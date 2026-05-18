Basketbol izlerken duyulan bazı kavramlar ilk başta karışık gelebilir. Hücum sistemleri savunma düzenleri oyuncu rolleri ya da istatistikler belirli ifadelerle anlatılır. Günümüzde profesyonel liglerden sokak basketboluna kadar pek çok yerde kullanılan bu kavramlar oyunun temel dilini oluşturur. En çok kullanılan basketbol terimleri hakkında bilgi sahibi olmak maçları daha keyifli hâle getirir.

01 Air Ball

Potaya ya da çembere temas etmeden kaçan şutlara Air Ball adı verilir. Baskı altında kullanılan zor atışlarda sık görülür. Taraftarların tepki verdiği anlardan biridir. En bilinen basketbol terimleri ve anlamları arasında yer alır.

02 Alley Oop

Havaya kaldırılan pasın takım arkadaşı tarafından havada tamamlanmasına Alley Oop denir. Özellikle atletik oyuncuların sık kullandığı hareketlerden biridir. NBA maçlarında büyük heyecan yaratır. Popüler NBA basketbol terimleri arasında bulunur.

03 And One

Şut sırasında faul alınmasına rağmen basketin sayı olması durumuna And One denir. Oyuncu ek serbest atış hakkı kazanır. Kritik anlarda maçın havasını değiştirebilir. Önemli basketbol atış terimleri arasında yer alır.

04 Assist

Takım arkadaşına sayı ile sonuçlanan pas verilmesine asist denir. Takım oyununu anlatan en önemli istatistiklerden biridir. Oyun kurucular genellikle yüksek asist sayılarıyla öne çıkar. Önemli basketbol istatistik terimleri arasında bulunur.

05 Backcourt Violation

Takımın topu kendi yarı sahasına geri taşımasına Backcourt Violation adı verilir. Top orta sahayı geçtikten sonra geri dönemez. Hücum temposunu korumak için uygulanır. Temel basketbol terimleri ve kuralları arasında yer alır.

06 Baseline

Sahanın pota arkasındaki çizgisine Baseline denir. Hücum organizasyonlarında sık kullanılır. Oyuncular bu bölgeden potaya kat edebilir. Temel basketbol saha terimleri arasında bulunur.

07 Bench Player

Maça ilk beşte başlamayan oyuncular Bench Player olarak adlandırılır. Yedek oyuncular maç temposunu değiştirebilir. Enerji katkısı veren isimler genellikle bu grupta yer alır. Önemli basketbol oyuncu terimleri arasında gösterilir.

08 Block

Rakibin şutunu engelleyen savunma hamlesine Block denir. Özellikle uzun oyuncular bu alanda öne çıkar. Taraftarı heyecanlandıran savunma hareketlerinden biridir. Savunma odaklı basketbol oyuncu terimleri içinde yer alır.

09 Box Out

Ribaund almak için rakibi potadan uzak tutmaya Box Out denir. Doğru pozisyon almak burada önemlidir. Ribaund başarısının temel parçalarından biri kabul edilir. Fiziksel mücadeleyi anlatan basketbol oyun terimleri arasında bulunur.

10 Buzzer Beater

Süre biterken kullanılan son saniye şutlarına Buzzer Beater adı verilir. Basketbol tarihinin unutulmaz anlarının büyük kısmı bu şutlardan oluşur. Taraftar heyecanını yükselten hareketlerden biridir. Popüler basketbol atış terimleri arasında yer alır.

11 Crossover

Top sürerken yapılan ani yön değiştirme hareketine Crossover denir. Savunmacının dengesini bozmak için kullanılır. Hızlı guard oyuncular bu hareketle öne çıkar. En bilinen basketbol oyuncu terimleri arasında yer alır.

12 Double Double

Bir oyuncunun iki farklı istatistik kategorisinde çift haneye ulaşmasına Double Double denir. Sayı ve ribaund kombinasyonu en sık görülen örneklerden biridir. Çok yönlü performansı gösterir. Dikkat çeken basketbol terimleri sözlüğü kavramlarından biridir.

13 Euro Step

Potaya giderken yön değiştirerek yapılan özel adım tekniğine Euro Step denir. Savunmacıyı geçmek için kullanılır. Avrupa basketboluyla yaygınlaşmıştır. Modern basketbol oyun terimleri arasında bulunur.

14 Fadeaway

Geri çekilerek kullanılan zor şutlara Fadeaway adı verilir. Savunmacıyla mesafe yaratmak için tercih edilir. Michael Jordan ve Kobe Bryant bu hareketle öne çıkmıştır. Teknik açıdan önemli temel basketbol terimleri arasında yer alır.

15 Fast Break

Top kazanıldıktan sonra hızlı hücuma çıkılmasına Fast Break denir. Savunma yerleşmeden sayı bulmak amaçlanır. Tempolu oynayan ekipler bu sistemi sık kullanır. Hücum odaklı basketbol oyun terimleri içinde bulunur.

16 Finger Roll

Topun parmak uçlarıyla yumuşak şekilde bırakıldığı bitirişe Finger Roll denir. Estetik görüntüsüyle dikkat çeker. Hızlı guard oyuncular tarafından tercih edilir. Teknik basketbol atış terimleri arasında yer alır.

17 Free Throw

Faul sonrası kullanılan serbest atışlara Free Throw denir. Çizgiden kullanılan bu şutlarda savunma baskısı bulunmaz. Kritik anlarda maçın sonucunu etkileyebilir. Temel basketbol terimleri ve kuralları arasında gösterilir.

18 Full Court Press

Sahanın tamamında yapılan baskılı savunmaya Full Court Press adı verilir. Rakibin rahat hücum kurmasını engellemek amaçlanır. Tempoyu yükselten savunma sistemlerinden biridir. Önemli basketbol saha terimleri arasında bulunur.

19 Hook Shot

Tek elle kullanılan yarım daire şeklindeki yakın mesafe atışına Hook Shot denir. Uzun oyuncular için etkili bir bitiriş yöntemidir. Kareem Abdul Jabbar bu hareketle tanınır. Klasik basketbol atış terimleri arasında yer alır.

20 Isolation

Bir oyuncuya bire bir hücum alanı bırakılmasına Isolation denir. Skorer oyuncular bu sistemde ön plana çıkar. NBA basketbolunda sık kullanılan hücum düzenlerinden biridir. Modern NBA basketbol terimleri arasında gösterilir.

21 Jump Ball

Hakemin topu havaya atmasıyla başlayan mücadeleye Jump Ball denir. Maç başlangıcında uygulanır. Bazı pozisyonlarda yeniden kullanılabilir. Temel basketbol terimleri nelerdir sorusunun cevaplarından biridir.

22 Lay Up

Potaya yakın mesafeden yapılan turnike atışına Lay Up denir. Basketbol öğrenen oyuncuların ilk çalıştığı hareketlerden biridir. Hızlı hücumlarda sık kullanılır. Önemli temel basketbol terimleri arasında bulunur.

23 Man to Man Defense

Her oyuncunun bire bir rakibini savunduğu sisteme Man to Man Defense denir. Disiplin isteyen savunma düzenlerinden biridir. Fiziksel mücadele burada daha yoğundur. Savunma odaklı basketbol oyun terimleri içinde yer alır.

24 Paint

Potanın altındaki boyalı alana Paint adı verilir. Uzun oyuncular genellikle burada etkili olur. Ribaund mücadeleleri bu bölgede yoğunlaşır. Temel basketbol saha terimleri arasında bulunur.

25 Pick and Roll

Bir oyuncunun perde yapıp ardından potaya yönelmesine Pick and Roll denir. Modern basketbolun en etkili hücum sistemlerinden biridir. Oyun kurucu ile uzun oyuncu arasındaki uyum önemlidir. Popüler NBA basketbol terimleri arasında yer alır.

26 Post Up

Uzun oyuncuların sırtı dönük şekilde potaya yakın oynamasına Post Up denir. Fiziksel üstünlük kurmak amaçlanır. Pivot oyuncular bu alanda etkili olur. Geleneksel basketbol oyun terimleri içinde bulunur.

27 Rebound

Kaçan şut sonrası topu kontrol etmeye Rebound denir. Hücum ve savunma ribaundu olarak ikiye ayrılır. Maç temposunu etkileyen önemli detaylardan biridir. Temel basketbol istatistik terimleri arasında yer alır.

28 Screen

Takım arkadaşına alan açmak için yapılan perdeleme hareketine Screen denir. Hücum organizasyonlarının temel parçalarından biridir. Şut fırsatı yaratmak için kullanılır. Önemli basketbol terimleri ve anlamları arasında bulunur.

29 Shot Clock

Hücum süresini belirleyen sayaca Shot Clock adı verilir. Takımlar belirlenen süre içinde şut kullanmak zorundadır. NBA’de bu süre 24 saniyedir. Temel basketbol terimleri ve kuralları arasında yer alır.

30 Sixth Man

Yedek kulübesinden gelip büyük katkı veren oyuncular Sixth Man olarak adlandırılır. Skor üretimi yüksek isimler bu role sahip olabilir. Maç temposunu değiştirebilirler. Dikkat çeken basketbol oyuncu terimleri arasında bulunur.

31 Slam Dunk

Topun doğrudan çembere bastırılmasına Slam Dunk denir. Basketbolun en gösterişli hareketlerinden biridir. Taraftar coşkusunu yükseltir. En popüler basketbol terimleri sözlüğü kavramlarından biridir.

32 Steal

Rakipten top çalma hamlesine Steal denir. Hızlı hücum fırsatı yaratır. Savunma refleksi yüksek oyuncular bu alanda öne çıkar. Savunma odaklı basketbol oyuncu terimleri arasında yer alır.

33 Technical Foul

Sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle verilen cezaya Technical Foul denir. Hakeme itiraz gibi durumlarda uygulanabilir. Rakip takım serbest atış kullanır. Disiplin kurallarını anlatan basketbol terimleri ve kuralları arasında bulunur.

34 Traveling

Top sürmeden fazla adım atılmasına Traveling denir. Basketbolun temel ihlallerinden biridir. Özellikle yeni başlayan oyuncular bu hatayı sık yapar. Önemli basketbol terimleri ve kuralları arasında yer alır.

35 Triple Double

Bir oyuncunun üç farklı istatistik kategorisinde çift haneye ulaşmasına Triple Double denir. Çok yönlü oyuncuların ulaştığı önemli performanslardan biridir. NBA maçlarında sık konuşulan konular arasında yer alır. Dikkat çeken NBA basketbol terimleri içinde bulunur.

36 Turnover

Top kaybı yapılmasına Turnover denir. Hatalı paslar ya da kontrol kayıpları bu kategoriye girer. Hücum verimliliğini doğrudan etkiler. Temel basketbol istatistik terimleri arasında bulunur.

37 Zone Defense

Oyuncuların belirli alanları savunduğu sisteme Zone Defense denir. Bire bir savunmadan farklı olarak alan paylaşımı yapılır. Kolej basketbolunda sık kullanılır. Savunma odaklı basketbol saha terimleri arasında yer alır.

Basketbol 2. Çeyrek Ne Demek?

Basketbol maçları dört periyot üzerinden oynanır. İlk bölümün ardından başlayan oyun kısmına ikinci çeyrek adı verilir. Takımların rotasyon planları genellikle burada belirginleşir. Merak edilen basketbol 2.çeyrek ne demek sorusu oyunun yapısını anlamak açısından önemlidir.

Basketbolun dili ilk başta karmaşık görünebilir. Maç izledikçe kavramların anlamı daha net anlaşılır. Hücum sistemleri savunma düzenleri oyuncu rolleri bu terimlerle ifade edilir. Kapsamlı bir basketbol terimler sözlüğü bilgisi maç keyfini artırır.