorluk yaptım, hemşirelik yaptım, doğuma girdim. Her şeyi öğrenmek zorundaydım çünkü diğer türlü hayatta kalamazdım. Bakiye Duran

"Köyde kendim doktorluk yaptım, hemşirelik yaptım, doğuma girdim. Her şeyi öğrenmek zorundaydım çünkü diğer türlü hayatta kalamazdım. Sonra üniversitede mecbur olduğumdan fizik kimya biyoloji okudum. Bu bölümü babam için okudum. O günkü aklıma göre romatizmanın ilacını bulacaktım. Aynı zamanda genetik üzerine de okudum. Okurken de tekrar anladım ki koşmak tüm canlıların geninde var. Çünkü yaşamın içinde av ve avcı ilişkisi var. Ya doğaya yenik düşeceksin ya da doğanın kuralları ile oynayacaksın. O yüzden koşmayan canlı yoktur. Koşu sadece köreltilebilir."

Bakiye Duran © Mahmut Cinci

Koşarken her zaman bir amacı olan Bakiye’nin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri beşinci sınıfa giderken dinlediği bir radyo tiyatrosu. Oradaki hikaye bugününü şekillendirmesine yardımcı olmuş. "Ben ilkokula giderken Perşembe günleri radyoda bir tiyatro vardı. Tiyatroda yoksul bir aile vardı. Çocuklarına bakamayan, geçinemeyen genç bir annenin ve babanın hikayesiydi. Çocuğun annesi tesadüfen gazetede sonunda ödül olan haftalık bir yarış olduğunu okuyordu. Bu bir arazi yarışıydı. Yarışta en son kim kalırsa ona çok büyük bir ödül vardı. Çocuğun annesi sırf çocuğunun, kendi ailesinin hayatını kurtarmak için ve hayatında önceden hiç koşmamasına rağmen bu yarışa katılmıştı. Sonunda kazanıp büyük ödülü aldı. Bu sayede ailesini kurtardı. Ben bunu dinledikten sonra bu hikaye benim motivasyonum oldu. Ben de yapabilirim dedim çünkü tıpkı o kadın gibi ben de köydeydim. Hikayeme çok benziyordu. Sonrasında bu benim hayat hikayem oldu. O yarışı senelerce çok aradım bu arada. Hala da bulamadım."

Birçok konuda bilgim vardı fakat benim için en önemli kısmı 'bunu çevremde nasıl duyurabilirdim' diye düşünmekti. Bakiye Duran

Koşmayı hayatında bir araç olarak kullanan Bakiye inek otlatan, tavuk yemleyen bir kız çocuğunun ülkesinde ya da dünya çapında yararlı olabileceğini göstermek istemiş. "Her şeyi dinleyerek, yaşayarak öğrenemeyiz. Yaşanmış hikayelerden de ders almalıyız, tıpkı benim o hikayedeki kadını rol model almam gibi. Ben üç tane okul okudum. Mardin’de çalıştım. Doğuma gittim. Yanıkları tedavi ettim. Birçok konuda bilgim vardı fakat benim için en önemli kısmı 'bunu çevremde nasıl duyurabilirdim' diye düşünmekti. Baktım ki koşarak sesim duyulabiliyor. Çünkü ben köyde sabaha kadar 500 tane ineği sağsam kimsenin haberi olmuyordu. Sonra Avrasya Maratonu’nu koştum. İyi bir derece yaptım. Arkasından Hollanda’da 100 kilometre yarış koştum ve dünya üçüncüsü oldum. Araç olmuştu bu benim için. Kız çocukları veya ihtiyacı olanlar için başladım buna."

Toplumsal boyutta bir amacı olan Bakiye’nin aynı zamanda hem kendi sesini duyurmak hem de kendi ailesini kurtarmak her zaman en büyük motivasyon kaynağı olmuş. "Önce kendi sesimi duyurdum. Ben de varım dedim. Bu dünyadan sessiz sedasız gitmek istemiyordum. Dedemin savaş hikayeleri vardı. Annemin ve babamın kendi hikayeleri vardı. Annemin dayısı Türk güreşinin babası olarak bilinen Yaşar Doğu idi. Hep anlatılırdı o. Ben de Yaşar Doğu gibi benden de söz edilsin istedim. Sonra da aileme yardım etmiş oldum. Benim amacım babamı tedavi edebilmek, kendi kardeşlerimi ve onların çocuklarını okutabilmekti. İstanbul’a geldiğimde birçok yerde koştum. Bu sayede ev aldım. Bütün yeğenlerimi İstanbul’a o eve getirdim. Hepsi mezun oldu, sadece bir tanesi kaldı. Benim için önemli olan bir amaç uğruna koşmak oldu hep. Bir hedef veya amaç yoksa o hangi spor olursa olsun bir gün bitebilir."

Bakiye Duran © Mahmut Cinci

Yaşın bir sınırının olmadığını kanıtlayan en güçlü örneklerden biri Bakiye’nin başardıkları. "Hedef olduğu sürece sınır yoktur. Sabah kalkmak için bir nedenin yoksa o zaman yaşlılık başlar. Yaşın kaç olursa olsun bu böyledir. Ben 30 yaşında 2 saat 50 dakikada İsviçre’de maraton koştum. 40 yaşında Çek Cumhuriyeti’nde 24 saat 178 kilometre koştum. 50 yaşında Elbistan’da 175 kilometreyi 22 saatte koştum. Daha iyi koştum yani. Yaşın hiçbir sınırı yok çünkü."

İz bırakmayı sesini duyurmak ve farkındalık yaratmak olarak gören Bakiye için sosyal sorumluluk projeleri çok önemli bir yere sahip. "Şu an Tibet, Nepal, Tanrı Dağları, Atlas Dağları gibi pek çok yeri görmek istiyorum. Mesela Taklamakan Çölü’ne gidip çölün doğusundan batısına ya da güneyinden kuzeyine 1700 kilometre koşmak istiyorum. Eğer oraya gidersem bir sosyal sorumluluk projesiyle birlikte öyle bir koşmalıyım ki insanlara sesimi duyurup o projeye katkıda bulunabileyim. Kadıköy’de, Çekmeköy’de koşsam çok etkisi olmaz, kimse duymaz. Çünkü zaten herkesin yapabildiği şeyler. Örneğin; Avrasya Maratonu’nu ben 38 kere koştum. Zaten herkes koşuyor. Benim bir farkındalık yaratmam lazım. Kimsenin yapamadığı bir şeyi yapmam lazım."

Wings for Life’ın ilk senesinde koşan Bakiye için yarışın en güçlü özelliği herkesin aynı anda tek bir amaç için koşarak bir bütün olarak hissetmesi. "Türkiye’de ilk kez düzenlendiğinde koşmuştum ve daha kimse yarışa dair çok bir şey bilmiyordu. Arabanın ne kadar hızlı geleceğini, yarışta bizi nelerin bekleyeceğini çok bilmiyorduk. Alanya’da düzenlenmişti o sene. Benim için en güzel kısmı aynı anda dünyanın her yerinde aynı amaçla koşan insanların olduğunu bilmekti. Ban Alanya’da koşarken aynı anda aynı amaçla birileri Kanada’da da koşuyordu, diğerleri Afrika’da veya Avrupa’da koşuyorlardı. Sanki el ele tutuşmuşuz ve dünyanın her şehrinde, her sokağında birlikte koşuyoruz gibi hissetmiştim. Bu çok güzel bir duygu. Ve şuna inanıyorum ki büyük bir çoğunluk aynı anda aynı fikri düşünüyorsa, aynı amaç üzerine çalışıyorsa bunu her zaman başarır."