İlham Verici Bir Başarı Hikâyesi: Toprak Razgatlıoğlu
“İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek gerek” diyen Toprak Razgatlıoğlu, genç yaşında elde ettiği başarılarla göz kamaştırıyor. Hikayesi ise her şeyin üstesinden gelebileceğini kanıtlıyor.
Toprak Razgatlıoğlu, "Çocukluğumdan beri imkansızın peşinde oldum, hayallerimin peşinde koştum" diyerek başlıyor hikayesini anlatmaya. 5 yaşındayken babasının motosikletine binerek filizlenen iki teker sevdası, onu profesyonel motosiklet yarışçılığına uzanan bir serüvene sürükledi.
Henüz 16 yaşındayken İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olan Toprak, 2012’de ise Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanmayı başarmıştı. Sınırlarını zorlamaktan hiçbir zaman çekinmiyor, zaten onu bu kadar başarılı yapan motivasyon da cesaretinden ileri geliyor. Superbike serisinde şampiyonluğu hedefleyen Toprak'ın arkasında Kenan Sofuoğlu gibi bir mentör ve Red Bull gibi kocaman bir aile var.
Başarıya giden yol elbette zorluklarla dolu. Ancak o, ilk günden itibaren her şeyin üstesinden gelebileceğini defalarca gösterdi. Toprak'ın ilham verici hikâyesini onun ağzından dinlemek için girişteki videoyu izleyebilirsin.
Toprak Razgatlıoğlu'nun Red Bull Project:Pro kapsamında hazırlanan antrenman programına buradan ulaşabilirsin.