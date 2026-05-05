Basketbol Süper Ligi, Türkiye’de basketbolun en üst rekabet seviyesini temsil eder. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında takımların galibiyet ve mağlubiyet dengesi, averaj farkı ve topladığı puanlara göre şekillenen güncel sıralamayı takip edebilirsiniz. Süper Basketbol Ligi'nde puan durumu, playoff hattı ve düşme potasını net şekilde ortaya koyar.
Basketbol Süper Ligi Puan Durumu 2025/2026
Basketbol Süper Ligi puan durumu, takımların sezon içindeki performansını anlık olarak yansıtır. Güncel tabloyu aşağıdan takip edebilirsin:
Sıra
Takım
Maç
Galibiyet
Mağlubiyet
Attığı Sayı
Yediği Sayı
İç Puan
İç Averaj
Toplam Averaj
Puan
1
Fenerbahçe Beko
28
24
4
2476
2222
0
0
254
52
2
Beşiktaş Gain
27
23
4
2354
2074
4
14
280
50
3
Bahçeşehir Koleji
29
21
8
2409
2253
2
-14
156
50
4
Türk Telekom
29
20
9
2534
2353
0
0
181
49
5
Anadolu Efes
29
19
10
2537
2367
0
0
170
48
6
Trabzonspor
29
18
11
2495
2379
0
0
116
47
7
Galatasaray MCT Technic
29
16
13
2488
2433
4
13
55
45
8
Safiprot Erokspor
29
16
13
2369
2279
2
-13
90
45
9
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
29
12
17
2380
2523
0
0
-143
41
10
Tofaş
29
11
18
2445
2488
0
0
-43
40
11
Glint Manisa Basket
29
10
19
2373
2504
3
3
-131
39
12
Bursaspor Basketbol
29
10
19
2359
2567
3
-3
-208
39
13
Mersin Spor
29
9
20
2457
2560
0
0
-103
38
14
Karşıyaka
29
8
21
2324
2545
3
0
-221
37
15
Aliağa Petkim Spor
28
9
19
2259
2460
3
0
-201
37
16
Onvo Büyükçekmece
29
4
25
2343
2595
0
0
-252
33
Basketbol süper ligi ne zaman bitiyor?
2025–2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonu 9–11 Mayıs 2026 tarihlerinde tamamlanacak. Bu tarihin ardından başlayan playoff süreciyle birlikte şampiyon belirlenecek ve lig sezonu Haziran ayı içinde sona erecek.