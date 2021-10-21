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Dudak uçuklatan projeleriyle tanınan profesyonel serbest sörfçü Jamie O'Brien 2015 yılında, şimdiye kadarki en cüretkar girişimlerinden birini gerçekleştirdi: Kendini ateşe vererek sörf yaptı. Ünlü sörfçü, Pipeline Masters, Pipeline Pro ve Curl Pipeline Masters gibi yarışmaları kazandıktan sonra hayatının en büyük kumarını oynamaya karar verdi ve yaratıcı videolar hazırlamak üzerine bir kariyere odaklandı.

Bugün, Red Bull TV'deki " Who is JOB " isimli video serisinde sekizinci sezonu geride bıraktığı düşünülürse aldığı kariyer kararının başarıyla sonuçlandığını söylemek mümkün. Ancak sahip olduğu tecrübelerin, karşısına çıkan riskleri değerlendirirken ona yardımcı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Hesaplanmış riskler almalısınız Jamie O’Brien

O'Brien, bazen en zorlu anların hedefe en çok yaklaştığınız anda karşınıza çıktığını, çünkü neleri tehlikeye attığınızı en net orada anladığınızı kabul ediyor. Alevler içinde sörf yapma projesine de özenli bir hazırlığın yanı sıra makul miktarda korkuyla yaklaştığını da itiraf ediyor.

“Rüya gerçeğe dönüşmeye başladıkça gerçekten korkmaya başladım” diye hatırlıyor O'Brien. “Yakaladığım dalga çok büyüktü. Bu yüzden sonunda başardığımda, 'Vay canına, bu bir Pipeline Masters kazanmak kadar büyük bir başarı' diye düşünüyordum."

Jamie O'Brien alevler içinde sörf yapıyor © Ben Thouard/Red Bull Content Pool

Büyük fikirler genellikle risk almak anlamına gelir. Ancak O'Brien'ın Red Bull Basement Session'da anlattığı perde arkası hikayesi, riskle nasıl başa çıkılacağına dair değerli bilgiler içeriyor. İşte O'Brien'a göre risk almak üzerine beş temel strateji:

1. Kendinize karşı dürüst olun

"Rekabetçi sörfü bırakmamın nedeni, rekabetin her zaman içimdeki iyiyi ortaya çıkarmadığını hissetmem" diyor. "Sörf videoları yapmak ve her şeyin benim gözümden nasıl göründüğünü dünyayla paylaşmak istedim."

2. Size kuşkuyla bakanları ikna etmek biraz zaman alabilir

O'Brien'ın yarışmacı kariyerini bir kenara koyarken babasının bu karara bakışını şu şekilde özetliyor: "Babam kesinlikle bu kararıma kuşkuyla bakıyordu. Ona göre, sörf yapmayı bırakıyor gibiydim. Yavaş ama emin adımlarla doğru olanın bu olduğunu anladı. Tıpkı benim gibi."

3. Başkalarıyla fikir alış verişinde bulunun

"Yapacak bir şeyler arıyordum, bu nedenle 'Hey, fikri olan var mı?' dedim ve ardından binlerce yorum aldım” diyor. "Yorumlara bakarken ve aralarından birinin 'Kendini ateşe ver' yazdığını gördüm. Bu fikir gerçekten de beni etkiledi!"

4. Ekibinizi güvenebileceğiniz insanlardan oluşturun

"Bir şeye bakıp da 'Bu yapılamaz' diye düşünme. Kimlerin bu işe dahil olmak isteyeceğini belirle ve günün sonunda ekibin doğru kişilerden oluştuğundan emin ol."

5. Risk almaktan çekinme ama iyice düşünmeyi de unutma

Potansiyel sorunları saptamak için yoğun bir hazırlık yapan O'Brien, "Kendini ateşe vermekten çok daha fazlası vardı bu işte ve pek çok şey olabilirdi" diye itiraf ediyor. "Elbette risk almak zorundasın, değil mi? Ama hesaplanmış riskler almalısın.”

Jamie O'Brien ateş sörfü projesi için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi © Tim McKenna/Red Bull Content Pool

Kendi projelerinize ilham verecek iç görüler arıyorsanız, Red Bull Basement Sessions 'da Jamie O'Brien'ınki gibi birçok hikaye keşfedebilirsiniz.

Büyük hayaller kurmak ve olumlu değişim için fikirlerinizi hızlı bir şekilde yürürlüğe koymak ister misiniz? Red Bull Basement bunun için var! Son başvuru tarihi 24 Ekim 2021 Pazar.