İlham Verici Bir Başarı Hikâyesi: Kübra Dağlı

. Çünkü en iyi olmak için azimle, hırsla, hiç durmadan çalışmak gerekiyor. Bir spora bu denli tutku duyunca da fedakarlık kendiliğinden geliyor.

Tekvando poomse dalında sayısız başarıya ulaşan şampiyon sporcu, küçük yaşlarda karate, voleybol ve atletizm dallarını da deneyerek çok yönlülüğünü pekiştirmiş. Gözünü bir hedefe diktiğinde ise önünde hiçbir şey duramıyor. "Pes etmek benim yapımda yok", diyor Kübra. Şahit olduğumuz başarıları da zaten onu doğruluyor.