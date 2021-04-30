İlham Verici Bir Başarı Hikâyesi: Kübra Dağlı
Çocukluğundan beri sporla iç içe olan Kübra Dağlı, "ben kendi sesimi dinledim" diyerek başarısının sırrını paylaşırken, hikayesini de büyük bir tutkuyla anlatıyor.
"Her sabah 6’da antrenmana gidip günde çift idman yapıyor ve önümdeki turnuvalara hazırlanıyorum," diyor Kübra Dağlı. Çünkü en iyi olmak için azimle, hırsla, hiç durmadan çalışmak gerekiyor. Bir spora bu denli tutku duyunca da fedakarlık kendiliğinden geliyor.
Tekvando poomse dalında sayısız başarıya ulaşan şampiyon sporcu, küçük yaşlarda karate, voleybol ve atletizm dallarını da deneyerek çok yönlülüğünü pekiştirmiş. Gözünü bir hedefe diktiğinde ise önünde hiçbir şey duramıyor. "Pes etmek benim yapımda yok", diyor Kübra. Şahit olduğumuz başarıları da zaten onu doğruluyor.
Kübra'nın en büyük hayallerinden biri, tekvando poomse dalının bir gün olimpik spor olarak kabul görmesi. Böylece en büyük arzusu gerçekleşebilir ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek için bir fırsat yakalayabilir. Kübra'nın ilham veren hikayesini onun ağzından dinlemek için girişteki videoyu izleyebilirsin.
Kübra Dağlı'nın Red Bull Project:Pro kapsamında hazırlanan antrenman programına buradan ulaşabilirsin.