İlham Verici Bir Başarı Hikâyesi: Toprak Razgatlıoğlu

Henüz 16 yaşındayken İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olan Toprak, 2012’de ise Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanmayı başarmıştı. Sınırlarını zorlamaktan hiçbir zaman çekinmiyor, zaten onu bu kadar başarılı yapan motivasyon da cesaretinden ileri geliyor. Superbike serisinde şampiyonluğu hedefleyen Toprak'ın arkasında Kenan Sofuoğlu gibi bir mentör ve Red Bull gibi kocaman bir aile var.