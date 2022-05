İz Bırakan Wings for Life World Run Hikayeleri: Bakiye Duran

"Beni ben yapan aslında çocukluğumda yaşadığım şartlar oldu. Bir dağ köyünde yaşıyorduk. Beş hanelik bir köy düşünün. Köyde okul yok, cami yok, yol yok, elektrik yok, su yok. İçme suyu kaynakları da herkesin evinden çok uzaktaydı. Babam devlet su işlerinde memurdu. Fakat aynı zamanda romatizma hastasıydı. Biz çocukken, hayata başladığımızdan beri babam zaten rahatsızdı. Bu nedenle ağır işlerde çalışamıyordu. O zamanlar tabii traktörümüz, atımız, eşeğimiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Sekiz kardeş her şeyi çapayla, orakla, kazmayla, kürekle yapıyorduk. Hayvanları kendimiz otlatıyorduk. Tahmin edilebilecek her şeyi bedensel güçle yapıyorduk. Öyle olunca hepimiz el işleri, bahçe işleri, tarım işleri, hayvan bakımı, hayvan hastalıkları gibi pek çok konuda bilgilenmiştik. Mesela sağlık konusunda hepimiz bilgili olmak zorundaydık. Çünkü doktora ulaşma şansımız yoktu. Bir şey olduğunda müdahale etmemiz gerekiyordu. Bunlar ek olarak, sekiz kardeş kışlık hazırlığımızı her zaman mükemmel yapmalıydık. Çünkü kışın hava durumundan dolayı yollar kapanırdı ve biz uzun süre dışarı çıkamazdık. Üç ya da dört ay evde kapalı yaşayabilecek şekilde hazırlıklar yapıyorduk. Hem kendi yiyeceklerimizi hem de hayvanların yemlerini hazırlıyorduk. Bizim tek çaremiz karın doyurmaktı. Tabii durum böyle olunca biz çocuk yaşta her şeyi öğrenmiş olduk. Her koşula karşı hazır büyüdük. Bunlar beni çok geliştiren şeyler oldu."