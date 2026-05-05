Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bir maçtan görüntüler
Basketbol Süper Ligi Puan Durumu 2025/2026

Basketbol Super Ligi (BSL) puan durumlarını, maç sonuçlarını, takım sıralamaları ve basketbol şampiyonluk yarışını anlık takip edebilirsin.
Basketbol Süper Ligi, Türkiye’de basketbolun en üst rekabet seviyesini temsil eder. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında takımların galibiyet ve mağlubiyet dengesi, averaj farkı ve topladığı puanlara göre şekillenen güncel sıralamayı takip edebilirsiniz. Süper Basketbol Ligi'nde puan durumu, playoff hattı ve düşme potasını net şekilde ortaya koyar.
Basketbol Süper Ligi puan durumu, takımların sezon içindeki performansını anlık olarak yansıtır. Güncel tabloyu aşağıdan takip edebilirsin:

Sıra

Takım

Maç

Galibiyet

Mağlubiyet

Attığı Sayı

Yediği Sayı

İç Puan

İç Averaj

Toplam Averaj

Puan

1

Fenerbahçe Beko

28

24

4

2476

2222

0

0

254

52

2

Beşiktaş Gain

27

23

4

2354

2074

4

14

280

50

3

Bahçeşehir Koleji

29

21

8

2409

2253

2

-14

156

50

4

Türk Telekom

29

20

9

2534

2353

0

0

181

49

5

Anadolu Efes

29

19

10

2537

2367

0

0

170

48

6

Trabzonspor

29

18

11

2495

2379

0

0

116

47

7

Galatasaray MCT Technic

29

16

13

2488

2433

4

13

55

45

8

Safiprot Erokspor

29

16

13

2369

2279

2

-13

90

45

9

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket

29

12

17

2380

2523

0

0

-143

41

10

Tofaş

29

11

18

2445

2488

0

0

-43

40

11

Glint Manisa Basket

29

10

19

2373

2504

3

3

-131

39

12

Bursaspor Basketbol

29

10

19

2359

2567

3

-3

-208

39

13

Mersin Spor

29

9

20

2457

2560

0

0

-103

38

14

Karşıyaka

29

8

21

2324

2545

3

0

-221

37

15

Aliağa Petkim Spor

28

9

19

2259

2460

3

0

-201

37

16

Onvo Büyükçekmece

29

4

25

2343

2595

0

0

-252

33

Basketbol süper ligi ne zaman bitiyor?

2025–2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonu 9–11 Mayıs 2026 tarihlerinde tamamlanacak. Bu tarihin ardından başlayan playoff süreciyle birlikte şampiyon belirlenecek ve lig sezonu Haziran ayı içinde sona erecek.
